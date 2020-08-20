По состоянию на 20 августа в Украине зафиксирован рекордный суточный показатель заболеваемости коронавирусом и наибольшее с начала вспышки количество смертей пациентов с COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Центром общественного здоровья МОЗ Украины.

Так, за минувшие сутки заболели 2134 человека: из них 100 детей и 160 медработников. Впервые суточный показатель заболеваемости в Украине превысил отметку в 2 тысячи.

Наибольшее количество случаев коронавируса за сутки выявили: в Харьковской области (242), Киеве (227), Черновицкой области (189), Львовской области (183), Ивано-Франковской области (168).

За сутки скончались 40 человек (наибольшее количество за время эпидемии). Всего с начала вспышки COVID-19 в Украине зафиксировано 2184 летальных случая. При этом выздоровели за сутки еще 704 пациента. С начала эпидемии коронавирус преодолели уже 50 тыс. 441 пациент.

За все время эпидемии в Украине заболели 98 тысяч 537 человек: в том числе 6702 ребенка и 10 тысяч 83 медика.

За минувшие сутки было проведено 40 тысяч 779 тестирований на коронавирус: из них 21 тыс. 698 исследований методом ПЦР, остальные – методом ИФА (на антитела к вирусу).

С начала эпидемии в Украине провели 1 млн 356 тысяч 698 ПЦР-исследований.

Ситуация по областям Украины следующая:

• Винницкая область – 3405 случаев; из них 72 летальных; 2544 пациента выздоровели;

• Волынская область – 4929 случаев; 108 человек скончались, 3565 выздоровели;

• Днепропетровская область – 1873 случая; из них 40 летальных; 1176 пациентов выздоровели;

• Донецкая область – 1156 случаев; 16 человек скончались, 847 выздоровели;

• Житомирская область – 2597 случаев; из них 55 летальных; 1683 пациента выздоровели;

• Закарпатская область – 6662 случая; 243 человека скончались, 2866 выздоровели;

• Запорожская область – 1213 случаев; из них 24 летальных; 746 пациентов выздоровели;

• Ивано-Франковская область – 7290 случаев; 181 человек скончался, 2952 выздоровели;

• Кировоградская область – 749 случаев; 44 пациента скончались, 669 выздоровели;

• г. Киев – 11 172 случая; 158 человек скончались, 3585 выздоровели;

• Киевская область – 4727 случаев; из них 83 летальных; 3262 пациента выздоровели;

• Львовская область – 12 631 случай; из них 344 летальных; 3551 пациент выздоровел;

• Луганская область – 204 случая; из них 1 летальный; 133 пациента выздоровели;

• Николаевская область – 893 случая; из них 18 летальных; 521 пациент выздоровел;

• Одесская область – 5408 случаев; из них 82 летальных; 1612 пациентов выздоровели;

• Полтавская область – 594 случая; из них 16 летальных; 432 пациента выздоровели;

• Ровенская область – 8091 случай; 115 человек скончались, 5876 выздоровели;

• Сумская область – 1078 случаев; из них 16 летальных; 499 пациентов выздоровели;

• Тернопольская область – 4116 случаев; из них 50 летальных; 2650 пациентов выздоровели;

• Харьковская область – 6849 случаев; 171 человек скончался, 2746 выздоровели;

• Херсонская область – 321 случай; 7 человек скончались, 221 выздоровел;

• Хмельницкая область – 1768 случаев; из них 33 летальных; 1172 пациента выздоровели;

• Черновицкая область – 8297 случаев; 248 человек скончались, 5708 выздоровели;

• Черкасская область – 1200 случаев; из них 37 летальных; 861 пациент выздоровел;

• Черниговская область – 1314 случаев; из них 22 летальных; 564 пациента выздоровели.

По состоянию на 20 августа в Украине – 45 тыс. 912 активных больных COVID-19.

Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано: во Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях.

На стационарном лечении находятся 5423 человека, из них 179 человек подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

Летальность по стране составляет 2,2 %. Самый высокий показатель зафиксирован в Кировоградской (5,5 %), Черкасской (3,2 %) и Закарпатской (3,7 %) областях.