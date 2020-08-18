По состоянию на 18 августа в Украине зафиксировано более 1600 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Министерством охраны здоровья Украины (МОЗ) и Советом национальной безопасности и обороны (СНБО).

Так, за минувшие сутки заболели 1616 человек: в том числе 107 детей и 65 медиков.

Больше всего новых случаев коронавируса выявили: в Харьковской области (204), во Львовской области (181), Черновицкой области (172), Ивано-Франковской области (169), Ровенской области (112), Закарпатской области (106), Одесской области (96), Киеве (88).

За сутки скончались 27 человек. Всего с начала вспышки COVID-19 в Украине зафиксировано 2116 летальных случаев. В то же время выздоровел еще 761 пациент. С начала вспышки коронавирус преодолели уже 48 тысяч 925 человек.

За все время эпидемии в Украине заболели 94 тыс. 436 человек: в том числе 6481 ребенок и 9818 медиков.

За сутки было проведено 28 тыс. 292 тестирования образцов на коронавирус: из них 15 тыс. 120 – методом ПЦР, остальные – методом ИФА (на антитела к вирусу).

С начала эпидемии было проведено 1 млн 315 тыс. 409 тестирований методом ПЦР.

Ситуация по областям Украины следующая:

• Винницкая область – 3272 случая; из них 70 летальных; 2477 пациентов выздоровели;

• Волынская область – 4792 случая; 106 человек скончались, 3436 выздоровели;

• Днепропетровская область – 1772 случая; из них 40 летальных; 1172 пациента выздоровели;

• Донецкая область – 1100 случаев; из них 15 летальных; 835 пациентов выздоровели;

• Житомирская область – 2497 случаев; 52 человека скончались, 1666 выздоровели;

• Закарпатская область – 6435 случаев; 239 человек скончались, 2783 выздоровели;

• Запорожская область – 1154 случая; из них 23 летальных; 736 пациентов выздоровели;

• Ивано-Франковская область – 6959 случаев; 174 пациента скончались, 2858 выздоровели;

• Кировоградская область – 746 случаев; из них 41 летальный; 668 пациентов выздоровели;

• город Киев – 10730 случаев; 155 человек скончались, 3455 выздоровели;

• Киевская область – 4620 случаев; из них 80 летальных; 3158 пациентов выздоровели;

• Львовская область – 12 260 случаев; 337 человек скончались, 3342 выздоровели;

• Луганская область – 185 случаев; из них 1 летальный; 124 пациента выздоровели;

• Николаевская область – 832 случая; из них 18 летальных; 507 пациентов выздоровели;

• Одесская область – 5158 случаев; 81 человек скончался, 1543 выздоровели;

• Полтавская область – 565 случаев; из них 15 летальных; 405 пациентов выздоровели;

• Ровенская область – 7828 случаев; 110 человек скончались, 5667 выздоровели;

• Сумская область – 966 случаев; из них 15 летальных; 494 пациента выздоровели;

• Тернопольская область – 3902 случая; 47 человек скончались, 2502 выздоровели;

• Харьковская область – 6360 случаев; 162 человека скончались, 2714 выздоровели;

• Херсонская область – 304 случая; из них 6 летальных; 221 пациент выздоровел;

• Хмельницкая область – 1628 случаев; 31 человек скончался, 1156 выздоровели;

• Черновицкая область – 7954 случая; 240 человек скончались, 5607 выздоровели;

• Черкасская область – 1167 случаев; 37 человек скончались, 835 выздоровели;

• Черниговская область – 1250 случаев; из них 21 летальный; 564 пациента выздоровели.

В Украине по состоянию на 18 августа выявлено 43 тыс. 395 активных больных COVID-19.

Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано: во Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях.

На стационарном лечении находятся 5288 человек, из них 170 человек подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

Летальность по стране составляет 2,2 %. Самый высокий показатель зафиксирован в Кировоградской (5,5 %), Черкасской (3,2 %) и Закарпатской (3,7 %) областях.

Количество активных случаев COVID-19 по состоянию на 18 августа выросло в 1,6 раза по сравнению с количеством активных больных по состоянию на 18 июля. Вместе с тем, количество активных больных 18.07 в 1,5 раза превышало показатели по состоянию на 18 июня.