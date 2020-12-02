По состоянию на 2 декабря в Украине за сутки выздоровело от коронавируса COVID-19 больше людей, чем заболело.

Об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья Украины и системы мониторинга аппарата СНБО.

Так, за минувшие сутки заболели 13 141 человек: из них 744 ребенка и 579 медиков.

Наибольшее количество подтвержденных случаев за сутки зарегистрировано: в г. Киев (1735), Одесской (1147), Киевской (975), Запорожской (947) и Сумской (727) областях.

В течение суток скончались 169 пациентов. За все время эпидемии в Украине от осложнений COVID-19 умерли 12 717 человек. Выздоровели за сутки 13 882 пациента. С начала эпидемии коронавирус преодолели 369 054 пациента.

Всего в Украине зафиксировано 758 264 случая заражения коронавирусом.

За сутки было сделано 67 626 тестирований на коронавирус (в частности, методом ПЦР – 44 445, а методом ИФА – 23 181).

За все время было проведено 4 млн 607 тыс. 034 ПЦР-тестирования.

Ситуация по регионам Украины следующая:

• г. Киев – 74 012 случаев; 1339 пациентов скончались, 23 763 выздоровели;

• Винницкая область – 17 715 случаев; 302 человека скончались, 9952 выздоровели;

• Волынская область – 24 791 случай; 441 пациент скончался, 17 189 выздоровели;

• Днепропетровская область – 40 148 случаев; 917 человек скончались, 22 413 выздоровели;

• Донецкая область – 23 752 случая; 418 человек скончались, 13 002 выздоровели;

• Житомирская область – 30 233 случая; 509 человек скончались, 20 146 выздоровели;

• Закарпатская область – 23 646 случаев; 539 человек скончались, 14 357 выздоровели;

• Запорожская область – 32 555 случаев; 321 пациент скончался, 5490 выздоровели;

• Ивано-Франковская область – 37 546 случаев; 647 человек скончались, 14 028 выздоровели;

• Киевская область – 39 503 случая; 703 человека скончались, 13 240 выздоровели;

• Кировоградская область – 5506 случаев; 168 пациентов скончались, 2394 выздоровели;

• Луганская область – 6467 случаев; 176 пациентов скончались, 4567 выздоровели;

• Львовская область – 47 477 случаев; 1276 человек скончались, 30 811 выздоровели;

• Николаевская область – 19 448 случаев; 316 человек скончались, 6284 выздоровели;

• Одесская область – 46 985 случаев; 593 пациента скончались, 9986 выздоровели;

• Полтавская область – 23 291 случай; 505 человек скончались, 12 701 выздоровел;

• Ровенская область – 31 798 случаев; 394 человека скончались, 24 572 выздоровели;

• Сумская область – 30 354 случая; 383 пациента скончались, 12 349 выздоровели;

• Тернопольская область – 28 375 случаев; 385 человек скончались, 22 408 выздоровели;

• Харьковская область – 56 361 случай; 766 человек скончались, 34 738 выздоровели;

• Херсонская область – 10 659 случаев; 215 человек скончались, 4941 выздоровел;

• Хмельницкая область – 30 228 случаев; 446 человек скончались, 17 810 выздоровели;

• Черкасская область – 24 046 случаев; 211 пациентов скончались, 9816 выздоровели;

• Черновицкая область – 34 150 случаев; 656 человек скончались, 15 734 выздоровели;

• Черниговская область – 19 218 случаев; 91 пациент скончался, 6363 выздоровели.