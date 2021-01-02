По состоянию на 2 января в Украине подтверждено более 5 тысяч новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья Украины и системы мониторинга аппарата СНБО.

Так, за минувшие сутки заболели 5 038 человек: из них 182 ребенка и 131 медик.

Наибольшее количество подтвержденных случаев за сутки зарегистрировано: во Львовской области (434), Киевской области (407), Николаевской области (391), Житомирской области (378), Сумской области (361), Днепропетровской области (302), Киеве (293).

За сутки скончался 51 пациент. За все время эпидемии в Украине от осложнений COVID-19 умерли 18 731 человек. Выздоровели за сутки 2 606 пациентов. С начала эпидемии коронавирус преодолели 722 615 пациентов.

Всего в Украине подтверждено 1 069 517 случаев заражения коронавирусом.

За сутки было сделано 17 930 тестирований на коронавирус (из них 14 975 – методом ПЦР и 2 955 – методом ИФА).

За все время было проведено 5 млн 597 тыс. 641 ПЦР-тестирование.

Ситуация по регионам Украины следующая:

• г. Киев – 112 649 случаев; 1942 человека скончались, 40 053 выздоровели;

• Винницкая область – 22 801 случай; 399 человек скончались, 15 404 выздоровели;

• Волынская область – 33 312 случаев; 518 человек скончались, 29 117 выздоровели;

• Днепропетровская область – 59 293 случая; 1440 человек скончались, 45 630 выздоровели;

• Донецкая область – 37 198 случаев; 704 человека скончались, 28 322 выздоровели;

• Житомирская область – 39 982 случая; 660 человек скончались, 32 103 выздоровели;

• Закарпатская область – 28 407 случаев; 639 человек скончались, 23 717 выздоровели;

• Запорожская область – 54 717 случаев; 594 человека скончались, 21 166 выздоровели;

• Ивано-Франковская область – 43 489 случаев; 812 человек скончались, 30 726 выздоровели;

• Киевская область – 60 238 случаев; 976 человек скончались, 36 583 выздоровели;

• Кировоградская область – 8544 случая; 254 пациента скончались, 4419 выздоровели;

• Луганская область – 10 923 случая; 301 пациент скончался, 7740 выздоровели;

• Львовская область – 62 130 случаев; 1784 человека скончались, 46 766 выздоровели;

• Николаевская область – 31 705 случаев; 522 пациента скончались, 14 487 выздоровели;

• Одесская область – 71 889 случаев; 1062 пациента скончались, 45 374 выздоровели;

• Полтавская область – 36 733 случая; 754 человека скончались, 28 507 выздоровели;

• Ровенская область – 41 503 случая; 519 человек скончались, 37 107 выздоровели;

• Сумская область – 41 350 случаев; 530 человек скончались, 34 651 выздоровел;

• Тернопольская область – 34 275 случаев; 463 пациента скончались, 30 347 выздоровели;

• Харьковская область – 70 212 случая; 1106 человек скончались, 57 052 выздоровели;

• Херсонская область – 18 044 случая; 439 человек скончались, 9858 выздоровели;

• Хмельницкая область – 39 932 случая; 686 человек скончались, 33 850 выздоровели;

• Черкасская область – 39 481 случай; 397 человек скончались, 23 227 выздоровели;

• Черновицкая область – 40 357 случаев; 787 человек скончались, 29 425 выздоровели;

• Черниговская область – 30 353 случая; 443 пациента скончались, 16 984 выздоровели.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей отсутствуют.