По состоянию на 22 сентября в Украине подтвердили более 2,8 тысяч новых случаев коронавируса COVID-19 и рекордное количество выздоровлений.

Об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья Украины и системы мониторинга аппарата СНБО.

Так, за минувшие сутки заболели 2884 человека: в том числе 206 детей, а также 120 медработников.

Наибольшее количество новых случаев выявили: в Харьковской области (372), Тернопольской области (293), Львовской области (275), Киеве (270), Одесской области (233), Киевской области (140), Черновицкой области (139), Ивано-Франковской области (137), Хмельницкой области (114), Ровенской области (111).

За сутки скончались еще 59 человек. С начала вспышки в Украине от осложнений COVID-19 умерли 3642 человека. В то же время выздоровели за сутки еще 1717 пациентов, что является рекордным показателем за все время эпидемии COVID-19 в Украине.

В общей сложности коронавирус в Украине преодолели 79 901 пациент.

В общей сложности в Украине зафиксировано 181 237 случаев заражения COVID-19. В том числе заболели 11 870 детей, а также 14 025 медиков.

За сутки было проведено 42 478 тестирований на коронавирус (из них 20 781 – методом ПЦР, а остальные – методом ИФА, на антитела к вирусу).

Ситуация по областям Украины следующая:

• Винницкая область – 5377 случаев; 102 человека скончались, 3563 выздоровели;

• Волынская область – 7031 случай; 149 человек скончались, 4865 выздоровели;

• Днепропетровская область – 4218 случаев; из них 91 летальный; 2231 пациент выздоровел;

• Донецкая область – 2505 случаев; в том числе 52 летальных; 1018 пациентов выздоровели;

• Житомирская область – 5121 случай; 92 человека скончались, 2679 выздоровели;

• Закарпатская область – 9265 случаев; 293 человека скончались, 4139 выздоровели;

• Запорожская область – 3034 случая; в том числе 44 летальных; 1132 пациента выздоровели;

• Ивано-Франковская область – 12 675 случаев; 284 человека скончались, 5571 выздоровел;

• Кировоградская область – 1005 случаев; из них 54 летальных; 792 пациента выздоровели;

• г. Киев – 20 028 случаев; 325 человек скончались, 5929 выздоровели;

• Киевская область – 8020 случаев; 161 человек скончался, 4999 выздоровели;

• Львовская область – 18 793 случая; 527 человек скончались, 6188 выздоровели;

• Луганская область – 767 случаев; из них 6 летальных; 417 пациентов выздоровели;

• Николаевская область – 2572 случая; в том числе 63 летальных; 841 пациент выздоровел;

• Одесская область – 11 843 случая; 165 человек скончались, 2477 выздоровели;

• Полтавская область – 1575 случаев; из них 34 летальных; 727 пациентов выздоровели;

• Ровенская область – 11 353 случая; 151 человек скончался, 8859 выздоровели;

• Сумская область – 3184 случая; 52 человека скончались, 1382 выздоровели;

• Тернопольская область – 11 732 случая; 141 человек скончался, 5398 выздоровели;

• Харьковская область – 15 505 случаев; 308 человек скончались, 4248 выздоровели;

• Херсонская область – 837 случаев; из них 20 летальных; 460 пациентов выздоровели;

• Хмельницкая область – 4937 случаев; 95 человек скончались, 2103 выздоровели;

• Черновицкая область – 13 304 случая; 338 человек скончались, 7652 выздоровели;

• Черкасская область – 3145 случаев; из них 49 летальных; 1447 пациентов выздоровели;

• Черниговская область – 3411 случаев; в том числе 46 летальных; 784 пациента выздоровели.