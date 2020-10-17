Коронавирус в Украине — ситуация по областям на 17 октября

За прошедшие сутки, 16 октября, в Украине зафиксировали 6410 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это рекордный показатель с начала эпидемии в стране.

Об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья Украины и Совета национальной безопасности и обороны.

По состоянию на 9 утра 17 октября в Украине 293 641 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 5517 летальных, 124 113 пациентов выздоровели.

За прошедшие сутки коронавирус победили 2194 человек, еще 109 больных умерли от осложнений.

Больше всего новых случаев за сутки обнаружили в Киеве (598), Одесской (506), Харьковской (472) и Днепропетровской (464) областях.

За прошедшие сутки в Украине сделали более чем 63 700 исследований на коронавирусную болезнь, из них рекордное количество методом ПЦР.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 8233 случая;

Волынская область – 10 682 случая;

Днепропетровская область – 10 721 случай;

Донецкая область – 6776 случаев;

Житомирская область – 9539 случаев;

Закарпатская область – 11 626 случаев;

Запорожская область – 6259 случаев;

Ивано-Франковская область – 16 377 случаев;

Кировоградская область – 1512 случаев;

г. Киев – 30010 случаев;

Киевская область – 12 439 случаев;

Львовская область – 24 539 случаев;

Луганская область – 2334 случая;

Николаевская область – 5567 случаев;

Одесская область – 18 519 случаев;

Полтавская область – 5738 случаев;

Ровенская область – 15 646 случаев;

Сумская область – 8524 случая;

Тернопольская область – 17 160 случаев;

Харьковская область – 27 929 случаев;

Херсонская область – 2380 случаев;

Хмельницкая область – 10 480 случаев;

Черновицкая область – 17 450 случаев;

Черкасская область – 6619 случаев;

Черниговская область – 6582 случая.

Данные из временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.