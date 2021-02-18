По состоянию на 18 февраля в Украине подтверждено более 6,2 тыс. новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 и на тысячу меньше выздоровлений за сутки.

Об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья Украины и системы мониторинга аппарата СНБО.

Так, за сутки коронавирус выявили у 6237 человек: в частности, заболели 413 детей и 276 медиков.

В больницы госпитализировали еще 2222 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано: в Ивано-Франковской (799), Винницкой (514) областях, г. Киев (513), Закарпатской (500) и Житомирской (438) областях.

В течение суток скончались 163 пациента. За время эпидемии от осложнений COVID-19 умерли 24 852 человека. Выздоровели за сутки 5225 пациентов. За все время коронавирус преодолели 1 млн 134 тыс. 120 пациентов.

Всего в Украине было выявлено 1 287 141 случай заражения коронавирусом.

За сутки было сделано 64 688 тестирований на коронавирус (в частности методом ПЦР – 28 941, методом ИФА – 15 056, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 20 691).

За время эпидемии в Украине сделано 6 млн 625 тыс. 529 ПЦР-тестирований.

Ситуация по регионам Украины следующая:

• г. Киев – 513 случаев за сутки; всего выявлено 133 347 случаев – 2557 человек скончались, 90 140 выздоровели;

• Винницкая область – 514 случаев за сутки; всего зафиксировано 31 194 случая – 596 человек скончались, 25 875 выздоровели;

• Волынская область – 163 случая за сутки; за все время обнаружено 38 522 случая – 613 пациентов скончались, 35 808 выздоровели;

• Днепропетровская область – 205 случаев за сутки; за время эпидемии подтверждено 70 897 случаев – 1932 пациента скончались, 65 887 выздоровели;

• Донецкая область – 171 случай за сутки; всего диагностировано 46 051 случай – 1028 человек скончались, 43 048 выздоровели;

• Житомирская область – 438 случаев за сутки; всего выявлено 47 400 случаев – 792 пациента скончались, 43 247 выздоровели;

• Закарпатская область – 500 случаев за сутки; всего подтверждено 36 102 случая – 822 пациента скончались, 29 528 выздоровели;

• Запорожская область – 88 случаев за сутки; всего зафиксировано 68 373 случая – 1025 человек скончались, 64 127 выздоровели;

• Ивано-Франковская область – 799 случаев за сутки; за все время диагностировано 57 299 случаев – 1077 человек скончались, 46 165 выздоровели;

• Киевская область – 231 случай за сутки; за все время подтверждено 72 455 случаев – 1208 человек скончались, 66 117 выздоровели;

• Кировоградская область – 31 случай за сутки; всего выявлено 10 227 случаев – 359 человек скончались, 7689 выздоровели;

• Луганская область – 34 случая за сутки; за все время диагностировано 14 631 случай – 437 человек скончались, 13 200 выздоровели;

• Львовская область – 300 случаев за сутки; всего зафиксировано 75 069 случаев – 2210 человек скончались, 66 855 выздоровели;

• Николаевская область – 119 случаев за сутки; за время эпидемии обнаружено 40 579 случаев – 760 человек скончались, 34 274 выздоровели;

• Одесская область – 201 случай за сутки; всего выявлено 83 885 случаев – 1389 человек скончались, 77 122 выздоровели;

• Полтавская область – 156 случаев за сутки; всего подтверждено 44 995 случаев – 948 человек скончались, 41 767 выздоровели;

• Ровенская область – 167 случаев за сутки; всего зафиксировано 47 662 случая – 603 пациента скончались, 45 621 выздоровел;

• Сумская область – 194 случая за сутки; всего диагностировано 47 323 случая – 651 пациент скончался, 44 741 выздоровел;

• Тернопольская область – 215 случаев за сутки; всего выявлено 40 005 случаев – 578 человек скончались, 37 518 выздоровели;

• Харьковская область – 289 случаев за сутки; за время эпидемии обнаружено 81 116 случаев – 1519 человек скончались, 74 848 выздоровели;

• Херсонская область – 44 случая за сутки; всего зафиксировано 21 375 случаев – 624 человека скончались, 19 716 выздоровели;

• Хмельницкая область – 202 случая за сутки; за все время диагностировано 46 132 случая – 859 человек скончались, 43 201 выздоровел;

• Черкасская область – 140 случаев за сутки; всего подтверждено 47 597 случаев – 605 человек скончались, 43 940 выздоровели;

• Черновицкая область – 436 случаев за сутки; всего выявлено 49 963 случая – 942 пациента скончались, 43 311 выздоровели;

• Черниговская область – 87 случаев за сутки; за все время обнаружено 34 942 случая – 718 человек скончались, 30 375 выздоровели.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей отсутствуют.