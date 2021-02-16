По состоянию на 16 февраля в Украине подтверждено более 3 тысяч новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 и в два раза больше выздоровлений за сутки.

Об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья Украины и системы мониторинга аппарата СНБО.

Так, за сутки коронавирус выявили у 3143 человек: в частности, заболели 182 ребенка и 179 медиков.

В больницы госпитализировали еще 915 человек.

За сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано: в Ивано-Франковской (621), Черновицкой (343) областях, г. Киев (308), Винницкой (210) и Закарпатской (204) областях.

В течение суток скончались 150 пациентов. За время эпидемии от осложнений COVID-19 умерли 24 542 человека. Выздоровели за сутки 6189 пациентов. За все время коронавирус преодолели 1 млн 122 тыс. 968 пациентов.

Всего в Украине было выявлено 1 276 618 случаев заражения коронавирусом.

За сутки было сделано 39 401 тестирование на коронавирус (в частности методом ПЦР – 18 948, методом ИФА – 11 339, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 9114).

За время эпидемии в Украине сделано 6 млн 570 тыс. 806 ПЦР-тестирований.

Ситуация по регионам Украины следующая:

• г. Киев – 308 случаев за сутки; всего выявлено 132 468 случаев – 2532 пациента скончались, 88 377 выздоровели;

• Винницкая область – 210 случаев за сутки; всего зафиксировано 30 329 случаев – 583 пациента скончались, 25 497 выздоровели;

• Волынская область – 95 случаев за сутки; всего обнаружено 38 242 случая – 611 человек скончались, 35 519 выздоровели;

• Днепропетровская область – 85 случаев за сутки; за время эпидемии подтверждено 70 555 случаев – 1908 человек скончались, 65 279 выздоровели;

• Донецкая область – 60 случаев за сутки; за все время диагностировано 45 782 случая – 1018 человек скончались, 42 538 выздоровели;

• Житомирская область – 18 случаев за сутки; всего выявлено 46 844 случая – 788 человек скончались, 43 094 выздоровели;

• Закарпатская область – 204 случая за сутки; всего подтверждено 35 327 случаев – 803 пациента скончались, 29 293 выздоровели;

• Запорожская область – 95 случаев за сутки; за все время зафиксировано 68 136 случаев – 999 человек скончались, 63 979 выздоровели;

• Ивано-Франковская область – 621 случай за сутки; за время эпидемии обнаружено 55 854 случая – 1058 человек скончались, 45 457 выздоровели;

• Киевская область – 136 случаев за сутки; всего диагностировано 72 039 случаев – 1192 пациента скончались, 65 155 выздоровели;

• Кировоградская область – 20 случаев за сутки; всего зафиксировано 10 144 случая – 356 человек скончались, 7622 выздоровели;

• Луганская область – 26 случаев за сутки; за все время выявлено 14 546 случаев – 434 человека скончались, 12 843 выздоровели;

• Львовская область – 115 случаев за сутки; всего обнаружено 74 586 случаев – 2204 пациента скончались, 66 372 выздоровели;

• Николаевская область – 55 случаев за сутки; за все время подтверждено 40 413 случаев – 748 человек скончались, 33 318 выздоровели;

• Одесская область – 127 случаев за сутки; всего диагностировано 83 498 случаев – 1381 пациент скончался, 76 663 выздоровели;

• Полтавская область – 149 случаев за сутки; всего обнаружено 44 762 случая – 943 пациента скончались, 41 423 выздоровели;

• Ровенская область – 88 случаев за сутки; за все время зафиксировано 47 356 случаев – 597 человек скончались, 45 412 выздоровели;

• Сумская область – 7 случаев за сутки; всего выявлено 47 062 случая – 643 пациента скончались, 44 470 выздоровели;

• Тернопольская область – 67 случаев за сутки; за время эпидемии подтверждено 39 668 случаев – 568 человек скончались, 37 198 выздоровелии;

• Харьковская область – 131 случай за сутки; всего обнаружено 80 584 случая – 1496 человек скончались, 74 418 выздоровели;

• Херсонская область – 6 случаев за сутки; всего зафиксировано 21 316 случаев – 614 человек скончались, 19 571 выздоровел;

• Хмельницкая область – 50 случаев за сутки; за все время диагностировано 45 732 случая – 840 человек скончались, 42 913 выздоровели;

• Черкасская область – 99 случаев за сутки; всего обнаружено 47 413 случаев – 589 человек скончались, 43 454 выздоровели;

• Черновицкая область – 343 случая за сутки; всего зафиксировано 49 141 случай – 932 пациента скончались, 42 881 выздоровел;

• Черниговская область – 28 случаев за сутки; за время эпидемии подтверждено 34 821 случай – 705 человек скончались, 30 222 выздоровели.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей отсутствуют.