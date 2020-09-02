По состоянию на 2 сентября в Украине зафиксирован рекордный показатель суточной заболеваемости коронавирусом COVID-19 – почти 2,5 тыс. человек. Случаи инфицирования подтверждены во всех регионах нашей страны.

Об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья Украины и системы мониторинга аппарата СНБО.

Так, за минувшие сутки заболели 2495 человек: в том числе 133 ребенка и 136 медиков.

Наибольшее количество новых случаев обнаружено: в Киеве (332), Харьковской области (302), Львовской области (204), Одесской области (203), Тернопольской области (201), Ивано-Франковской области (174), Ровенской области (127), Хмельницкой области (111), Закарпатской области (97).

За сутки скончался 51 человек. Это наибольшее количество летальных случаев с начала вспышки в Украине. За все время эпидемии вследствие осложнений от COVID-19 в нашей стране умерли 2656 человек. При этом выздоровели за сутки 1015 пациентов. За все время эпидемии коронавирус в Украине преодолели 58 тыс. 817 пациентов.

В общей сложности в Украине зафиксировано уже 125 тыс. 798 случаев коронавируса. Заболели, в том числе, 8210 детей и 11 тыс. 498 медиков.

За сутки было проведено 46 тыс. 736 тестирований на коронавирус: из них 24 тыс. 531 – методом ПЦР, а остальные – методом ИФА (на антитела к вирусу).

С начала эпидемии в Украине проведено 1 млн 597 тыс. 707 ПЦР-исследований.

Ситуация по областям Украины следующая:

• Винницкая область – 4109 случаев; из них 85 летальных; 2858 пациентов выздоровели;

• Волынская область – 5589 случаев; 123 человека скончались, 3999 выздоровели;

• Днепропетровская область – 2454 случая; в том числе 51 летальный; 1220 пациентов выздоровели;

• Донецкая область – 1505 случаев; из них 21 летальный; 892 пациента выздоровели;

• Житомирская область – 3442 случая; 68 человек скончались, 1948 выздоровели;

• Закарпатская область – 7697 случаев; 265 человек скончались, 3386 выздоровели;

• Запорожская область – 1657 случаев; из них 25 летальных; 981 человек выздоровел;

• Ивано-Франковская область – 9522 случая; 222 человека скончались, 3435 выздоровели;

• Кировоградская область – 826 случаев; из них 47 летальных; 695 пациентов выздоровели;

• г. Киев – 13 878 случаев; 218 человек скончались, 4444 выздоровели;

• Киевская область – 5842 случая; 102 человека скончались, 3726 выздоровели;

• Львовская область – 14 907 случаев; 412 человек скончались, 4581 выздоровел;

• Луганская область – 346 случаев; из них 3 летальных; 193 пациента выздоровели;

• Николаевская область – 1320 случаев; 31 человек скончался, 597 выздоровели;

• Одесская область – 7697 случаев; 110 человек скончались, 1847 выздоровели;

• Полтавская область – 832 случая; в том числе 20 летальных; 519 пациентов выздоровели;

• Ровенская область – 9396 случаев; 132 человека скончались, 6773 выздоровели;

• Сумская область – 1571 случай; из них 25 летальных; 734 пациента выздоровели;

• Тернопольская область – 6395 случаев; 76 человек скончались, 3118 выздоровели;

• Харьковская область – 9640 случаев; 213 человек скончались, 3270 выздоровели;

• Херсонская область – 424 случая; из них 13 летальных; 275 пациентов выздоровели;

• Хмельницкая область – 2630 случаев; 47 человек скончались, 1401 выздоровели;

• Черновицкая область – 10 487 случаев; 287 человек скончались, 6327 выздоровели;

• Черкасская область – 1642 случая; 38 человек скончались, 991 выздоровел;

• Черниговская область – 1990 случаев; в том числе 22 летальных; 607 пациентов выздоровели.