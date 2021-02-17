По состоянию на 17 февраля в Украине подтверждено более 4,2 тыс. новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 и на 1,6 тыс. больше выздоровлений за сутки.

Об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья Украины и системы мониторинга аппарата СНБО.

Так, за сутки коронавирус выявили у 4286 человек: в частности, заболели 304 ребенка и 329 медиков.

В больницы госпитализировали еще 2330 человек.

За сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано: в Ивано-Франковской (646), Черновицкой (386) областях, г. Киев (366), Винницкой (351) и Закарпатской (275) областях.

В течение суток скончались 147 пациентов. За время эпидемии от осложнений COVID-19 умерли 24 689 человек. Выздоровели за сутки 5927 пациентов. За все время коронавирус преодолели 1 млн 128 тыс. 895 пациентов.

Всего в Украине было выявлено 1 280 904 случая заражения коронавирусом.

За сутки было сделано 64 842 тестирования на коронавирус (в частности методом ПЦР – 25 782, методом ИФА – 16 647, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 22 413).

За время эпидемии в Украине сделано 6 млн 596 тыс. 588 ПЦР-тестирований.

Ситуация по регионам Украины следующая:

• г. Киев – 366 случаев за сутки; всего выявлено 132 834 случая – 2546 человек скончались, 89 427 выздоровели;

• Винницкая область – 351 случай за сутки; всего зафиксировано 30 680 случаев – 587 человек скончались, 25 727 выздоровели;

• Волынская область – 117 случаев за сутки; всего обнаружено 38 359 случаев – 612 пациентов скончались, 35 642 выздоровели;

• Днепропетровская область – 137 случаев за сутки; за время эпидемии подтверждено 70 692 случая – 1919 человек скончались, 65 603 выздоровели;

• Донецкая область – 98 случаев за сутки; за все время диагностировано 45 880 случаев – 1028 человек скончались, 42 721 выздоровел;

• Житомирская область – 118 случаев за сутки; всего зафиксировано 46 962 случая – 789 человек скончались, 43 174 выздоровели;

• Закарпатская область – 275 случаев за сутки; всего выявлено 35 602 случая – 812 пациентов скончались, 29 476 выздоровели;

• Запорожская область – 149 случаев за сутки; всего подтверждено 68 285 случаев – 1010 человек скончались, 64 075 выздоровели;

• Ивано-Франковская область – 646 случаев за сутки; за время эпидемии обнаружено 56 500 случаев – 1067 человек скончались, 45 847 выздоровели;

• Киевская область – 185 случаев за сутки; за все время выявлено 72 224 случая – 1198 человек скончались, 65 603 выздоровели;

• Кировоградская область – 52 случая за сутки; всего диагностировано 10 196 случаев – 358 человек скончались, 7656 выздоровели;

• Луганская область – 51 случай за сутки; всего зафиксировано 14 597 случаев – 435 человек скончались, 12 908 выздоровели;

• Львовская область – 183 случая за сутки; всего подтверждено 74 769 случаев – 2207 человек скончались, 66 523 выздоровели;

• Николаевская область – 47 случаев за сутки; за время эпидемии обнаружено 40 460 случаев – 754 человека скончались, 34 005 выздоровели;

• Одесская область – 186 случаев за сутки; всего зафиксировано 83 684 случая – 1384 человека скончались, 76 850 выздоровели;

• Полтавская область – 77 случаев за сутки; за все время диагностировано 44 839 случаев – 947 человек скончались, 41 654 выздоровели;

• Ровенская область – 139 случаев за сутки; за время эпидемии подтверждено 47 495 случаев – 598 человек скончались, 45 498 выздоровели;

• Сумская область – 67 случаев за сутки; всего выявлено 47 129 случаев – 647 человек скончались, 44 625 выздоровели;

• Тернопольская область – 122 случая за сутки; всего зафиксировано 39 790 случаев – 574 человека скончались, 37 345 выздоровели;

• Харьковская область – 243 случая за сутки; всего подтверждено 80 827 случаев – 1508 человек скончались, 74 612 выздоровели;

• Херсонская область – 15 случаев за сутки; за все время обнаружено 21 331 случай – 620 человек скончались, 19 689 выздоровели;

• Хмельницкая область – 198 случаев за сутки; всего выявлено 45 930 случаев – 845 человек скончались, 43 060 выздоровели;

• Черкасская область – 44 случая за сутки; всего зафиксировано 47 457 случаев – 596 человек скончались, 43 757 выздоровели;

• Черновицкая область – 386 случаев за сутки; за все время обнаружено 49 527 случаев – 937 человек скончались, 43 158 выздоровели;

• Черниговская область – 34 случая за сутки; всего подтверждено 34 855 случаев – 711 пациентов скончались, 30 260 выздоровели.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей отсутствуют.