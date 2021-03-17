По состоянию на 17 марта в Украине подтверждено почти 12 тысяч новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 и вдвое меньше выздоровлений за сутки.

Об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья Украины и системы мониторинга аппарата СНБО.

Так, за сутки коронавирус обнаружили у 11 833 человек: в частности, заболели 609 детей и 388 медработников.

В больницы были госпитализированы еще 4887 человек.

За сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано: в г. Киев (1121), Львовской (884), Одесской (883), Винницкой (750) и Харьковской (750) областях.

В течение суток умерли 289 пациентов. За время эпидемии от осложнений COVID-19 умерли 28 986 человек. Выздоровели за сутки 5467 пациентов. За все время коронавирус преодолели 1 млн 237 тыс. 676 пациентов.

Всего в Украине было выявлено 1 489 023 случая заражения коронавирусом.

За сутки было сделано 121 144 тестирования на коронавирус (в частности методом ПЦР – 50 966, методом ИФА – 22 035, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 48 143).

За время эпидемии в Украине сделано 7 млн 467 тыс. 108 ПЦР-тестирований.

Ситуация по регионам Украины следующая:

• г. Киев – 1121 случай за сутки; всего выявлено 148 831 случай – 2961 пациент умер, 99 880 выздоровели;

• Винницкая область – 750 случаев за сутки; всего зафиксировано 48 063 случая – 807 человек скончались, 30 954 выздоровели;

• Волынская область – 239 случаев за сутки; всего подтверждено 42 928 случаев – 688 человек скончались, 38 846 выздоровели;

• Днепропетровская область – 539 случаев за сутки; за все время диагностировано 80 219 случаев – 2148 пациентов умерли, 71 135 выздоровели;

• Донецкая область – 373 случая за сутки; за время эпидемии обнаружили 51 284 случая – 1134 пациента умерли, 45 617 выздоровели;

• Житомирская область – 482 случая за сутки; всего зафиксировано 60 805 случаев – 993 пациента умерли, 47 141 выздоровели;

• Закарпатская область – 557 случаев за сутки; всего подтверждено 48 319 случаев – 1132 пациента умерли, 35 256 выздоровели;

• Запорожская область – 348 случаев за сутки; за время эпидемии диагностировано 72 665 случаев – 1265 человек умерли, 67 221 выздоровели;

• Ивано-Франковская область – 506 случаев за сутки; за все время выявлено 74 134 случая – 1471 пациент умер, 55 021 выздоровел;

• Киевская область – 630 случаев за сутки; всего зафиксировано 83 740 случаев – 1380 человек умерли, 73 086 выздоровели;

• Кировоградская область – 112 случаев за сутки; всего подтверждено 11 491 случай – 422 пациента умерли, 8544 выздоровели;

• Луганская область – 110 случаев за сутки; за все время диагностировано 15 846 случаев – 497 человек скончались, 14 494 выздоровели;

• Львовская область – 884 случая за сутки; всего выявлено 48 319 случаев – 1132 пациента умерли, 35 256 выздоровели;

• Николаевская область – 452 случая за сутки; всего зафиксировано 46 670 случаев – 888 человек скончались, 39 599 выздоровели;

• Одесская область – 883 случая за сутки; всего подтверждено 93 875 случаев – 1571 пациент умер, 81 424 выздоровели;

• Полтавская область – 265 случаев за сутки; всего диагностировано 49 166 случаев – 1046 человек умерли, 43 730 выздоровели;

• Ровенская область – 433 случая за сутки; за все время выявлено 52 107 случаев – 659 человек скончались, 48 688 выздоровели;

• Сумская область – 283 случая за сутки; всего подтверждено 51 804 случая – 742 пациента умерли, 47 680 выздоровели;

• Тернопольская область – 485 случаев за сутки; за время эпидемии диагностировано 47 442 случая – 666 человек скончались, 41 302 выздоровели;

• Харьковская область – 750 случаев за сутки; всего выявлено 91 510 случаев – 1750 человек умерли, 80 051 выздоровели;

• Херсонская область – 66 случаев за сутки; всего зафиксировано 22 451 случай – 670 человек скончались, 20 749 выздоровели;

• Хмельницкая область – 703 случая за сутки; всего подтверждено 53 816 случаев – 983 пациента умерли, 47 013 выздоровели;

• Черкасская область – 297 случаев за сутки; всего выявлено 51 607 случаев – 685 человек скончались, 47 105 выздоровели;

• Черновицкая область – 481 случай за сутки; за все время диагностировано 63 418 случаев – 1197 человек умерли, 47 372 выздоровели;

• Черниговская область – 84 случая за сутки; всего зафиксировано 37 824 случая – 801 пациент умер, 32 149 выздоровели.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей отсутствуют.

Ситуация с вакцинацией

В течение 16 марта в Украине было привито 9840 человек. Из них вакцинировано 1 дозой – 9839 человек, а завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 1 человек.

В МОЗ сообщили, что вторую дозу вакцины от COVID-19 “получила врач, которая работала по контракту в Мальдивской республике, где и получила первую прививку вакциной AstraZeneca (Covishield)”.

С начала кампании по вакцинации привито 71 923 человека.

Количество прививок, сделанных в регионах 17 марта:

• Винницкая область – 480 прививок;

• Волынская область – 130 прививок;

• Днепропетровская область – 390 прививок;

• Донецкая область – 640 прививок;

• Житомирская область – 170 прививок;

• Закарпатская область – 160 прививок;

• Запорожская область – 250 прививок;

• Ивано-Франковская область – 610 прививок;

• Киевская область – 440 прививок;

• Кировоградская область – 240 прививок;

• Луганская область – 460 прививок;

• Львовская область – 590 прививок;

• г. Киев – 840 прививок;

• Николаевская область – 270 прививок;

• Одесская область – 450 прививок;

• Полтавская область – 470 прививок;

• Ровенская область – 260 прививок;

• Сумская область – 340 прививок;

• Тернопольская область – 600 прививок;

• Харьковская область – 370 прививок;

• Херсонская область – 700 прививок;

• Хмельницкая область – 280 прививок;

• Черновицкая область – 190 прививок;

• Черниговская область – 340 прививок;

• Черкасская область – 170 прививок.

За сутки наибольшее количество прививок зафиксировано в Киеве (840 прививок). За весь период кампании по вакцинации наибольшее количество прививок сделано в Донецкой области (6284 прививки), наименьшее – в Житомирской области (1441 прививка).