По состоянию на 16 октября в Украине подтвердили 5992 новых случая коронавируса COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья Украины.

За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 5992 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. Это новый рекорд количества больных в сутки.

16 октября, по состоянию на 9 утра, в Украине 287 231 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 5408 летальных, 121919 пациентов выздоровели.

За сутки выписаны 2269 пациентов.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 8070 случаев;

Волынская область – 10 515 случаев;

Днепропетровская область – 10 257 случаев;

Донецкая область – 6658 случаев;

Житомирская область – 9286 случаев;

Закарпатская область – 11 461 случай;

Запорожская область – 6162 случая;

Ивано-Франковская область – 16 163 случая;

Кировоградская область – 1468 случаев;

г. Киев – 29412 случаев;

Киевская область – 12 207 случаев;

Львовская область – 24 171 случай;

Луганская область – 2229 случаев;

Николаевская область – 5336 случаев;

Одесская область – 18 013 случаев;

Полтавская область – 5469 случаев;

Ровенская область – 15 398 случаев;

Сумская область – 8252 случая;

Тернопольская область – 16 916 случаев;

Харьковская область – 27 457 случаев;

Херсонская область – 2264 случая;

Хмельницкая область – 10 098 случаев;

Черновицкая область – 17203 случаи;

Черкасская область – 6387 случаев;

Черниговская область – 6379 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

Глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС на вчерашнем заседании приняла решение отнести с 19 октября по “красного” уровня эпидопасности 68 административных единиц в 15 областях. Сейчас он действует в 2 городах.

МОЗ уже прорабатывает вопрос по развертыванию в случае необходимости временных мобильных госпиталей, в частности в помещениях спортивных заведений. Сейчас необходимости в них нет.

На сегодняшний день в больницах находится 22 240 больных COVID-19. Стационары отечественных медучреждений для приема пациентов с Коронавирусная болезнью могут развернуть 52000 койко-мест.

Степанов отметил, что уменьшить нагрузку на врачей возможно только при условии соблюдения правил и рекомендаций МОЗ.