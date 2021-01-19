Об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья Украины и системы мониторинга аппарата СНБО.
Так, за минувшие сутки заболели 3 939 человек: из них 131 ребенок и 238 медиков.
В больницы госпитализировали еще 801 человека.
За сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано: в г. Киев (637), Одесской (453), Запорожской (449), Харьковской (237) и Черкасской (208) областях.
В течение суток скончались 177 пациентов. За время эпидемии от осложнений COVID-19 умерли 21 046 человек.
Выздоровели за сутки 15 052 пациента. За все время коронавирус преодолели 886 248 пациентов.
Всего в Украине было выявлено 1 167 655 случаев заражения коронавирусом.
За сутки было сделано 33 400 тестирований на коронавирус (в частности, методом ПЦР – 18 734, методом ИФА – 14 666).
За время эпидемии в Украине сделано 5 млн 983 тыс. 122 ПЦР-тестирования.
Ситуация по регионам Украины следующая:
• г. Киев – 637 случаев за сутки; всего выявлено 123 634 случая – 2211 человек скончались, 49 088 выздоровели;
• Винницкая область – 73 случая за сутки; всего обнаружено 25 073 случая – 461 пациент скончался, 20 258 выздоровели;
• Волынская область – 70 случаев за сутки; за время эпидемии диагностировано 35 464 случая – 557 человек скончались, 32 792 выздоровели;
• Днепропетровская область – 201 случай за сутки; всего зафиксировано 64 758 случаев – 1655 человек скончались, 51 031 выздоровел;
• Донецкая область – 174 случая за сутки; всего выявлено 41 991 случай – 769 человек скончались, 35 623 выздоровели;
• Житомирская область – 38 случаев за сутки; всего зафиксировано 42 758 случаев – 707 человек скончались, 37 834 выздоровели;
• Закарпатская область – 94 случая за сутки; за время эпидемии подтверждено 29 957 случаев – 689 человек скончались, 26 661 выздоровел;
• Запорожская область – 449 случаев за сутки; всего зафиксировано 62 492 случая – 738 человек скончались, 39 168 выздоровели;
• Ивано-Франковская область – 127 случаев; всего выявлено 45 487 случаев – 874 человека скончались, 39 674 выздоровели;
• Киевская область – 150 случаев за сутки; всего подтверждено 66 488 случаев – 1069 человек скончались, 46 647 выздоровели;
• Кировоградская область – 29 случаев за сутки; всего подтверждено 9405 случаев – 296 человек скончались, 5662 выздоровели;
• Луганская область – 64 случая за сутки; всего зафиксировано 13 106 случаев – 358 человек скончались, 9799 выздоровели;
• Львовская область – 197 случаев за сутки; за все время обнаружено 67 692 случая – 1958 человек скончались, 55 257 выздоровели;
• Николаевская область – 115 случаев за сутки; всего выявлено 36 893 случая – 609 человек скончались, 18 073 выздоровели;
• Одесская область – 453 случая за сутки; всего зафиксировано 79 010 случаев – 1262 человек скончались, 63 409 выздоровели;
• Полтавская область – 197 случаев за сутки; за время эпидемии диагностировано 41 386 случаев – 840 человек скончались, 34 347 выздоровели;
• Ровенская область – 58 случаев за сутки; всего обнаружено 44 207 случаев – 546 человек скончались, 41 085 выздоровели;
• Сумская область – 61 случай за сутки; всего зафиксировано 44 445 случаев – 588 человек скончались, 39 729 выздоровели;
• Тернопольская область – 67 случаев за сутки; за все время подтверждено 36 262 случая – 499 человек скончались, 32 915 выздоровели;
• Харьковская область – 237 случаев за сутки; всего зафиксировано 75 033 случая – 1265 человек скончались, 63 653 выздоровели;
• Херсонская область – 26 случаев за сутки; всего выявлено 19 827 случаев – 525 человек скончались, 14 582 выздоровели;
• Хмельницкая область – 39 случаев за сутки; всего подтверждено 42 434 случая – 744 человека скончались, 37 888 выздоровели;
• Черкасская область – 208 случаев за сутки; всего выявлено 44 130 случаев – 489 человек скончались, 35 356 выздоровели;
• Черновицкая область – 172 случая за сутки; всего зафиксировано 43 176 случаев – 839 человек скончались, 34 384 выздоровели;
• Черниговская область – 3 случая за сутки; всего подтверждено 32 547 случаев – 498 человек скончались, 21 333 выздоровели.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей отсутствуют.
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