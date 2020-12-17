Об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья Украины и системы мониторинга аппарата СНБО.
Так, за минувшие сутки заболели 12 047 человек: из них 594 ребенка и 535 медиков.
Наибольшее количество подтвержденных случаев за сутки зарегистрировано: в г. Киев (1512), Одесской (1064), Запорожской (858), Киевской (626) и Черниговской (587) областях.
В течение суток скончались 252 пациента. За все время эпидемии в Украине от осложнений COVID-19 умерли 15 996 человек.
Выздоровели за сутки 12 939 пациентов. С начала эпидемии коронавирус преодолели 548 356 пациентов.
Всего в Украине зафиксировано 931 751 случай заражения коронавирусом.
За сутки было сделано 65 561 тестирование на коронавирус (в частности, методом ПЦР – 41 733, а методом ИФА – 23 828).
За все время было проведено 5 млн 167 тыс. 122 ПЦР-тестирования.
Ситуация по регионам Украины следующая:
• г. Киев – 96 672 случая; 1662 человека скончались, 30 773 выздоровели;
• Винницкая область – 20 319 случаев; 347 человек скончались, 12 423 выздоровели;
• Волынская область – 29 390 случаев; 476 человек скончались, 22 528 выздоровели;
• Днепропетровская область – 50 894 случая; 1194 человека скончались, 37 989 выздоровели;
• Донецкая область – 30 896 случаев; 634 человека скончались, 20 972 выздоровели;
• Житомирская область – 35 157 случаев; 590 человек скончались, 27 077 выздоровели;
• Закарпатская область – 26 685 случаев; 599 человек скончались, 20 119 выздоровели;
• Запорожская область – 44 693 случая; 447 человек скончались, 13 918 выздоровели;
• Ивано-Франковская область – 41 356 случаев; 756 человек скончались, 17 674 выздоровели;
• Киевская область – 50 666 случаев; 849 человек скончались, 22 485 выздоровели;
• Кировоградская область – 7515 случаев; 217 пациентов скончались, 3102 выздоровели;
• Луганская область – 8359 случаев; 224 человека скончались, 6096 выздоровели;
• Львовская область – 55 291 случай; 1591 пациент скончался, 40 179 выздоровели;
• Николаевская область – 25 287 случаев; 412 человек скончались, 11 529 выздоровели;
• Одесская область – 61 038 случаев; 853 человека скончались, 23 185 выздоровели;
• Полтавская область – 30 783 случая; 646 человек скончались, 21 243 выздоровели;
• Ровенская область – 37 417 случаев; 466 человек скончались, 31 643 выздоровели;
• Сумская область – 36 599 случаев; 473 человека скончались, 27 252 выздоровели;
• Тернопольская область – 31 874 случая; 432 человека скончались, 27 063 выздоровели;
• Харьковская область – 63 732 случая; 942 человека скончались, 48 223 выздоровели;
• Херсонская область – 14 858 случаев; 333 пациента скончались, 6187 выздоровели;
• Хмельницкая область – 35 632 случая; 565 человек скончались, 27 089 выздоровели;
• Черкасская область – 33 254 случая; 289 человек скончались, 15 493 выздоровели;
• Черновицкая область – 37 467 случаев; 722 человек скончались, 23 378 выздоровели;
• Черниговская область – 25 917 случаев; 277 пациентов скончались, 10 736 выздоровели.
- Более половины украинцев не намерены вакцинироваться от коронавируса COVID-19, если вакцина будет платной. Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы “Рейтинг”, проведенного 28-30 ноября 2020 года.
- В Украине в первую очередь будут вакцинированы от коронавируса COVID-19 люди из различных групп риска (по профессиональным признакам, в связи с заболеваниями и возрастом). Это более 20 млн человек.
- Министерство охраны здоровья Украины планирует провести первую вакцинацию от коронавируса COVID-19 в феврале 2021 года.