Об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья Украины и системы мониторинга аппарата СНБО.

Так, за минувшие сутки заболели 11 968 человек: среди них 516 детей и 565 медиков.

Наибольшее количество подтвержденных случаев за сутки зарегистрировано: в г. Киев (1143), Днепропетровской (808), Одесской (761), Черкасской (755) и Запорожской (734) областях.

В течение суток умерли 159 пациентов. За все время эпидемии в Украине от осложнений COVID-19 скончались 9 856 человек.

Выздоровели за сутки 6 786 пациентов. С начала эпидемии коронавирус преодолели 250 983 пациентов.