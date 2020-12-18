По состоянию на 18 декабря в Украине подтверждено более 12,6 тыс. новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья Украины и системы мониторинга аппарата СНБО.

Так, за минувшие сутки заболели 12 630 человек: из них 620 детей и 552 медика.

Наибольшее количество подтвержденных случаев за сутки зарегистрировано: в г. Киев (1658), Запорожской (1022), Одесской (925), Киевской (922) и Черкасской (583) областях.

В течение суток скончались 260 пациентов. За все время эпидемии в Украине от осложнений COVID-19 умерли 16 256 человек. Выздоровели за сутки 12 866 пациентов. С начала эпидемии коронавирус преодолели 561 222 пациента.

Всего в Украине зафиксировано 944 381 случай заражения коронавирусом.

За сутки было сделано 68 759 тестирований на коронавирус (в частности, методом ПЦР – 42 340, а методом ИФА – 26 419).

За все время было проведено 5 млн 209 тыс. 462 ПЦР-тестирования.

Ситуация по регионам Украины следующая:

• г. Киев – 98 330 случаев; 1679 человек скончались, 31 215 выздоровели;

• Винницкая область – 20 578 случаев; 350 человек скончались, 12 639 выздоровели;

• Волынская область – 29 817 случаев; 478 человек скончались, 22 997 выздоровели;

• Днепропетровская область – 51 401 случай; 1223 пациента скончались, 39 263 выздоровели;

• Донецкая область – 31 449 случаев; 641 пациент скончался, 21 225 выздоровели;

• Житомирская область – 35 662 случая; 600 человек скончались, 27 621 выздоровел;

• Закарпатская область – 26 855 случаев; 603 человека скончались, 20 466 выздоровели;

• Запорожская область – 45 715 случаев; 459 человек скончались, 14 487 выздоровели;

• Ивано-Франковская область – 41 644 случая; 764 человека скончались, 18 311 выздоровели;

• Киевская область – 51 588 случаев; 859 человек скончались, 23 476 выздоровели;

• Кировоградская область – 7621 случай; 220 человек скончались, 3155 выздоровели;

• Луганская область – 8533 случая; 229 человек скончались, 6186 выздоровели;

• Львовская область – 55 860 случаев; 1616 человек скончались, 40 657 выздоровели;

• Николаевская область – 25 826 случаев; 416 пациентов скончались, 11 750 выздоровели;

• Одесская область – 61 963 случая; 879 человек скончались, 24 281 выздоровел;

• Полтавская область – 31 097 случаев; 655 человек скончались, 21 932 выздоровели;

• Ровенская область – 37 840 случаев; 469 человек скончались, 32 185 выздоровели;

• Сумская область – 37 157 случаев; 480 пациентов скончались, 27 735 выздоровели;

• Тернопольская область – 32 089 случаев; 434 человека скончались, 27 404 выздоровели;

• Харьковская область – 64 237 случаев; 959 человек скончались, 49 042 выздоровели;

• Херсонская область – 15 151 случай; 347 человек скончались, 6239 выздоровели;

• Хмельницкая область – 36 027 случаев; 580 пациентов скончались, 27 669 выздоровели;

• Черкасская область – 33 837 случаев; 297 человек скончались, 15 934 выздоровели;

• Черновицкая область – 37 695 случаев; 729 человек скончались, 23 976 выздоровели;

• Черниговская область – 26 409 случаев; 290 пациентов скончались, 11 377 выздоровели.