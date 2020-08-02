Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Центром  Центром общественного здоровья МОЗ Украины и Советом национальной безопасности и обороны (СНБО).

Количество зарегистрированных активных больных состоянию на 2 августа составляет 30900.

Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. Населения зарегистрировано во Львовской (285,1), Закарпатской (238) и Ивано-Франковской (218,5) областях.

На стационарном лечении находится 4625 человек, из них 128 человек подключены к аппарату ИВЛ. Всего госпитализации нуждались 18307 человек, подключение к аппарату ИВЛ – 534 пациентов.

Летальность по стране составляет 2,4%. Самый высокий показатель зафиксирован в Кировоградской (5,1%), Черкасской (3,9%) и Закарпатской (3,8%) областях.

Заболевание было подтверждено в 5072 детей и 8755 медиков, из них 6426 медработников выздоровели.

За сутки исследовано 12403 образцы методом ПЦР. Всего проведено 1058383 ПЦР-исследования.

Ситуация по областям Украины следующая:

  • Винницкая область – 2790 случаев;
  • Волынская область – 3888 случаев;
  • Днепропетровская область – 1421 случай;
  • Донецкая область – 898 случаев;
  • Житомирская область – 1921 случай;
  • Закарпатская область – 5267 случаев;
  • Запорожская область – 823 случая;
  • Ивано-Франковская область – 4795 случаев;
  • Кировоградская область – 710 случая;
  • Киев – 8452 случая;
  • Киевская область – 3823 случаев;
  • Львовская область – 9783 случай;
  • Луганская область – 128 случаев;
  • Николаевская область – 621 случая;
  • Одесская область – 3414 случаев;
  • Полтавская область – 459 случаев;
  • Ровенская область – 6195 случаев;
  • Сумская область – 529 случаев;
  • Тернопольская область – 3086 случаев;
  • Харьковская область – 3862 случаев;
  • Херсонская область – 230 случаев;
  • Хмельницкая область – 1180 случая;
  • Черновицкая область – 6061 случая;
  • Черкасская область – 949 случая;
  • Черниговская область -883 случая.