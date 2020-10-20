По состоянию на 20 октября в Украине подтверждено почти 5,5 тысяч новых случаев коронавируса COVID-19 и рекордное количество выздоровлений за сутки.

Об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья Украины и системы мониторинга аппарата СНБО.

Так, за минувшие сутки заболели 5469 человек: среди них 275 детей, а также 214 медиков.

Наибольшее количество новых случаев выявили: в Киеве (462), Харьковской области (446), Житомирской области (376), Львовской области (289), Днепропетровской области (285), Одесской области (264), Донецкой области (256), Полтавской области (249), Киевской области (242), Тернопольской области (235), Ивано-Франковской области (221).

За сутки скончались 113 человек (это наибольшее количество летальных случаев за время эпидемии в Украине).

В общей сложности от осложнений COVID-19 с начала вспышки умерли 5786 человек.

При этом выздоровели за сутки 3044 пациента, что является рекордным показателем. В общей сложности коронавирус уже преодолели 129 533 пациента.

За все время в Украине было обнаружено 309 107 случаев коронавируса. В частности, заболели 18 828 детей, а также 19 809 медиков.

За сутки было сделано 53 403 тестирования на коронавирус (из них 31 543 – методом ПЦР, а остальные – методом ИФА, на антитела).

Всего было проведено 2 847 376 тестирований методом ПЦР.

Ситуация по областям Украины следующая:

• Винницкая область – 8523 случая; 148 человек скончались, 5231 выздоровел;

• Волынская область – 11 164 случая; 227 человек скончались, 6459 выздоровели;

• Днепропетровская область – 11393 случая; 250 человек скончались, 5263 выздоровели;

• Донецкая область – 7389 случаев; в том числе 80 летальных; 1264 пациента выздоровели;

• Житомирская область – 10 471 случай; 174 пациента скончались, 5612 выздоровели;

• Закарпатская область – 11 956 случаев; 338 человек скончались, 5732 выздоровели;

• Запорожская область – 6616 случаев; в том числе 95 летальных; 1867 пациентов выздоровели;

• Ивано-Франковская область – 16 987 случаев; 391 человек скончался, 8690 выздоровели;

• Кировоградская область – 1642 случая; в том числе 72 летальных; 1039 пациентов выздоровели;

• г. Киев – 31 310 случаев; 604 человека скончались, 10 916 выздоровели;

• Киевская область – 13 166 случаев; 290 человек скончались, 7358 выздоровели;

• Львовская область – 25 392 случая; 717 пациентов скончались, 9671 выздоровели;

• Луганская область – 2576 случаев; в том числе 45 летальных; 809 пациентов выздоровели;

• Николаевская область – 6053 случая; 118 человек скончались, 1415 выздоровели;

• Одесская область – 19343 случая; 295 пациентов скончались, 3182 выздоровели;

• Полтавская область – 6300 случаев; 111 человек скончались, 2084 выздоровели;

• Ровенская область – 16 184 случая; 203 человека скончались, 12 469 выздоровели;

• Сумская область – 9321 случай; 134 человека скончались, 2771 выздоровели;

• Тернопольская область – 17 738 случаев; 230 человек скончались, 12 415 выздоровели;

• Харьковская область – 29 559 случаев; 452 человека скончались, 5717 выздоровели;

• Херсонская область – 2629 случаев; в том числе 54 летальных; 1165 пациентов выздоровели;

• Хмельницкая область – 11 239 случаев; 185 человек скончались, 4726 выздоровели;

• Черновицкая область – 18 081 случай; 415 человек скончались, 9507 выздоровели;

• Черкасская область – 7095 случаев; в том числе 71 летальный; 2932 пациента выздоровели;

• Черниговская область – 6980 случаев; 87 человек скончались, 1239 выздоровели.