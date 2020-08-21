Об этом сообщили в Минздраве.
Среди новых пациентов, коронавирус обнаружили в 118 детей и 136 медработников.
Госпитализированы 487 человек – это максимум за все время эпидемии.
Наибольшее количество случаев зарегистрировано в Черновицкой (208), Тернопольской (185), Харьковской (184), Ивано-Франковской (172), Одесской (170), Львовской (162) областях и в городе Киев (156).
Таким образом, в Украине зафиксировано 100 643 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2207 летальных, 51078 пациентов выздоровели.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область – 3478 случаев;
- Волынская область – 4989 случаев;
- Днепропетровская область – 1894 случая;
- Донецкая область – 1183 случая;
- Житомирская область – 2695 случаев;
- Закарпатская область – 6771 случай;
- Запорожская область – 1234 случая;
- Ивано-Франковская область – 7462 случая;
- Кировоградская область – 751 случай;
- г. Киев – 11328 случаев;
- Киевская область – 4805 случаев;
- Львовская область – 12 793 случая;
- Луганская область – 213 случаев;
- Николаевская область – 912 случаев;
- Одесская область – 5578 случаев;
- Полтавская область – 614 случая;
- Ровенская область – 8238 случаев;
- Сумская область – 1124 случая;
- Тернопольская область – 4301 случай;
- Харьковская область – 7033 случая;
- Херсонская область – 329 случаев;
- Хмельницкая область – 1828 случаев;
- Черновицкая область – 8505 случаев;
- Черкасская область – 1219 случаев;
- Черниговская область – 1366 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
За последние сутки в Украине зафиксировано 23 летальных исхода, выздоровели 637 пациентов. Всего за сутки осуществлено 39 699 тестирований, из них 21 821 исследования методом ПЦР и 17878 – методом ИФА.
Исследование проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 21 августа 2020 в Центр поступило 2500 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 159 185 сообщений о подозрении на COVID-19.
Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС на внеочередном заседании 20 августа пересмотрела уровни эпидемической опасности распространения COVID-19. Новое распределение и связанные с ним ограничения вводятся 24 августа на 14 дней.
Комиссия зафиксировала превышение количества зарегистрированных новых случаев на 100 000 населения за последние две недели в 14 регионах. На территории административно-территориальных единиц этих областей определены 14 “красных”, 75 “оранжевых” и 106 “желтых” уровней.
К “красному уровню” отнесены Коломыя, Городенковский, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области, Самбор Львовской области, г. Беляевка Одесской области, города Дубно и Острог, Костопольский, Радивиловский и Ровенский районы Ровенской области, г. Черновцы, Заставненский и Кицманский районы Черновицкой области.
- В Министерстве охраны здоровья Украины готовятся ко второй волне распространения коронавируса COVID-19, которая наиболее вероятна с октября.
- В Украине решили продлить адаптивный карантин до 31 августа.
- 13 августа Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций разделила Украину на новые зоны карантина.