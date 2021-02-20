По состоянию на 20 февраля в Украине подтверждено почти 6,3 тыс. новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 и на 1,7 тыс. больше выздоровлений.

Об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья Украины и системы мониторинга аппарата СНБО.

Так, за сутки коронавирус выявили у 6295 человек: в частности, заболели 429 детей и 223 медика.

В больницы госпитализировали еще 2225 человек.

За сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано: в Ивано-Франковской (738), Винницкой (554), Черновицкой (522), Львовской (420) областях и г. Киев (415).

В течение суток скончались 73 пациента. За время эпидемии от осложнений COVID-19 умерли 25 045 человек. Выздоровели за сутки 4539 пациентов. За все время коронавирус преодолели 1 млн 144 тыс. 516 пациентов.

Всего в Украине было выявлено 1 299 967 случаев заражения коронавирусом.

За сутки было сделано 67 017 тестирований на коронавирус (в частности методом ПЦР – 29 731, методом ИФА – 16 184, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 21 102).

За время эпидемии в Украине сделано 6 млн 681 тыс. 355 ПЦР-тестирований.

Ситуация по регионам Украины следующая:

• г. Киев – 415 случаев за сутки; всего выявлено 134 306 случаев – 2567 человек скончались, 91 782 выздоровели;

• Винницкая область – 554 случая за сутки; всего зафиксировано 32 329 случаев – 611 пациентов скончались, 26 283 выздоровели;

• Волынская область – 166 случаев за сутки; всего обнаружено 38 868 случаев – 619 человек скончались, 36 098 выздоровели;

• Днепропетровская область – 290 случаев за сутки; за все время диагностировано 71 584 случая – 1946 человек скончались, 66 449 выздоровели;

• Донецкая область – 168 случаев за сутки; за время эпидемии подтверждено 46 351 случай – 1036 человек скончались, 43 307 выздоровели;

• Житомирская область – 369 случаев за сутки; всего выявлено 48 029 случаев – 796 человек скончались, 43 612 выздоровели;

• Закарпатская область – 414 случаев за сутки; всего зафиксировано 36 913 – 832 пациента скончались, 29 678 выздоровели;

• Запорожская область – 132 случая за сутки; всего обнаружено 68 687 случаев – 1050 человек скончались, 64 348 выздоровели;

• Ивано-Франковская область – 738 случаев за сутки; за все время диагностировано 58 790 случаев – 1097 человек скончались, 47 082 выздоровели;

• Киевская область – 325 случаев за сутки; всего подтверждено 73 145 случаев – 1213 человек скончались, 66 987 выздоровели;

• Кировоградская область – 42 случая за сутки; всего выявлено 10 332 случая – 362 пациента скончались, 7804 выздоровели;

• Луганская область – 45 случаев за сутки; всего зафиксировано 14 719 случаев – 444 человека скончались, 13 404 выздоровели;

• Львовская область – 420 случаев за сутки; всего подтверждено 75 911 случаев – 2223 человека скончались, 67 528 выздоровели;

• Николаевская область – 163 случая за сутки; за все время обнаружено 40 924 случая – 764 человека скончались, 34 662 выздоровели;

• Одесская область – 144 случая за сутки; всего зафиксировано 84 267 случаев – 1393 пациента скончались, 77 909 выздоровели;

• Полтавская область – 138 случаев за сутки; всего выявлено 45 266 случаев – 950 человек скончались, 41 919 выздоровели;

• Ровенская область – 142 случая за сутки; за время эпидемии обнаружено 47 938 случаев – 607 человек скончались, 45 801 выздоровели;

• Сумская область – 143 случая за сутки; всего подтверждено 47 570 случаев – 655 человек скончались, 44 938 выздоровели;

• Тернопольская область – 203 случая за сутки; за все время диагностировано 40 425 случаев – 582 пациента скончались, 37 747 выздоровели;

• Харьковская область – 280 случаев за сутки; всего зафиксировано 81 578 случаев – 1529 человек скончались, 75 215 выздоровели;

• Херсонская область – 35 случаев за сутки; всего обнаружено 21 444 случая – 627 человек скончались, 19 924 выздоровели;

• Хмельницкая область – 210 случаев за сутки; за время эпидемии диагностировано 46 539 случаев – 860 человек скончались, 43 469 выздоровели;

• Черкасская область – 127 случаев за сутки; всего выявлено 47 879 случаев – 608 человек скончались, 44 241 выздоровел;

• Черновицкая область – 522 случая за сутки; всего обнаружено 50 943 случая – 952 пациента скончались, 43 629 выздоровели;

• Черниговская область – 110 случаев за сутки; всего выявлено 35 230 случаев – 722 пациента скончались, 30 700 выздоровели.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей отсутствуют.