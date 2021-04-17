Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.
Так, за добу коронавірус виявили у 14 984 людей. Зокрема, захворіли 606 дітей та 276 медпрацівників.
До лікарень госпіталізували ще 4 100 осіб.
За добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована: у м. Київ (1 112), Харківській (1 386), Дніпропетровській (1 169), Одеській (1 097) та Київській (965) областях.
Протягом доби від ускладнень COVID-19 померли 440 людей. За весь час епідемії померли 39 536 людей.
Одужали за добу 9 736 пацієнтів. За весь час коронавірус подолали 1 млн 475 тис. 556 пацієнтів.
Всього в Україні було виявлено 1 млн 936 тис. 228 випадків зараження коронавірусом.
За добу було зроблено 105 215 тестувань на коронавірус (зокрема методом ПЛР – 45 875, методом ІФА – 20 127, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 39 213).
За час епідемії в Україні зроблено 8 млн 915 тис. 393 ПЛР-тестувань.
Ситуація по регіонах України наступна:
• м. Київ – 1 112 випадків за добу; всього виявлено 184 412 випадків – 4172 пацієнта померли, 114 929 одужали;
• Вінницька область – 344 випадки за добу; всього зафіксовано 64 919 випадків – 1378 людей померли, 44 225 одужали;
• Волинська область – 342 випадки за добу; всього підтверджено 53 183 випадки – 899 людей померли, 44 430 одужали;
• Дніпропетровська область – 1 169 випадків за добу; всього діагностовано 109 684 випадки – 2870 людей померли, 82 569 одужали;
• Донецька область – 741 випадок за добу; від початку епідемії виявлено 71 395 випадків – 1530 людей померли, 54 549 одужали;
• Житомирська область – 439 випадків за добу; за весь час зафіксовано 80 473 випадки – 1446 людей померли, 59 697 одужали;
• Закарпатська область – 187 випадків за добу; всього підтверджено 58 598 випадків – 1469 людей померли, 48 525 одужали;
• Запорізька область – 666 випадків за добу; всього діагностовано 89 407 випадків – 1668 людей померли, 71 449 одужали;
• Івано-Франківська область – 147 випадків за добу; за час епідемії виявлено 82 549 випадків – 1891 пацієнт помер, 73 824 одужали;
• Київська область – 965 випадків за добу; за весь час зафіксовано 111 110 випадків – 2067 людей померли, 87 548 одужали;
• Кіровоградська область – 214 випадків за добу; всього підтверджено 15 898 випадків – 552 пацієнта померли, 10 024 одужали;
• Луганська область – 248 випадків за добу; всього діагностовано 20 943 випадки – 618 людей померли, 16 647 одужали;
• Львівська область – 793 випадки за добу; за час епідемії виявлено 122 446 випадків – 3007 людей померли, 88 918 одужали;
• Миколаївська область – 432 випадки за добу; за весь час зафіксовано 58 464 випадки – 1415 людей померли, 46 234 одужали;
• Одеська область – 1 097 випадків за добу; за час епідемії підтверджено 125 861 випадок – 2245 пацієнтів померли, 88 654 одужали;
• Полтавська область – 745 випадків за добу; всього діагностовано 65 472 випадки – 1372 пацієнта померли, 53 583 одужали;
• Рівненська область – 518 випадків за добу; всього виявлено 66 356 випадків – 911 людей померли, 56 182 одужали;
• Сумська область – 586 випадків за добу; всього зафіксовано 68 225 випадків – 988 людей померли, 55 845 одужали;
• Тернопільська область – 378 випадків за добу; всього підтверджено 62 732 випадки – 972 пацієнта померли, 51 559 одужали;
• Харківська область – 1 386 випадків за добу; за час епідемії діагностовано 123 849 випадків – 2368 людей померли, 95 482 одужали;
• Херсонська область – 294 випадки за добу; всього виявлено 28 638 випадків – 799 людей померли, 22 807 одужали;
• Хмельницька область – 644 випадки за добу; всього зафіксовано 78 016 випадків – 1431 пацієнт помер, 60 277 одужали;
• Черкаська область – 695 випадків за добу; всього підтверджено 68 663 випадки – 906 людей померли, 54 499 одужали;
• Чернівецька область – 248 випадків за добу; всього діагностовано 75 079 випадків – 1553 пацієнта померли, 55 501 одужали;
• Чернігівська область – 594 випадки за добу; за весь час виявлено 49 856 випадків – 1009 людей померли, 37 599 одужали.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей відсутні.
Ситуація з вакцинацією
Протягом 16 квітня в Україні було щеплено 13 044 людини.
Від початку кампанії з вакцинації щеплено 445 861 людину. З них отримали 1 дозу – 445 859 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 5 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).
Кількість щеплень, зроблених у регіонах 16 квітня:
• м. Київ – 1 764 щеплення;
• Вінницька область – 286 щеплень;
• Волинська область – 584 щеплення;
• Дніпропетровська область – 450 щеплень;
• Донецька область – 500 щеплень;
• Житомирська область – 921 щеплення;
• Закарпатська – 554 щеплення;
• Запорізька область – 420 щеплень;
• Івано-Франківська область – 627 щеплень;
• Київська область – 150 щеплень;
• Кіровоградська область – 86 щеплень;
• Луганська область – 320 щеплень;
• Львівська область – 2 689 щеплень;
• Миколаївська область – 141 щеплення;
• Одеська область – 571 щеплення;
• Полтавська область – 293 щеплення;
• Рівненська область – 427 щеплень;
• Сумська область – 163 щеплення;
• Тернопільська область – 408 щеплень;
• Харківська область – 217 щеплень;
• Херсонська область – 146 щеплень;
• Хмельницька область – 440 щеплень;
• Черкаська область – 134 щеплення;
• Чернівецька область – 450 щеплень;
• Чернігівська область – 303 щеплення.
Вакцинація здійснювалася 212 мобільними бригадами з імунізації та 484 пунктами щеплення.
Станом на 16 квітня до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записались 463 119 людей.
- 24 лютого в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Перше щеплення препаратом Covishield зробили лікарю-реаніматологу з Черкас. Йдеться про вакцину під торговою маркою Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca
- Вакциною Covishield уже публічно вакцинувалися президент Володимир Зеленський, міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
- Міністерство охорони здоров’я України видало наказ, згідно із яким учасники бойових дій, нардепи та відомі особи, старші за 60 років, можуть претендувати на залишки доз вакцини проти коронавірусу COVID-19.
- 19 березня Максим Степанов оголосив, що Україна перейшла до другого етапу вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Згодом він визнав, що вакцинація проти коронавірусу COVID-19 в Україні відстає майже в два рази від плану.
- У вівторок, 13 квітня, в Україні розпочалося щеплення вакциною проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.
- 16 квітня до України доставлено першу партію вакцини проти коронавірусу COVID-19 розробки американської компанії Pfizer та німецької BioNTech.