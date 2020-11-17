Об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья Украины и системы мониторинга аппарата СНБО.
Так, за минувшие сутки заболели 11 968 человек: среди них 516 детей и 565 медиков.
Наибольшее количество подтвержденных случаев за сутки зарегистрировано: в г. Киев (1143), Днепропетровской (808), Одесской (761), Черкасской (755) и Запорожской (734) областях.
В течение суток умерли 159 пациентов. За все время эпидемии в Украине от осложнений COVID-19 скончались 9 856 человек.
Выздоровели за сутки 6 786 пациентов. С начала эпидемии коронавирус преодолели 250 983 пациентов.
Всего в Украине зафиксировано 557 657 случая заражения коронавирусом.
За сутки было сделано 67 127 тестирований на коронавирус (в частности, методом ПЦР – 37 770, методом ИФА – 29 357).
За все время было проведено 3 млн 979 тыс. 421 ПЦР-тестирование.
Ситуация по регионам Украины следующая:
• г. Киев – 52 642 случая; 990 человек скончались, 19 126 выздоровели;
• Винницкая область – 14 103 случая; 242 человека скончались, 8146 выздоровели;
• Волынская область – 19 297 случаев; 367 человек скончались, 12 428 выздоровели;
• Днепропетровская область – 22 877 случаев; 600 пациентов скончались, 9510 выздоровели;
• Донецкая область – 17 713 случаев; 267 человек скончались, 7484 выздоровели;
• Житомирская область – 23 447 случаев; 393 пациента скончались, 13 065 выздоровели;
• Закарпатская область – 19 826 случаев; 474 пациента скончались, 9140 выздоровели;
• Запорожская область – 20 025 случаев; 176 человек скончались, 3085 выздоровели;
• Ивано-Франковская область – 28 972 случая; 529 человек скончались, 12 145 выздоровели;
• Киевская область – 25 787 случаев; 571 пациент скончался, 10 190 выздоровели;
• Кировоградская область – 3753 случая; 125 человек скончались, 1885 выздоровели;
• Луганская область – 5215 случаев; 129 человек скончались, 2749 выздоровели;
• Львовская область – 37 970 случаев; 1081 пациент скончался, 24 902 выздоровели;
• Николаевская область – 12 998 случаев; 245 человек скончались, 4028 выздоровели;
• Одесская область – 34 176 случаев; 471 пациент скончался, 7923 выздоровели;
• Полтавская область – 15 884 случая; 319 человек скончались, 6840 выздоровели;
• Ровенская область – 25 596 случаев; 327 человек скончались, 18 768 выздоровели;
• Сумская область – 18 903 случая; 268 пациентов скончались, 6965 выздоровели;
• Тернопольская область – 23 938 случаев; 318 пациентов скончались, 19 088 выздоровели;
• Харьковская область – 48 586 случаев; 649 человек скончались, 15 098 выздоровели;
• Херсонская область – 7357 случаев; 149 человек скончались, 2810 выздоровели;
• Хмельницкая область – 23 547 случаев; 366 человек скончались, 12 388 выздоровели;
• Черкасская область – 14 233 случая; 146 человек скончались, 7354 выздоровели;
• Черновицкая область – 28 692 случая; 565 пациентов скончались, 12 262 выздоровели;
• Черниговская область – 12 120 случаев; 89 человек скончались, 3604 выздоровели.
- В субботу, 14 ноября, в Украине вступил в силу “карантин выходного дня”. В связи с этим правоохранители в Киеве провели рейд и в буквальном смысле слова штурмовали некоторые заведения из-за нарушения карантинных ограничений.
- Премьер Денис Шмыгаль заявил, что если в ближайшие несколько недель “карантин выходного дня” не покажет необходимые результаты, Правительство может ввести более жесткие карантинные ограничения, вплоть до полного локдауна.
- По словам Дениса Шмыгаля, если “карантин выходного дня” не будет обеспечивать “необходимого уменьшения количества социальных контактов”, то Украина может пересечь отметку в 20 тысяч больных COVID-19 ежедневно “уже через 3 недели”. Кроме того, через месяц могут закончиться койко-места в больницах.