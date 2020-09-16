По состоянию на 16 сентября в Украине подтверждено почти 3 тысячи новых случаев коронавируса COVID-19, рекордное количество летальных случаев и выздоровлений за сутки.

Об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья Украины и системы мониторинга аппарата СНБО.

Так, за минувшие сутки заболели 2958 человек: в том числе 231 ребенок и 149 медиков.

Наибольшее количество новых случаев выявили: в Тернопольской области (380), Киеве (356), Одесской области (284), Харьковской области (272), Львовской области (187), Ивано-Франковской области (167), Киевской области (128), Днепропетровской области (109), Черновицкой области (99).

За сутки скончались еще 76 человек. Это наибольшее количество летальных случаев с начала вспышки в Украине. В общей сложности в Украине от осложнений COVID-19 умерли 3340 человек. При этом выздоровели за сутки 1514 пациентов, что также является рекордным суточным показателем. За все время эпидемии коронавирус в Украине преодолели 72 324 пациента.

В общей сложности в Украине зафиксировано 162 660 случаев заражения COVID-19. В том числе заболели 10 558 детей и 13 249 медиков.

За сутки было проведено 51 тыс. 590 тестирований на коронавирус (из них 27 794 исследования – методом ПЦР, а остальные – методом ИФА, на антитела к вирусу).

С начала эпидемии в Украине проведено 1 млн 925 тыс. 482 ПЦР-исследования.

Ситуация по областям Украины следующая:

• Винницкая область – 4976 случаев; 97 человек скончались, 3316 выздоровели;

• Волынская область – 6504 случая; 138 человек скончались, 4542 выздоровели;

• Днепропетровская область – 3539 случаев; из них 81 летальный; 1644 пациента выздоровели;

• Донецкая область – 2180 случаев; в том числе 33 летальных; 946 пациентов выздоровели;

• Житомирская область – 4543 случая; 88 человек скончались, 2361 выздоровел;

• Закарпатская область – 8829 случаев; 287 человек скончались, 3831 выздоровел;

• Запорожская область – 2591 случай; из них 35 летальных; 1055 пациентов выздоровели;

• Ивано-Франковская область – 11 677 случаев; 269 человек скончались, 4891 выздоровел;

• Кировоградская область – 934 случая; в том числе 50 летальных; 762 пациента выздоровели;

• г. Киев – 18 070 случаев; 291 человек скончался, 5519 выздоровели;

• Киевская область – 7207 случаев; 142 человека скончались, 4805 выздоровели;

• Львовская область – 17 430 случаев; 487 человек скончались, 5523 выздоровели;

• Луганская область – 653 случая; в том числе 5 летальных; 329 пациентов выздоровели;

• Николаевская область – 2171 случай; из них 53 летальных; 722 пациента выздоровели;

• Одесская область – 10 277 случаев; 154 человека скончались, 2319 выздоровели;

• Полтавская область – 1307 случаев; 30 человек скончались, 667 выздоровели;

• Ровенская область – 10 707 случаев; 147 человек скончались, 8016 выздоровели;

• Сумская область – 2640 случаев; из них 42 летальных; 1153 пациента выздоровели;

• Тернопольская область – 10 004 случая; 121 человек скончался, 4411 выздоровели;

• Харьковская область – 13 432 случая; 282 человека скончались, 3983 выздоровели;

• Херсонская область – 702 случая; из них 17 летальных; 378 пациентов выздоровели;

• Хмельницкая область – 4133 случая; 85 человек скончались, 1867 выздоровели;

• Черновицкая область – 12493 случая; 321 человек скончался, 7326 выздоровели;

• Черкасская область – 2739 случаев; из них 45 летальных; 1252 пациента выздоровели;

• Черниговская область – 2922 случая; 40 человек скончались, 706 выздоровели.