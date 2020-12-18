Об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья Украины и системы мониторинга аппарата СНБО.
Так, за минувшие сутки заболели 12 630 человек: из них 620 детей и 552 медика.
Наибольшее количество подтвержденных случаев за сутки зарегистрировано: в г. Киев (1658), Запорожской (1022), Одесской (925), Киевской (922) и Черкасской (583) областях.
В течение суток скончались 260 пациентов. За все время эпидемии в Украине от осложнений COVID-19 умерли 16 256 человек.
Выздоровели за сутки 12 866 пациентов. С начала эпидемии коронавирус преодолели 561 222 пациента.
Всего в Украине зафиксировано 944 381 случай заражения коронавирусом.
За сутки было сделано 68 759 тестирований на коронавирус (в частности, методом ПЦР – 42 340, а методом ИФА – 26 419).
За все время было проведено 5 млн 209 тыс. 462 ПЦР-тестирования.
Ситуация по регионам Украины следующая:
• г. Киев – 98 330 случаев; 1679 человек скончались, 31 215 выздоровели;
• Винницкая область – 20 578 случаев; 350 человек скончались, 12 639 выздоровели;
• Волынская область – 29 817 случаев; 478 человек скончались, 22 997 выздоровели;
• Днепропетровская область – 51 401 случай; 1223 пациента скончались, 39 263 выздоровели;
• Донецкая область – 31 449 случаев; 641 пациент скончался, 21 225 выздоровели;
• Житомирская область – 35 662 случая; 600 человек скончались, 27 621 выздоровел;
• Закарпатская область – 26 855 случаев; 603 человека скончались, 20 466 выздоровели;
• Запорожская область – 45 715 случаев; 459 человек скончались, 14 487 выздоровели;
• Ивано-Франковская область – 41 644 случая; 764 человека скончались, 18 311 выздоровели;
• Киевская область – 51 588 случаев; 859 человек скончались, 23 476 выздоровели;
• Кировоградская область – 7621 случай; 220 человек скончались, 3155 выздоровели;
• Луганская область – 8533 случая; 229 человек скончались, 6186 выздоровели;
• Львовская область – 55 860 случаев; 1616 человек скончались, 40 657 выздоровели;
• Николаевская область – 25 826 случаев; 416 пациентов скончались, 11 750 выздоровели;
• Одесская область – 61 963 случая; 879 человек скончались, 24 281 выздоровел;
• Полтавская область – 31 097 случаев; 655 человек скончались, 21 932 выздоровели;
• Ровенская область – 37 840 случаев; 469 человек скончались, 32 185 выздоровели;
• Сумская область – 37 157 случаев; 480 пациентов скончались, 27 735 выздоровели;
• Тернопольская область – 32 089 случаев; 434 человека скончались, 27 404 выздоровели;
• Харьковская область – 64 237 случаев; 959 человек скончались, 49 042 выздоровели;
• Херсонская область – 15 151 случай; 347 человек скончались, 6239 выздоровели;
• Хмельницкая область – 36 027 случаев; 580 пациентов скончались, 27 669 выздоровели;
• Черкасская область – 33 837 случаев; 297 человек скончались, 15 934 выздоровели;
• Черновицкая область – 37 695 случаев; 729 человек скончались, 23 976 выздоровели;
• Черниговская область – 26 409 случаев; 290 пациентов скончались, 11 377 выздоровели.
- Более половины украинцев не намерены вакцинироваться от коронавируса COVID-19, если вакцина будет платной. Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы “Рейтинг”, проведенного 28-30 ноября 2020 года.
- В Украине в первую очередь будут вакцинированы от коронавируса COVID-19 люди из различных групп риска (по профессиональным признакам, в связи с заболеваниями и возрастом). Это более 20 млн человек.
- Министерство охраны здоровья Украины планирует провести первую вакцинацию от коронавируса COVID-19 в феврале 2021 года.