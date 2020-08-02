В Украине по состоянию на 2 августа подтверждено 72168 случаев, из них 39 543 выздоровели, 1725 человек умерли.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Центром Центром общественного здоровья МОЗ Украины и Советом национальной безопасности и обороны (СНБО).

Количество зарегистрированных активных больных состоянию на 2 августа составляет 30900.

Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. Населения зарегистрировано во Львовской (285,1), Закарпатской (238) и Ивано-Франковской (218,5) областях.

На стационарном лечении находится 4625 человек, из них 128 человек подключены к аппарату ИВЛ. Всего госпитализации нуждались 18307 человек, подключение к аппарату ИВЛ – 534 пациентов.

Летальность по стране составляет 2,4%. Самый высокий показатель зафиксирован в Кировоградской (5,1%), Черкасской (3,9%) и Закарпатской (3,8%) областях.

Заболевание было подтверждено в 5072 детей и 8755 медиков, из них 6426 медработников выздоровели.

За сутки исследовано 12403 образцы методом ПЦР. Всего проведено 1058383 ПЦР-исследования.

Ситуация по областям Украины следующая:

Винницкая область – 2790 случаев;

Волынская область – 3888 случаев;

Днепропетровская область – 1421 случай;

Донецкая область – 898 случаев;

Житомирская область – 1921 случай;

Закарпатская область – 5267 случаев;

Запорожская область – 823 случая;

Ивано-Франковская область – 4795 случаев;

Кировоградская область – 710 случая;

Киев – 8452 случая;

Киевская область – 3823 случаев;

Львовская область – 9783 случай;

Луганская область – 128 случаев;

Николаевская область – 621 случая;

Одесская область – 3414 случаев;

Полтавская область – 459 случаев;

Ровенская область – 6195 случаев;

Сумская область – 529 случаев;

Тернопольская область – 3086 случаев;

Харьковская область – 3862 случаев;

Херсонская область – 230 случаев;

Хмельницкая область – 1180 случая;

Черновицкая область – 6061 случая;

Черкасская область – 949 случая;

Черниговская область -883 случая.