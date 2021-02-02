По состоянию на 2 февраля в Украине подтверждено почти 2,4 тыс. новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 и в 4 раза больше выздоровлений за сутки.

Об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья Украины и системы мониторинга аппарата СНБО.

Так, за сутки коронавирус выявили у 2394 человек: в частности, заболели 117 детей и 213 медиков.

В больницы госпитализировали еще 833 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано: в г. Киев (285), Ивано-Франковской (278), Запорожской (217), Черновицкой (159) и Харьковской (158) областях.

В течение суток скончались 156 пациентов. За время эпидемии от осложнений COVID-19 умерли 22 924 человека. Выздоровели за сутки 11 457 пациентов. За все время коронавирус преодолели 1 млн 035 тыс. 372 пациента.

Всего в Украине было выявлено 1 223 879 случаев заражения коронавирусом.

За сутки было сделано 31 620 тестирований на коронавирус (в частности методом ПЦР – 16 589, методом ИФА – 15 031).

За время эпидемии в Украине сделано 6 млн 274 тыс. 464 ПЦР-тестирования.

Ситуация по регионам Украины следующая:

• г. Киев – 285 случаев за сутки; всего выявлено 128 834 случая – 2377 человек скончались, 71 145 выздоровели;

• Винницкая область – 61 случай за сутки; всего зафиксировано 27 218 случаев – 512 пациентов скончались, 23 195 выздоровели;

• Волынская область – 99 случаев за сутки; за все время подтверждено 36 976 случаев – 581 пациент скончался, 34 339 выздоровели;

• Днепропетровская область – 104 случая за сутки; всего обнаружено 67 893 случая – 1827 человек скончались, 61 272 выздоровели;

• Донецкая область – 55 случаев за сутки; всего диагностировано 44 220 случаев – 928 пациентов скончались, 39 830 выздоровели;

• Житомирская область – 14 случаев за сутки; за время эпидемии выявлено 44 649 случаев – 750 человек скончались, 41 272 выздоровели;

• Закарпатская область – 91 случай за сутки; за все время обнаружено 31 962 случая – 728 человек скончались, 27 988 выздоровели;

• Запорожская область – 217 случаев за сутки; всего зафиксировано 65 942 случая – 829 человек скончались, 55 553 выздоровели;

• Ивано-Франковская область – 278 случаев за сутки; всего выявлено 49 181 случай – 951 пациент скончался, 43 050 выздоровели;

• Киевская область – 120 случаев за сутки; за время эпидемии обнаружено 69 445 случаев – 1137 человек скончались, 57 793 выздоровели;

• Кировоградская область – 12 случаев за сутки; всего выявлено 9821 случай – 328 человек скончались, 7086 выздоровели;

• Луганская область – 38 случаев за сутки; всего подтверждено 13 976 случаев – 400 человек скончались, 11 874 выздоровели;

• Львовская область – 114 случаев за сутки; всего зафиксировано 71 446 случаев – 2096 человек скончались, 61 708 выздоровели;

• Николаевская область – 27 случаев за сутки; за все время выявлено 39 117 случаев – 686 человек скончались, 27 886 выздоровели;

• Одесская область – 131 случай за сутки; всего подтверждено 81 593 случая – 1322 человека скончались, 72 880 выздоровели;

• Полтавская область – 98 случаев за сутки; всего выявлено 43 295 случаев – 895 человек скончались, 39 506 выздоровели;

• Ровенская область – 54 случая за сутки; за время эпидемии обнаружено 45 982 случая – 579 человек скончались, 43 315 выздоровели;

• Сумская область – 20 случаев за сутки; всего зафиксировано 45 939 случаев – 620 человек скончались, 42 956 выздоровели;

• Тернопольская область – 63 случая за сутки; всего выявлено 37 957 случаев – 536 человек скончались, 35 339 выздоровели;

• Харьковская область – 158 случаев за сутки; за все время подтверждено 78 136 случаев – 1387 человек скончались, 70 200 выздоровели;

• Херсонская область – 19 случаев за сутки; всего выявлено 20 766 случаев – 581 пациент скончался, 18 268 выздоровели;

• Хмельницкая область – 13 случаев за сутки; за все время обнаружено 43 964 случая – 795 человек скончались, 40 855 выздоровели;

• Черкасская область – 157 случаев за сутки; за время эпидемии подтверждено 45 887 случаев – 550 человек скончались, 40 844 выздоровели;

• Черновицкая область – 159 случаев за сутки; всего обнаружено 45 800 случаев – 877 человек скончались, 39 590 выздоровели;

• Черниговская область – 7 случаев за сутки; всего выявлено 33 880 случаев – 652 пациента скончались, 27 628 выздоровели.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей отсутствуют.