По состоянию на 17 сентября в Украине подтверждено более 3,5 тысяч новых случаев коронавируса COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья Украины и системы мониторинга аппарата СНБО.

Так, за минувшие сутки заболели 3584 человека: в том числе 301 ребенок, а также 147 медиков.

Наибольшее количество новых случаев выявили: в Харьковской области (483), Тернопольской области (390), Киеве (379), Одесской области (325), Львовской области (234), Ивано-Франковской области (179), Черновицкой области (147), Киевской области (135), Днепропетровской области (114), Житомирской области (113), Черниговской области (112), Закарпатской области (102).

За сутки скончались еще 60 человек. В общей сложности в Украине от осложнений COVID-19 умерли 3400 человек. При этом выздоровели за сутки 1589 пациентов, что является рекордным показателем. Предыдущий такой рекорд был установлен накануне (выздоровели 1514 пациентов). За все время эпидемии коронавирус в Украине преодолели 73 913 пациентов.

В общей сложности в Украине зафиксировано 166 244 случая заражения COVID-19. Из них 10 859 детей, а также 13 396 медиков.

За сутки было проведено 53 748 тестирований на коронавирус (из них 29 729 – методом ПЦР, а остальные – методом ИФА, на антитела к вирусу).

Ситуация по областям Украины следующая:

• Винницкая область – 5039 случаев; 98 человек скончались, 3383 выздоровели;

• Волынская область – 6593 случая; 140 человек скончались, 4633 выздоровели;

• Днепропетровская область – 3653 случая; из них 83 летальных; 1719 пациентов выздоровели;

• Донецкая область – 2272 случая; 35 человек скончались, 974 выздоровели;

• Житомирская область – 4656 случаев; 89 человек скончались, 2361 выздоровел;

• Закарпатская область – 8931 случай; 289 человек скончались, 3924 выздоровели;

• Запорожская область – 2673 случая; в том числе 37 летальных; 1055 пациентов выздоровели;

• Ивано-Франковская область – 11 856 случаев; 273 человека скончались, 5069 выздоровели;

• Кировоградская область – 951 случай; из них 51 летальный; 769 пациентов выздоровели;

• г. Киев – 18 449 случаев; 296 человек скончались, 5601 выздоровел;

• Киевская область – 7342 случая; 146 человек скончались, 4851 выздоровел;

• Львовская область – 17 664 случая; 497 человек скончались, 5686 выздоровели;

• Луганская область – 689 случаев; из них 5 летальных; 339 пациентов выздоровели;

• Николаевская область – 2252 случая; 53 человека скончались, 767 выздоровели;

• Одесская область – 10 602 случая; 155 человек скончались, 2371 выздоровел;

• Полтавская область – 1363 случая; из них 33 летальных; 684 пациента выздоровели;

• Ровенская область – 10 797 случаев; 148 человек скончались, 8199 выздоровели;

• Сумская область – 2724 случая; в том числе 42 летальных; 1209 пациентов выздоровели;

• Тернопольская область – 10 394 случая; 122 человека скончались, 4523 выздоровели;

• Харьковская область – 13 915 случаев; 287 человек скончались, 4033 выздоровели;

• Херсонская область – 737 случаев; из них 19 летальных; 398 пациентов выздоровели;

• Хмельницкая область – 4198 случаев; 86 человек скончались, 1966 выздоровели;

• Черновицкая область – 12 640 случаев; 325 человек скончались, 7389 выздоровели;

• Черкасская область – 2820 случаев; из них 47 летальных; 1272 пациента выздоровели;

• Черниговская область – 3034 случая; 44 человека скончались, 738 выздоровели.