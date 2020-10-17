Коронавирус в Украине — ситуация по областям на 17 октября

Об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья Украины и Совета национальной безопасности и обороны.
По состоянию на 9 утра 17 октября в Украине 293 641 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 5517 летальных, 124 113 пациентов выздоровели.
За прошедшие сутки коронавирус победили 2194 человек, еще 109 больных умерли от осложнений.
Больше всего новых случаев за сутки обнаружили в Киеве (598), Одесской (506), Харьковской (472) и Днепропетровской (464) областях.
За прошедшие сутки в Украине сделали более чем 63 700 исследований на коронавирусную болезнь, из них рекордное количество методом ПЦР.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область – 8233 случая;
- Волынская область – 10 682 случая;
- Днепропетровская область – 10 721 случай;
- Донецкая область – 6776 случаев;
- Житомирская область – 9539 случаев;
- Закарпатская область – 11 626 случаев;
- Запорожская область – 6259 случаев;
- Ивано-Франковская область – 16 377 случаев;
- Кировоградская область – 1512 случаев;
- г. Киев – 30010 случаев;
- Киевская область – 12 439 случаев;
- Львовская область – 24 539 случаев;
- Луганская область – 2334 случая;
- Николаевская область – 5567 случаев;
- Одесская область – 18 519 случаев;
- Полтавская область – 5738 случаев;
- Ровенская область – 15 646 случаев;
- Сумская область – 8524 случая;
- Тернопольская область – 17 160 случаев;
- Харьковская область – 27 929 случаев;
- Херсонская область – 2380 случаев;
- Хмельницкая область – 10 480 случаев;
- Черновицкая область – 17 450 случаев;
- Черкасская область – 6619 случаев;
- Черниговская область – 6582 случая.
Данные из временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
- С 12 октября Киев отнесен к “оранжевой” карантинной зоне. Канев, что в Черкасской области, и Сумы – в “красной” зоне. В Тернополе и Бережанах карантин ослабили.
- 13 октября Кабинет Министров Украины продлил действие адаптивного карантина из-за эпидемии COVID-19 до конца года, усилив ограничения.