Covid-19 Украина

обновлено 17.10.2020 в 14:01

Всего:

293641(+6410)

Болеют:

164011(+6410)

Выздоровели:

124113(+2194)

Умерло:

5517(+109)

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Коронавирус в Украине — ситуация по областям на 17 октября

За прошедшие сутки, 16 октября, в Украине зафиксировали 6410 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это рекордный показатель с начала эпидемии в стране.

Суббота, 17 октября 2020, 14:31

Об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья Украины и Совета национальной безопасности и обороны.

По состоянию на 9 утра 17 октября в Украине 293 641 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 5517 летальных, 124 113 пациентов выздоровели.

За прошедшие сутки коронавирус победили 2194 человек, еще 109 больных умерли от осложнений.

Больше всего новых случаев за сутки обнаружили в Киеве (598), Одесской (506), Харьковской (472) и Днепропетровской (464) областях.

За прошедшие сутки в Украине сделали более чем 63 700 исследований на коронавирусную болезнь, из них рекордное количество методом ПЦР.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
  • Винницкая область – 8233 случая;
  • Волынская область – 10 682 случая;
  • Днепропетровская область – 10 721 случай;
  • Донецкая область – 6776 случаев;
  • Житомирская область – 9539 случаев;
  • Закарпатская область – 11 626 случаев;
  • Запорожская область – 6259 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 16 377 случаев;
  • Кировоградская область – 1512 случаев;
  • г. Киев – 30010 случаев;
  • Киевская область – 12 439 случаев;
  • Львовская область – 24 539 случаев;
  • Луганская область – 2334 случая;
  • Николаевская область – 5567 случаев;
  • Одесская область – 18 519 случаев;
  • Полтавская область – 5738 случаев;
  • Ровенская область – 15 646 случаев;
  • Сумская область – 8524 случая;
  • Тернопольская область – 17 160 случаев;
  • Харьковская область – 27 929 случаев;
  • Херсонская область – 2380 случаев;
  • Хмельницкая область – 10 480 случаев;
  • Черновицкая область – 17 450 случаев;
  • Черкасская область – 6619 случаев;
  • Черниговская область – 6582 случая.

Данные из  временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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