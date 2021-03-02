По состоянию на 2 марта в Украине подтверждено более 5,3 тыс. новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 и почти столько же выздоровлений за сутки.

Об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья Украины и системы мониторинга аппарата СНБО.

Так, за сутки коронавирус выявили у 5336 человек: в частности, заболели 308 детей и 218 медиков.

В больницы госпитализировали еще 1410 человек.

За сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано: в Ивано-Франковской (649), Черновицкой (504) Винницкой (453), Закарпатской (438) областях и в Киеве (463).

В течение суток скончались 162 пациента. За время эпидемии от осложнений COVID-19 умерли 26 212 человек. Выздоровели за сутки 5194 пациента. За все время коронавирус преодолели 1 млн 176 тыс. 918 пациентов.

Всего в Украине было выявлено 1 357 470 случаев заражения коронавирусом.

За сутки было сделано 54 994 тестирования на коронавирус (в частности методом ПЦР – 27 407, методом ИФА – 14 483, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 13 104).

За время эпидемии в Украине сделано 6 млн 948 тыс. 980 ПЦР-тестирований.

Ситуация по регионам Украины следующая:

• г. Киев – 463 случая за сутки; всего выявлено 138 483 случая – 2672 пациента скончались, 94 596 выздоровели;

• Винницкая область – 453 случая за сутки; всего зафиксировано 37 663 случая – 681 пациент скончался, 27 738 выздоровели;

• Волынская область – 140 случаев за сутки; всего обнаружено 40 200 случаев – 647 человек скончались, 36 959 выздоровели;

• Днепропетровская область – 206 случаев за сутки; за время эпидемии подтверждено 74 061 случай – 1990 человек скончались, 68 274 выздоровели;

• Донецкая область – 107 случаев за сутки; за все время диагностировано 47 485 случаев – 1061 пациент скончался, 44 193 выздоровели;

• Житомирская область – 94 случая за сутки; всего выявлено 51 670 случаев – 844 человека скончались, 44 597 выздоровели;

• Закарпатская область – 438 случаев за сутки; всего зафиксировано 40 933 случая – 929 человек скончались, 31 136 выздоровели;

• Запорожская область – 163 случая за сутки; всего подтверждено 69 848 случаев – 1161 пациент скончался, 65 329 выздоровели;

• Ивано-Франковская область – 649 случаев за сутки; за время эпидемии обнаружено 65 608 случаев – 1185 человек скончались, 49 451 выздоровел;

• Киевская область – 231 случай за сутки; всего диагностировано 76 128 случаев – 1256 человек скончались, 69 226 выздоровели;

• Кировоградская область – 26 случаев за сутки; всего выявлено 10 657 случаев – 373 пациента скончались, 8068 выздоровели;

• Луганская область – 32 случая за сутки; всего зафиксировано 15 019 случаев – 463 пациента скончались, 13 905 выздоровели;

• Львовская область – 349 случаев за сутки; за время эпидемии подтверждено 79 582 случая – 2293 человека скончались, 69 673 выздоровели;

• Николаевская область – 153 случая за сутки; всего выявлено 42 545 случаев – 790 человек скончались, 36 178 выздоровели;

• Одесская область – 319 случаев за сутки; всего зафиксировано 86 418 случаев – 1440 человек скончались, 79 421 выздоровел;

• Полтавская область – 131 случай за сутки; всего обнаружено 46 353 случая – 983 пациента скончались, 42 532 выздоровели;

• Ровенская область – 108 случаев за сутки; за все время диагностировано 49 065 случаев – 626 человек скончались, 46 716 выздоровели;

• Сумская область – 37 случаев за сутки; всего выявлено 48 723 случая – 672 пациента скончались, 46 177 выздоровели;

• Тернопольская область – 146 случаев за сутки; за время эпидемии зафиксировано 42 423 случая – 605 человек скончались, 38 794 выздоровели;

• Харьковская область – 319 случаев за сутки; всего подтверждено 84 203 случая – 1600 человек скончались, 77 016 выздоровели;

• Херсонская область – 18 случаев за сутки; всего обнаружено 21 747 случаев – 643 пациента скончались, 20 257 выздоровели;

• Хмельницкая область – 105 случаев за сутки; за все время зафиксировано 48 262 случая – 892 пациента скончались, 44 561 выздоровели;

• Черкасская область – 93 случая за сутки; всего выявлено 48 799 случаев – 633 пациента скончались, 45 642 выздоровели;

• Черновицкая область – 504 случая за сутки; всего обнаружено 55 633 случая – 1018 человек скончались, 45 268 выздоровели;

• Черниговская область – 52 случая за сутки; за время эпидемии зафиксировано 35 962 случая – 755 человек скончались, 31 211 выздоровели.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей отсутствуют.