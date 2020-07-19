Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте СНБО.

За минувшие сутки в стране зафиксировали 8 летальных случаев. В то же время, выздоровели 354 пациента.

Всего в Украине зафиксировали 58 842 случая инфицирования коронавирусом. На данный момент 30879 человек уже победили болезнь, а 1485 человек умерли от осложнений.

Ситуация по областям Украины следующая:
  • Винницкая область – 2299 случаев; из них 39 летальных; 1736 пациентов выздоровели;
  • Волынская область – 3251 случаев; 74 человека погибли, 2111 выздоровели;
  • Днепропетровская область – 1207 случая; из них 25 летальных; 1065 пациенты выздоровели;
  • Донецкая область – 792 случай; из них 10 летальных; 298 пациентов выздоровели;
  • Житомирская область – 1593 случая; 34 человека погибли, 1251 выздоровели;
  • Закарпатская область – 4354 случая; 152 человек умерли, 1546 выздоровели;
  • Запорожская область – 669 случаев; из них 20 летальных; 541 пациент выздоровел;
  • Ивано-Франковская область – 3464 случаев; 120 человек умерли, 1304 выздоровели;
  • город Киев – 6884 случая; 128 человек умерли, 2367 выздоровели;
  • Киевская область – 3271 случаев; из них 59 летальных; 2262 пациентов выздоровели;
  • Кировоградская область – 681 случаев; 33 человека погибли, 611 выздоровели;
  • Луганская область – 106 случая; из них 1 летальный; 79 пациентов выздоровели;
  • Львовская область – 8000 случаев; 208 человек умерли, 1424 выздоровели;
  • Николаевская область – 513 случаев; из них 12 летальных; 403 пациенты выздоровели;
  • Одесская область – 2532 случая; из них 35 летальных; 1117 пациентов выздоровели;
  • Полтавская область – 351 случай; 13 человек погибли, 310 выздоровели;
  • Ровенская область – 5082 случаев; 87 человек погибли, 3607 выздоровели;
  • Сумская область – 370 случая; из них 6 летальных; 307 пациентов выздоровели;
  • Тернопольская область – 2430 случая; 34 человека погибли, 1548 выздоровели;
  • Харьковская область – 3014 случая; 117 человек умерли, 1624 выздоровели;
  • Херсонская область – 213 случаев; из них 3 летальных; 193 пациенты выздоровели;
  • Хмельницкая область – 980 случая; из них 22 летальных; 825 пациентов выздоровели;
  • Черкасская область – 833 случаев; 34 человека погибли, 615 выздоровели;
  • Черновицкая область – 5311 случаев; 205 человек умерли, 3424 выздоровел;
  • Черниговская область – 642 случая; из них 14 летальных; 309 пациентов выздоровели.