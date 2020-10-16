Об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья Украины.
За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 5992 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. Это новый рекорд количества больных в сутки.
16 октября, по состоянию на 9 утра, в Украине 287 231 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 5408 летальных, 121919 пациентов выздоровели.
За сутки выписаны 2269 пациентов.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область – 8070 случаев;
- Волынская область – 10 515 случаев;
- Днепропетровская область – 10 257 случаев;
- Донецкая область – 6658 случаев;
- Житомирская область – 9286 случаев;
- Закарпатская область – 11 461 случай;
- Запорожская область – 6162 случая;
- Ивано-Франковская область – 16 163 случая;
- Кировоградская область – 1468 случаев;
- г. Киев – 29412 случаев;
- Киевская область – 12 207 случаев;
- Львовская область – 24 171 случай;
- Луганская область – 2229 случаев;
- Николаевская область – 5336 случаев;
- Одесская область – 18 013 случаев;
- Полтавская область – 5469 случаев;
- Ровенская область – 15 398 случаев;
- Сумская область – 8252 случая;
- Тернопольская область – 16 916 случаев;
- Харьковская область – 27 457 случаев;
- Херсонская область – 2264 случая;
- Хмельницкая область – 10 098 случаев;
- Черновицкая область – 17203 случаи;
- Черкасская область – 6387 случаев;
- Черниговская область – 6379 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
Глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС на вчерашнем заседании приняла решение отнести с 19 октября по “красного” уровня эпидопасности 68 административных единиц в 15 областях. Сейчас он действует в 2 городах.
МОЗ уже прорабатывает вопрос по развертыванию в случае необходимости временных мобильных госпиталей, в частности в помещениях спортивных заведений. Сейчас необходимости в них нет.
На сегодняшний день в больницах находится 22 240 больных COVID-19. Стационары отечественных медучреждений для приема пациентов с Коронавирусная болезнью могут развернуть 52000 койко-мест.
Степанов отметил, что уменьшить нагрузку на врачей возможно только при условии соблюдения правил и рекомендаций МОЗ.
- В испытаниях вакцины от коронавируса COVID-19 на территории Украины будут участвовать 4,2 тысячи добровольцев на базе нескольких городов.