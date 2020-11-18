Об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья Украины и системы мониторинга аппарата СНБО.
Так, за минувшие сутки заболели 12 496 человек: среди них 535 детей и 529 медиков.
Наибольшее количество подтвержденных случаев з сутки зарегистрировано: в г. Киев (1213), Днепропетровской (1023), Черкасской (800), Киевской (774) и Запорожской (708) областях.
В течение суток скончались 256 пациентов. За все время эпидемии в Украине от осложнений COVID-19 умерли 10 112 человек.
Выздоровели за сутки 8 096 пациентов. С начала эпидемии коронавирус преодолели 259 079 пациентов.
Всего в Украине зафиксировано 570 153 случая заражения коронавирусом.
За сутки было сделано 73 064 тестирования на коронавирус (в частности, методом ПЦР – 42 379, а методом ИФА – 30 685).
За все время было проведено 4 млн 022 тыс. 283 ПЦР-тестирования.
Ситуация по регионам Украины следующая:
• г. Киев – 53 855 случаев; 1013 человек скончались, 19 556 выздоровели;
• Винницкая область – 14 306 случаев; 245 человек скончались, 8240 выздоровели;
• Волынская область – 19 648 случаев; 376 человек скончались, 12 951 выздоровел;
• Днепропетровская область – 23 900 случаев; 619 пациентов скончались, 9855 выздоровели;
• Донецкая область – 18 257 случаев; 275 человек скончались, 7714 выздоровели;
• Житомирская область – 23 988 случаев; 410 человек скончались, 13 547 выздоровели;
• Закарпатская область – 20 146 случаев; 482 пациента скончались, 9727 выздоровели;
• Запорожская область – 20 733 случая; 200 пациентов скончались, 3319 выздоровели;
• Ивано-Франковская область – 29 542 случая; 536 человек скончались, 12 258 выздоровели;
• Киевская область – 26 561 случай; 586 человек скончались, 10 346 выздоровели;
• Кировоградская область – 3818 случаев; 128 пациентов скончались, 1949 выздоровели;
• Луганская область – 5286 случаев; 130 из них летальные; 2836 пациентов выздоровели;
• Львовская область – 38 577 случаев; 1094 человека скончались, 25 105 выздоровели;
• Николаевская область – 13 394 случая; из них 254 летальных; 4215 пациентов выздоровели;
• Одесская область – 34 806 случаев; 480 человек скончались, 8119 выздоровели;
• Полтавская область – 16 418 случаев; 341 пациент скончался, 7575 выздоровели;
• Ровенская область – 25 904 случая; 329 человек скончались, 19 336 выздоровели;
• Сумская область – 19 514 случаев; из них 283 летальных; 7274 пациента выздоровели;
• Тернопольская область – 24 242 случая; 324 человека скончались, 19 289 выздоровели;
• Харьковская область – 49 067 случаев; 663 пациента скончались, 16 161 выздоровел;
• Херсонская область – 7624 случая; из них 159 летальных; 3058 пациентов выздоровели;
• Хмельницкая область – 23 952 случая; 374 человека скончались, 12 820 выздоровели;
• Черкасская область – 15 033 случая; 149 пациентов скончались, 7503 выздоровели;
• Черновицкая область – 29 126 случаев; 572 человека скончались, 12 434 выздоровели;
• Черниговская область – 12 456 случаев; 90 пациентов скончались, 3892 выздоровели.
- В субботу, 14 ноября, в Украине вступил в силу “карантин выходного дня”. В связи с этим правоохранители в Киеве провели рейд и в буквальном смысле слова штурмовали некоторые заведения из-за нарушения карантинных ограничений.
- Премьер Денис Шмыгаль заявил, что если в ближайшие несколько недель “карантин выходного дня” не покажет необходимые результаты, Правительство может ввести более жесткие карантинные ограничения, вплоть до полного локдауна.
- По словам Дениса Шмыгаля, если “карантин выходного дня” не будет обеспечивать “необходимого уменьшения количества социальных контактов”, то Украина может пересечь отметку в 20 тысяч больных COVID-19 ежедневно “уже через 3 недели”. Кроме того, через месяц могут закончиться койко-места в больницах.