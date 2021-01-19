По состоянию на 19 января в Украине подтверждено почти 4 тысячи новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 и в четыре раза больше выздоровлений за сутки.

Об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья Украины и системы мониторинга аппарата СНБО.

Так, за минувшие сутки заболели 3 939 человек: из них 131 ребенок и 238 медиков.

В больницы госпитализировали еще 801 человека.

За сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано: в г. Киев (637), Одесской (453), Запорожской (449), Харьковской (237) и Черкасской (208) областях.

В течение суток скончались 177 пациентов. За время эпидемии от осложнений COVID-19 умерли 21 046 человек. Выздоровели за сутки 15 052 пациента. За все время коронавирус преодолели 886 248 пациентов.

Всего в Украине было выявлено 1 167 655 случаев заражения коронавирусом.

За сутки было сделано 33 400 тестирований на коронавирус (в частности, методом ПЦР – 18 734, методом ИФА – 14 666).

За время эпидемии в Украине сделано 5 млн 983 тыс. 122 ПЦР-тестирования.

Ситуация по регионам Украины следующая:

• г. Киев – 637 случаев за сутки; всего выявлено 123 634 случая – 2211 человек скончались, 49 088 выздоровели;

• Винницкая область – 73 случая за сутки; всего обнаружено 25 073 случая – 461 пациент скончался, 20 258 выздоровели;

• Волынская область – 70 случаев за сутки; за время эпидемии диагностировано 35 464 случая – 557 человек скончались, 32 792 выздоровели;

• Днепропетровская область – 201 случай за сутки; всего зафиксировано 64 758 случаев – 1655 человек скончались, 51 031 выздоровел;

• Донецкая область – 174 случая за сутки; всего выявлено 41 991 случай – 769 человек скончались, 35 623 выздоровели;

• Житомирская область – 38 случаев за сутки; всего зафиксировано 42 758 случаев – 707 человек скончались, 37 834 выздоровели;

• Закарпатская область – 94 случая за сутки; за время эпидемии подтверждено 29 957 случаев – 689 человек скончались, 26 661 выздоровел;

• Запорожская область – 449 случаев за сутки; всего зафиксировано 62 492 случая – 738 человек скончались, 39 168 выздоровели;

• Ивано-Франковская область – 127 случаев; всего выявлено 45 487 случаев – 874 человека скончались, 39 674 выздоровели;

• Киевская область – 150 случаев за сутки; всего подтверждено 66 488 случаев – 1069 человек скончались, 46 647 выздоровели;

• Кировоградская область – 29 случаев за сутки; всего подтверждено 9405 случаев – 296 человек скончались, 5662 выздоровели;

• Луганская область – 64 случая за сутки; всего зафиксировано 13 106 случаев – 358 человек скончались, 9799 выздоровели;

• Львовская область – 197 случаев за сутки; за все время обнаружено 67 692 случая – 1958 человек скончались, 55 257 выздоровели;

• Николаевская область – 115 случаев за сутки; всего выявлено 36 893 случая – 609 человек скончались, 18 073 выздоровели;

• Одесская область – 453 случая за сутки; всего зафиксировано 79 010 случаев – 1262 человек скончались, 63 409 выздоровели;

• Полтавская область – 197 случаев за сутки; за время эпидемии диагностировано 41 386 случаев – 840 человек скончались, 34 347 выздоровели;

• Ровенская область – 58 случаев за сутки; всего обнаружено 44 207 случаев – 546 человек скончались, 41 085 выздоровели;

• Сумская область – 61 случай за сутки; всего зафиксировано 44 445 случаев – 588 человек скончались, 39 729 выздоровели;

• Тернопольская область – 67 случаев за сутки; за все время подтверждено 36 262 случая – 499 человек скончались, 32 915 выздоровели;

• Харьковская область – 237 случаев за сутки; всего зафиксировано 75 033 случая – 1265 человек скончались, 63 653 выздоровели;

• Херсонская область – 26 случаев за сутки; всего выявлено 19 827 случаев – 525 человек скончались, 14 582 выздоровели;

• Хмельницкая область – 39 случаев за сутки; всего подтверждено 42 434 случая – 744 человека скончались, 37 888 выздоровели;

• Черкасская область – 208 случаев за сутки; всего выявлено 44 130 случаев – 489 человек скончались, 35 356 выздоровели;

• Черновицкая область – 172 случая за сутки; всего зафиксировано 43 176 случаев – 839 человек скончались, 34 384 выздоровели;

• Черниговская область – 3 случая за сутки; всего подтверждено 32 547 случаев – 498 человек скончались, 21 333 выздоровели.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей отсутствуют.