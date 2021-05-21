Станом на 21 травня в Україні підтверджено майже 5 тисяч нових випадків зараження коронавірусом COVID-19 та в 2,5 рази більше одужань за добу.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

Так, за добу коронавірус виявили у 4 984 людей. Серед них – 278 дітей та 97 медпрацівників.

До лікарень госпіталізували ще 1 785 осіб.

За добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована: у м. Київ (453), Донецькій (408), Дніпропетровській (405), Запорізькій (354) та Київській (348) областях.

Протягом доби від ускладнень COVID-19 померли 202 пацієнта. За весь час епідемії померли 49 101 людина. Одужали за добу 12 845 пацієнтів. За весь час коронавірус подолали 1 млн 929 тис. 039 пацієнтів.

Всього в Україні було виявлено 2 млн 175 тис. 382 випадки зараження коронавірусом.

За добу було зроблено 62 577 тестувань на коронавірус (з них методом ПЛР – 26 154 осіб, методом ІФА – 11 454 осіб, експрес-тестами – 24 969 осіб).

За час епідемії в Україні зроблено 9 млн 970 тис. 045 ПЛР-тестувань.

Ситуація по регіонах України наступна:

• м. Київ – 453 випадки за добу; всього виявлено 203 780 випадків – 4994 пацієнта померли, 140 267 одужали;

• Вінницька область – 134 випадки за добу; всього зафіксовано 69 946 випадків – 1638 людей померли, 60 709 одужали;

• Волинська область – 170 випадків за добу; всього підтверджено 60 439 випадків – 1119 людей померли, 55 377 одужали;

• Дніпропетровська область – 405 випадків за добу; всього діагностовано 130 772 випадки – 3909 людей померли, 115 793 одужали;

• Донецька область – 408 випадків за добу; за час епідемії виявлено 87 884 випадки – 2125 людей померли, 77 708 одужали;

• Житомирська область – 117 випадків за добу; за весь час зафіксовано 86 935 випадків – 1706 людей померли, 80 842 одужали;

• Закарпатська область – 47 випадків за добу; всього підтверджено 61 227 випадків – 1573 пацієнти померли, 58 065 одужали;

• Запорізька область – 354 випадки за добу; всього діагностовано 101 285 випадків – 2222 пацієнти померли, 91 566 одужали;

• Івано-Франківська область – 85 випадків за добу; всього виявлено 85 683 випадки – 2037 людей померли, 81 773 одужали;

• Київська область – 348 випадків за добу; всього зафіксовано 123 450 випадків – 2626 людей померли, 115 034 одужали;

• Кіровоградська область – 66 випадків за добу; за час епідемії підтверджено 19 964 випадки – 766 людей померли, 15 205 одужали;

• Луганська область – 56 випадків за добу; за весь час діагностовано 25 686 випадків – 848 людей померли, 22 668 одужали;

• Львівська область – 269 випадків за добу; всього виявлено 134 213 випадків – 3511 людей померли, 122 321 одужали;

• Миколаївська область – 214 випадків за добу; всього зафіксовано 67 138 випадків – 1763 пацієнти померли, 62 749 одужали;

• Одеська область – 201 випадок за добу; всього підтверджено 138 542 випадки – 2845 людей померли, 117 299 одужали;

• Полтавська область – 183 випадки за добу; всього діагностовано 76 175 випадків – 1740 людей померли, 71 575 одужали;

• Рівненська область – 236 випадків за добу; за весь час виявлено 76 901 випадок – 1146 людей померли, 73 157 одужали;

• Сумська область – 191 випадок за добу; за час епідемії зафіксовано 76 158 випадків – 1260 людей померли, 71 816 одужали;

• Тернопільська область – 122 випадки за добу; всього підтверджено 68 825 випадків – 1153 пацієнти померли, 63 877 одужали;

• Харківська область – 299 випадків за добу; всього діагностовано 144 870 випадків – 3134 пацієнти померли, 127 066 одужали;

• Херсонська область – 154 випадки за добу; всього виявлено 33 912 випадків – 1015 людей померли, 28 892 одужали;

• Хмельницька область – 121 випадок за добу; за весь час зафіксовано 87 153 випадки – 1770 людей померли, 80 233 одужали;

• Черкаська область – 139 випадків за добу; всього підтверджено 79 707 випадків – 1193 пацієнти померли, 70 199 одужали;

• Чернівецька область – 77 випадків за добу; за час епідемії діагностовано 78 731 випадок – 1733 пацієнти померли, 73 252 одужали;

• Чернігівська область – 135 випадків за добу; всього виявлено 56 006 випадків – 1275 людей померли, 51 596 одужали.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей відсутні.

Ситуація з вакцинацією

Протягом 20 травня в Україні було щеплено 18 913 людей. З них одну дозу отримали 6 287 людей, повністю імунізовані – 12 626 людей.

Вакцинація здійснювалася 289 мобільними бригадами та 382 пунктами щеплення.

Від початку вакцинальної кампанії загалом проведено 1 млн 031 тис. 728 щеплень. З них отримали дві дози 60 696 осіб.

Станом на 20 травня до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записались 577 799 людей.