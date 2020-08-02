Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Центром Центром общественного здоровья МОЗ Украины и Советом национальной безопасности и обороны (СНБО).
Количество зарегистрированных активных больных состоянию на 2 августа составляет 30900.
Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. Населения зарегистрировано во Львовской (285,1), Закарпатской (238) и Ивано-Франковской (218,5) областях.
На стационарном лечении находится 4625 человек, из них 128 человек подключены к аппарату ИВЛ. Всего госпитализации нуждались 18307 человек, подключение к аппарату ИВЛ – 534 пациентов.
Летальность по стране составляет 2,4%. Самый высокий показатель зафиксирован в Кировоградской (5,1%), Черкасской (3,9%) и Закарпатской (3,8%) областях.
Заболевание было подтверждено в 5072 детей и 8755 медиков, из них 6426 медработников выздоровели.
За сутки исследовано 12403 образцы методом ПЦР. Всего проведено 1058383 ПЦР-исследования.
Ситуация по областям Украины следующая:
- Винницкая область – 2790 случаев;
- Волынская область – 3888 случаев;
- Днепропетровская область – 1421 случай;
- Донецкая область – 898 случаев;
- Житомирская область – 1921 случай;
- Закарпатская область – 5267 случаев;
- Запорожская область – 823 случая;
- Ивано-Франковская область – 4795 случаев;
- Кировоградская область – 710 случая;
- Киев – 8452 случая;
- Киевская область – 3823 случаев;
- Львовская область – 9783 случай;
- Луганская область – 128 случаев;
- Николаевская область – 621 случая;
- Одесская область – 3414 случаев;
- Полтавская область – 459 случаев;
- Ровенская область – 6195 случаев;
- Сумская область – 529 случаев;
- Тернопольская область – 3086 случаев;
- Харьковская область – 3862 случаев;
- Херсонская область – 230 случаев;
- Хмельницкая область – 1180 случая;
- Черновицкая область – 6061 случая;
- Черкасская область – 949 случая;
- Черниговская область -883 случая.
- Ранее сообщалось, что в Украине четвертый день подряд фиксируют более 1000 новых случаев COVID-19.