Станом на 19 травня в Україні підтверджено понад 5 тисяч нових випадків зараження коронавірусом COVID-19 та втричі більше одужань за добу.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

Так, за добу коронавірус виявили у 5138 людей. Зокрема, захворіли 260 дітей та 187 медпрацівників.

До лікарень госпіталізували 2269 осіб.

За добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована: у Харківській області (567), м. Київ (477), Дніпропетровській (457), Донецькій (336) та Київській (336) областях.

Протягом доби від ускладнень COVID-19 померли 227 людей. За весь час епідемії померли 48 696 людей. Одужали за добу 17 102 пацієнта. За весь час коронавірус подолали 1 млн 899 тис. 446 пацієнтів.

Всього в Україні було виявлено 2 млн 165 тис. 233 випадки зараження коронавірусом.

За добу було зроблено 77 685 тестувань на коронавірус (з них методом ПЛР — 31 935, методом ІФА — 13 094, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 32 656).

За час епідемії в Україні зроблено 9 млн 914 тис. 382 ПЛР-тестування.

Ситуація по регіонах України наступна:

• м. Київ – 477 випадків за добу; всього виявлено 202 894 випадки – 4972 пацієнта померли, 134 959 одужали;

• Вінницька область – 128 випадків за добу; всього зафіксовано 69 695 випадків – 1625 людей померли, 59 533 одужали;

• Волинська область – 193 випадки за добу; всього підтверджено 60 073 випадки – 1106 людей померли, 55 083 одужали;

• Дніпропетровська область – 457 випадків за добу; всього діагностовано 129 878 випадків – 3846 людей померли, 113 895 одужали;

• Донецька область – 336 випадків за добу; за час епідемії виявлено 87 185 випадків – 2088 людей померли, 75 477 одужали;

• Житомирська область – 115 випадків за добу; за весь час зафіксовано 86 654 випадки – 1700 людей померли, 78 951 одужали;

• Закарпатська область – 67 випадків за добу; всього підтверджено 61 084 випадки – 1569 людей померли, 57 781 одужали;

• Запорізька область – 276 випадків за добу; всього діагностовано 100 620 випадків – 2193 пацієнта померли, 90 649 одужали;

• Івано-Франківська область – 98 випадків за добу; всього виявлено 85 472 випадки – 2032 пацієнта померли, 81 445 одужали;

• Київська область – 336 випадків за добу; всього зафіксовано 122 807 випадків – 2604 пацієнта померли, 113 348 одужали;

• Кіровоградська область – 84 випадки за добу; за час епідемії підтверджено 19 818 випадків – 757 людей померли, 14 613 одужали;

• Луганська область – 111 випадків за добу; за весь час діагностовано 25 507 випадків – 838 людей померли, 22 186 одужали;

• Львівська область – 239 випадків за добу; всього виявлено 133 661 випадок – 3499 людей померли, 121 614 одужали;

• Миколаївська область – 237 випадків за добу; за весь час зафіксовано 66 752 випадки – 1757 людей померли, 62 608 одужали;

• Одеська область – 130 випадків за добу; за час епідемії підтверджено 138 195 випадків – 2827 людей померли, 115 380 одужали;

• Полтавська область – 131 випадок за добу; всього діагностовано 75 855 випадків – 1712 людей померли, 70 208 одужали;

• Рівненська область – 309 випадків за добу; всього виявлено 76 448 випадків – 1141 пацієнт помер, 72 472 одужали;

• Сумська область – 167 випадків за добу; всього зафіксовано 75 838 випадків – 1249 людей померли, 71 291 одужали;

• Тернопільська область – 108 випадків за добу; всього підтверджено 68 562 випадки – 1147 людей померли, 63 254 одужали;

• Харківська область – 567 випадків за добу; всього діагностовано 144 142 випадки – 3092 пацієнта померли, 124 642 одужали;

• Херсонська область – 110 випадків за добу; за час епідемії виявлено 33 518 випадків – 1014 пацієнтів померли, 28 503 одужали;

• Хмельницька область – 178 випадків за добу; за весь час зафіксовано 86 880 випадків – 1756 людей померли, 79 428 одужали;

• Черкаська область – 169 випадків за добу; всього підтверджено 79 387 випадків – 1181 пацієнт помер, 69 255 одужали;

• Чернівецька область – 62 випадки за добу; всього діагностовано 78 568 випадків – 1729 людей померли, 72 010 одужали;

• Чернігівська область – 53 випадки за добу; всього виявлено 55 740 випадків – 1262 пацієнта померли, 50 861 одужали.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей відсутні.