По состоянию на утро 21 августа в Украине зафиксировано 2106 новых случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщили в Минздраве.

Среди новых пациентов, коронавирус обнаружили в 118 детей и 136 медработников.

Госпитализированы 487 человек – это максимум за все время эпидемии.

Наибольшее количество случаев зарегистрировано в Черновицкой (208), Тернопольской (185), Харьковской (184), Ивано-Франковской (172), Одесской (170), Львовской (162) областях и в городе Киев (156).

Таким образом, в Украине зафиксировано 100 643 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2207 летальных, 51078 пациентов выздоровели.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 3478 случаев;

Волынская область – 4989 случаев;

Днепропетровская область – 1894 случая;

Донецкая область – 1183 случая;

Житомирская область – 2695 случаев;

Закарпатская область – 6771 случай;

Запорожская область – 1234 случая;

Ивано-Франковская область – 7462 случая;

Кировоградская область – 751 случай;

г. Киев – 11328 случаев;

Киевская область – 4805 случаев;

Львовская область – 12 793 случая;

Луганская область – 213 случаев;

Николаевская область – 912 случаев;

Одесская область – 5578 случаев;

Полтавская область – 614 случая;

Ровенская область – 8238 случаев;

Сумская область – 1124 случая;

Тернопольская область – 4301 случай;

Харьковская область – 7033 случая;

Херсонская область – 329 случаев;

Хмельницкая область – 1828 случаев;

Черновицкая область – 8505 случаев;

Черкасская область – 1219 случаев;

Черниговская область – 1366 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

За последние сутки в Украине зафиксировано 23 летальных исхода, выздоровели 637 пациентов. Всего за сутки осуществлено 39 699 тестирований, из них 21 821 исследования методом ПЦР и 17878 – методом ИФА.

Исследование проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 21 августа 2020 в Центр поступило 2500 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 159 185 сообщений о подозрении на COVID-19.

Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС на внеочередном заседании 20 августа пересмотрела уровни эпидемической опасности распространения COVID-19. Новое распределение и связанные с ним ограничения вводятся 24 августа на 14 дней.

Комиссия зафиксировала превышение количества зарегистрированных новых случаев на 100 000 населения за последние две недели в 14 регионах. На территории административно-территориальных единиц этих областей определены 14 “красных”, 75 “оранжевых” и 106 “желтых” уровней.

К “красному уровню” отнесены Коломыя, Городенковский, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области, Самбор Львовской области, г. Беляевка Одесской области, города Дубно и Острог, Костопольский, Радивиловский и Ровенский районы Ровенской области, г. Черновцы, Заставненский и Кицманский районы Черновицкой области.