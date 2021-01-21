По состоянию на 21 января в Украине подтверждено более 5,5 тыс. новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 за сутки и в 2,5 раза больше выздоровлений.

Об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья Украины и системы мониторинга аппарата СНБО.

Так, за минувшие сутки заболели 5 583 человека: из них 173 ребенка и 229 медиков.

В больницы госпитализировали еще 1 811 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано: в г. Киев (595), Запорожской (358), Львовской (337), Харьковской (302) и Днепропетровской (295) областях.

В течение суток скончался 241 пациент. За время эпидемии от осложнений COVID-19 умерли 21 499 пациентов. Выздоровели за сутки 13 981 пациент. За все время коронавирус преодолели 914 730 пациентов.

Всего в Украине было выявлено 1 177 621 случай заражения коронавирусом.

За сутки было сделано 41 597 тестирований на коронавирус (в частности методом ПЦР – 24 504, методом ИФА – 17 093).

За время эпидемии в Украине сделано 6 млн 034 тыс. 418 ПЦР-тестирований.

Ситуация по регионам Украины следующая:

• г. Киев – 595 случаев за сутки; всего выявлено 124 835 случаев – 2246 человек скончались, 52 146 выздоровели;

• Винницкая область – 186 случаев за сутки; всего зафиксировано 25 437 случаев – 469 пациентов скончались, 20 868 выздоровели;

• Волынская область – 154 случая за сутки; за время эпидемии обнаружено 35 721 случай – 561 пациент скончался, 33 041 выздоровели;

• Днепропетровская область – 295 случаев за сутки; всего подтверждено 65 210 случаев – 1701 пациент скончался, 53 018 выздоровели;

• Донецкая область – 280 случаев за сутки; всего выявлено 42 479 случаев – 794 человека скончались, 36 771 выздоровели;

• Житомирская область – 184 случая за сутки; всего обнаружено 43 034 случая – 716 человек скончались, 38 972 выздоровели;

• Закарпатская область – 127 случаев за сутки; всего подтверждено 30 160 случаев – 699 человек скончались, 26 837 выздоровели;

• Запорожская область – 358 случаев за сутки; за все время выявлено 63 273 случая – 760 человек скончались, 42 667 выздоровели;

• Ивано-Франковская область – 177 случаев за сутки; всего зафиксировано 45 813 случаев – 886 человек скончались, 40 670 выздоровели;

• Киевская область – 235 случаев за сутки; всего подтверждено 66 949 случаев – 1086 человек скончались, 48 883 выздоровели;

• Кировоградская область – 41 случай за сутки; всего обнаружено 9485 случаев – 306 человек скончались, 5896 выздоровели;

• Луганская область – 124 случая за сутки; с начала эпидемии подтверждено 13 306 случаев – 369 человек скончались, 10 473 выздоровели;

• Львовская область – 337 случаев за сутки; всего зафиксировано 68 224 случая – 1996 человек скончались, 56 692 выздоровели;

• Николаевская область – 170 случаев за сутки; всего выявлено 37 177 случаев – 617 человек скончались, 19 560 выздоровели;

• Одесская область – 223 случая за сутки; за время эпидемии диагностировано 79 456 случаев – 1270 человек скончались, 65 706 выздоровели;

• Полтавская область – 244 случая за сутки; за все время подтверждено 41 788 случаев – 849 человек скончались, 35 112 выздоровели;

• Ровенская область – 251 случай за сутки; всего зафиксировано 44 569 случаев – 548 пациентов скончались, 41 408 выздоровели;

• Сумская область – 261 случай за сутки; всего подтверждено 44 809 случаев – 590 человек скончались, 40 442 выздоровели;

• Тернопольская область – 150 случаев за сутки; за время эпидемии выявлено 36 532 случая – 506 человек скончались, 33 168 выздоровели;

• Харьковская область – 302 случая за сутки; всего зафиксировано 75 670 случаев – 1290 человек скончались, 64 320 выздоровели;

• Херсонская область – 101 случай за сутки; за все время диагностировано 19 976 случаев – 540 человек скончались, 15 372 выздоровели;

• Хмельницкая область – 202 случая за сутки; всего выявлено 42 801 случай – 755 человек скончались, 38 643 выздоровели;

• Черкасская область – 162 случая за сутки; за время эпидемии подтверждено 44 492 случая – 510 пациентов скончались, 36 873 выздоровели;

• Черновицкая область – 209 случаев за сутки; всего зафиксировано 43 583 случая – 842 пациента скончались, 35 106 выздоровели;

• Черниговская область – 215 случаев за сутки; с начала эпидемии обнаружено 32 842 случая – 593 человека скончались, 22 077 выздоровели.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей отсутствуют.