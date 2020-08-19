По состоянию на 19 августа в Украине подтверждено рекордное количество новых случаев коронавируса. Кроме того, зафиксировано рекордное количество пациентов, госпитализированных с COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Центром общественного здоровья МОЗ Украины и Советом национальной безопасности и обороны (СНБО).

Так, за минувшие сутки заболели 1967 человек: из них 121 ребенок и 105 медработников.

Больше всего новых случаев обнаружили: в Харьковской области (247), Киеве (215), Львовской области (188), Ивано-Франковской области (163), Черновицкой области (154), Ровенской области (125), Одесской области (123), Закарпатской области (117), Тернопольской области (99).

За сутки скончались еще 28 человек. Всего с начала вспышки COVID-19 в Украине зафиксировано 2144 летальных случая. При этом выздоровели еще 812 пациентов. С начала эпидемии коронавирус преодолели уже 49 тыс. 737 пациентов.

За минувшие сутки были госпитализированы 463 человека, у которых выявили коронавирус (это является рекордным показателем).

За все время эпидемии в Украине заболели 96 тысяч 403 человека: в том числе 6602 ребенка и 9923 медика.

За минувшие сутки было проведено 37 тысяч 771 тестирование на коронавирус: из них 19 тысяч 591 – методом ПЦР, остальные – методом ИФА (на антитела к вирусу).

С начала эпидемии было проведено 1 млн 335 тысяч ПЦР-исследований.

Ситуация по областям Украины следующая:

• Винницкая область – 3323 случая; из них 71 летальный; 2513 пациентов выздоровели;

• Волынская область – 4878 случаев; 107 человек скончались, 3519 выздоровели;

• Днепропетровская область – 1816 случаев; из них 40 летальных; 1172 пациента выздоровели;

• Донецкая область – 1122 случая; из них 15 летальных; 846 пациентов выздоровели;

• Житомирская область – 2536 случаев; из них 52 летальных; 1671 пациент выздоровел;

• Закарпатская область – 6552 случая; 242 человека скончались, 2850 выздоровели;

• Запорожская область – 1179 случаев; из них 24 летальных; 746 пациентов выздоровели;

• Ивано-Франковская область – 7122 случая; 177 человек скончались, 2915 выздоровели;

• Кировоградская область – 748 случаев; из них 41 летальный; 668 пациентов выздоровели;

• г. Киев – 10 945 случаев; 155 человек скончались, 3484 выздоровели;

• Киевская область – 4685 случаев; из них 81 летальный; 3213 пациентов выздоровели;

• Львовская область – 12 448 случаев; 338 человек скончались, 3450 выздоровели;

• Луганская область – 194 случая; из них 1 летальный; 133 пациента выздоровели;

• Николаевская область – 857 случаев; из них 18 летальных; 517 пациентов выздоровели;

• Одесская область – 5281 случай; из них 82 летальных; 1595 пациентов выздоровели;

• Полтавская область – 582 случая; 15 человек скончались, 413 выздоровели;

• Ровенская область – 7953 случая; 115 человек скончались, 5783 выздоровели;

• Сумская область – 1023 случая; из них 16 летальных; 498 пациентов выздоровели;

• Тернопольская область – 4001 случай; из них 47 летальных; 2586 пациентов выздоровели;

• Харьковская область – 6607 случаев; 166 человек скончались, 2733 выздоровели;

• Херсонская область – 312 случаев; из них 6 летальных; 221 пациент выздоровел;

• Хмельницкая область – 1678 случаев; из них 33 летальных; 1156 пациентов выздоровели;

• Черновицкая область – 8108 случаев; 244 человека скончались, 5649 выздоровели;

• Черкасская область – 1175 случаев; 37 человек скончались, 842 выздоровели;

• Черниговская область – 1278 случаев; из них 21 летальный; 564 пациента выздоровели.

По состоянию на 19 августа в Украине 44 тыс. 522 активных больных COVID-19.

Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано: во Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях.

На стационарном лечении находятся 5168 человек, из них 174 человека подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

Летальность по стране составляет 2,2 %. Самый высокий показатель зафиксирован в Кировоградской (5,5 %), Черкасской (3,2 %) и Закарпатской (3,7 %) областях.