Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте СНБО.
За минувшие сутки в стране зафиксировали 8 летальных случаев. В то же время, выздоровели 354 пациента.
Всего в Украине зафиксировали 58 842 случая инфицирования коронавирусом. На данный момент 30879 человек уже победили болезнь, а 1485 человек умерли от осложнений.
Ситуация по областям Украины следующая:
- Винницкая область – 2299 случаев; из них 39 летальных; 1736 пациентов выздоровели;
- Волынская область – 3251 случаев; 74 человека погибли, 2111 выздоровели;
- Днепропетровская область – 1207 случая; из них 25 летальных; 1065 пациенты выздоровели;
- Донецкая область – 792 случай; из них 10 летальных; 298 пациентов выздоровели;
- Житомирская область – 1593 случая; 34 человека погибли, 1251 выздоровели;
- Закарпатская область – 4354 случая; 152 человек умерли, 1546 выздоровели;
- Запорожская область – 669 случаев; из них 20 летальных; 541 пациент выздоровел;
- Ивано-Франковская область – 3464 случаев; 120 человек умерли, 1304 выздоровели;
- город Киев – 6884 случая; 128 человек умерли, 2367 выздоровели;
- Киевская область – 3271 случаев; из них 59 летальных; 2262 пациентов выздоровели;
- Кировоградская область – 681 случаев; 33 человека погибли, 611 выздоровели;
- Луганская область – 106 случая; из них 1 летальный; 79 пациентов выздоровели;
- Львовская область – 8000 случаев; 208 человек умерли, 1424 выздоровели;
- Николаевская область – 513 случаев; из них 12 летальных; 403 пациенты выздоровели;
- Одесская область – 2532 случая; из них 35 летальных; 1117 пациентов выздоровели;
- Полтавская область – 351 случай; 13 человек погибли, 310 выздоровели;
- Ровенская область – 5082 случаев; 87 человек погибли, 3607 выздоровели;
- Сумская область – 370 случая; из них 6 летальных; 307 пациентов выздоровели;
- Тернопольская область – 2430 случая; 34 человека погибли, 1548 выздоровели;
- Харьковская область – 3014 случая; 117 человек умерли, 1624 выздоровели;
- Херсонская область – 213 случаев; из них 3 летальных; 193 пациенты выздоровели;
- Хмельницкая область – 980 случая; из них 22 летальных; 825 пациентов выздоровели;
- Черкасская область – 833 случаев; 34 человека погибли, 615 выздоровели;
- Черновицкая область – 5311 случаев; 205 человек умерли, 3424 выздоровел;
- Черниговская область – 642 случая; из них 14 летальных; 309 пациентов выздоровели.
- В Украине по состоянию на утро 19 июля зафиксировано 58 842 случаев COVID-19, за сутки – 731.