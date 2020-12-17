По состоянию на 17 декабря в Украине подтверждено более 12 тысяч новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья Украины и системы мониторинга аппарата СНБО.

Так, за минувшие сутки заболели 12 047 человек: из них 594 ребенка и 535 медиков.

Наибольшее количество подтвержденных случаев за сутки зарегистрировано: в г. Киев (1512), Одесской (1064), Запорожской (858), Киевской (626) и Черниговской (587) областях.

В течение суток скончались 252 пациента. За все время эпидемии в Украине от осложнений COVID-19 умерли 15 996 человек. Выздоровели за сутки 12 939 пациентов. С начала эпидемии коронавирус преодолели 548 356 пациентов.

Всего в Украине зафиксировано 931 751 случай заражения коронавирусом.

За сутки было сделано 65 561 тестирование на коронавирус (в частности, методом ПЦР – 41 733, а методом ИФА – 23 828).

За все время было проведено 5 млн 167 тыс. 122 ПЦР-тестирования.

Ситуация по регионам Украины следующая:

• г. Киев – 96 672 случая; 1662 человека скончались, 30 773 выздоровели;

• Винницкая область – 20 319 случаев; 347 человек скончались, 12 423 выздоровели;

• Волынская область – 29 390 случаев; 476 человек скончались, 22 528 выздоровели;

• Днепропетровская область – 50 894 случая; 1194 человека скончались, 37 989 выздоровели;

• Донецкая область – 30 896 случаев; 634 человека скончались, 20 972 выздоровели;

• Житомирская область – 35 157 случаев; 590 человек скончались, 27 077 выздоровели;

• Закарпатская область – 26 685 случаев; 599 человек скончались, 20 119 выздоровели;

• Запорожская область – 44 693 случая; 447 человек скончались, 13 918 выздоровели;

• Ивано-Франковская область – 41 356 случаев; 756 человек скончались, 17 674 выздоровели;

• Киевская область – 50 666 случаев; 849 человек скончались, 22 485 выздоровели;

• Кировоградская область – 7515 случаев; 217 пациентов скончались, 3102 выздоровели;

• Луганская область – 8359 случаев; 224 человека скончались, 6096 выздоровели;

• Львовская область – 55 291 случай; 1591 пациент скончался, 40 179 выздоровели;

• Николаевская область – 25 287 случаев; 412 человек скончались, 11 529 выздоровели;

• Одесская область – 61 038 случаев; 853 человека скончались, 23 185 выздоровели;

• Полтавская область – 30 783 случая; 646 человек скончались, 21 243 выздоровели;

• Ровенская область – 37 417 случаев; 466 человек скончались, 31 643 выздоровели;

• Сумская область – 36 599 случаев; 473 человека скончались, 27 252 выздоровели;

• Тернопольская область – 31 874 случая; 432 человека скончались, 27 063 выздоровели;

• Харьковская область – 63 732 случая; 942 человека скончались, 48 223 выздоровели;

• Херсонская область – 14 858 случаев; 333 пациента скончались, 6187 выздоровели;

• Хмельницкая область – 35 632 случая; 565 человек скончались, 27 089 выздоровели;

• Черкасская область – 33 254 случая; 289 человек скончались, 15 493 выздоровели;

• Черновицкая область – 37 467 случаев; 722 человек скончались, 23 378 выздоровели;

• Черниговская область – 25 917 случаев; 277 пациентов скончались, 10 736 выздоровели.