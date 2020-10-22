По состоянию на 22 октября количество новых случаев коронавируса COVID-19 в Украине впервые с начала эпидемии превысило отметку в 7 тысяч.

Об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья Украины и системы мониторинга аппарата СНБО.

Так, за минувшие сутки заболели 7053 человека: среди них 306 детей, а также 354 медика.

Наибольшее количество новых случаев обнаружили: в Киеве (631), Харьковской области (627), Одесской области (600), Хмельницкой области (381), Днепропетровской области (363), Полтавской области (336), Львовской области (319), Тернопольской области (313), Запорожской области (309), Киевской области (269), Донецкой области (267), Ровенской области (263), Черновицкой области (248).

За сутки скончались 116 пациентов. В общей сложности от осложнений COVID-19 с начала вспышки умерли 6043 человека. При этом выздоровели за сутки 2679 пациентов. В общей сложности коронавирус уже преодолели 134 898 человек.

За все время в Украине было обнаружено 322 879 случаев коронавируса. Заболели, в частности, 19 452 ребенка, а также 20 528 медиков.

За минувшие сутки было проведено 62 тыс. 418 тестирований на коронавирус (из них 33 901 – методом ПЦР, остальные – методом ИФА, на антитела).

Всего было проведено 2 914 006 тестирований методом ПЦР.

Ситуация по областям Украины следующая:

• Винницкая область – 8782 случая; 153 человека скончались, 5394 выздоровели;

• Волынская область – 11 574 случая; 233 человека скончались, 6670 выздоровели;

• Днепропетровская область – 12 068 случаев; 285 человек скончались, 5277 выздоровели;

• Донецкая область – 7896 случаев; в том числе 84 летальных; 1314 пациентов выздоровели;

• Житомирская область – 10 838 случаев; 183 человека скончались, 6009 выздоровели;

• Закарпатская область – 12 285 случаев; 343 человека скончались, 5732 выздоровели;

• Запорожская область – 7093 случая; в том числе 97 летальных; 1867 пациентов выздоровели;

• Ивано-Франковская область – 17 447 случаев; 399 человек скончались, 8907 выздоровели;

• Кировоградская область – 1786 случаев; в том числе 75 летальных; 1063 пациента выздоровели;

• г. Киев – 32 500 случаев; 642 человека скончались, 11 304 выздоровели;

• Киевская область – 13 688 случаев; 303 человек скончались, 7498 выздоровели;

• Львовская область – 26 021 случай; 740 человек скончались, 10 248 выздоровели;

• Луганская область – 2841 случай; в том числе 53 летальных; 945 пациентов выздоровели;

• Николаевская область – 6428 случаев; 121 человек скончался, 1581 выздоровел;

• Одесская область – 20 557 случаев; 311 человек скончались, 3270 выздоровели;

• Полтавская область – 7216 случаев; 134 человека скончались, 2354 выздоровели;

• Ровенская область – 16 691 случай; 206 человек скончались, 12 881 выздоровел;

• Сумская область – 9730 случаев; 142 человека скончались, 2882 выздоровели;

• Тернопольская область – 18 283 случая; 234 человек скончались, 13 205 выздоровели;

• Харьковская область – 30 899 случаев; 472 человека скончались, 5989 выздоровели;

• Херсонская область – 2844 случая; в том числе 60 летальных; 1236 пациентов выздоровели;

• Хмельницкая область – 11 942 случая; 191 человек скончался, 5218 выздоровели;

• Черновицкая область – 18562 случая; 419 человек скончались, 9688 выздоровели;

• Черкасская область – 7541 случай; в том числе 76 летальных; 3058 пациентов выздоровели;

• Черниговская область – 7367 случаев; 87 человек скончались, 1308 выздоровели.