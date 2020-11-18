Об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья Украины и системы мониторинга аппарата СНБО.

Так, за минувшие сутки заболели 12 496 человек: среди них 535 детей и 529 медиков.

Наибольшее количество подтвержденных случаев з сутки зарегистрировано: в г. Киев (1213), Днепропетровской (1023), Черкасской (800), Киевской (774) и Запорожской (708) областях.

В течение суток скончались 256 пациентов. За все время эпидемии в Украине от осложнений COVID-19 умерли 10 112 человек.

Выздоровели за сутки 8 096 пациентов. С начала эпидемии коронавирус преодолели 259 079 пациентов.