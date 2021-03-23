По состоянию на 23 марта в Украине зафиксировано почти 11,5 тыс. новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 и рекордное с начала эпидемии количество смертей.

Об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья Украины и системы мониторинга аппарата СНБО.

Так, за сутки коронавирус обнаружили у 11 476 человек: в частности, заболели 606 детей и 357 медработников.

В больницы были госпитализированы 2519 человек.

За сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано: в Одесской области (1122), г. Киев (1050), Львовской (995), Харьковской (843) и Киевской (727) областях.

В течение суток от осложнений COVID-19 умерли 333 человека, что является рекордным показателем. За все время эпидемии умерли 30 431 человек. Выздоровели за сутки 8044 пациента. За все время коронавирус преодолели 1 млн 268 тыс. 886 пациентов.

Всего в Украине было выявлено 1 565 732 случая заражения коронавирусом.

За сутки было сделано 88 673 тестирования на коронавирус (в частности методом ПЦР – 44 647, методом ИФА – 21 526, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 22 500).

За время эпидемии в Украине сделано 7 млн 726 тыс. 035 ПЦР-тестирований.

Ситуация по регионам Украины следующая:

• г. Киев – 1050 случаев за сутки; всего выявлено 154 036 случаев – 3114 пациентов умерли, 102 789 выздоровели;

• Винницкая область – 716 случаев за сутки; всего зафиксировано 52 478 случаев – 901 пациент умер, 32 617 выздоровели;

• Волынская область – 225 случаев за сутки; всего подтверждено 44 430 случаев – 728 человек скончались, 39 630 выздоровели;

• Днепропетровская область – 604 случая за сутки; за все время диагностировано 84 513 случаев – 2218 человек умерли, 72 586 выздоровели;

• Донецкая область – 270 случаев за сутки; за время эпидемии выявлено 54 042 случая – 1199 человек умерли, 46 232 выздоровели;

• Житомирская область – 186 случаев за сутки; всего зафиксировано 65 778 случаев – 1076 человек умерли, 48 902 выздоровели;

• Закарпатская область – 428 случаев за сутки; всего подтверждено 50 929 случаев – 1196 человек умерли, 37 305 выздоровели;

• Запорожская область – 340 случаев за сутки; всего диагностировано 74 789 случаев – 1322 пациента умерли, 68 169 выздоровели;

• Ивано-Франковская область – 351 случай за сутки; за все время выявлено 76 532 случая – 1577 человек умерли, 57 912 выздоровели;

• Киевская область – 727 случаев за сутки; за время эпидемии зафиксировано 88 575 случаев – 1461 пациент умер, 74 953 выздоровели;

• Кировоградская область – 57 случаев за сутки; за все время подтверждено 12 091 случай – 440 человек скончались, 8772 выздоровели;

• Луганская область – 147 случаев за сутки; всего диагностировано 16 369 случаев – 504 пациента умерли, 14 643 выздоровели;

• Львовская область – 995 случаев за сутки; всего выявлено 95 469 случаев – 2517 человек умерли, 75 857 выздоровели;

• Николаевская область – 429 случаев за сутки; всего зафиксировано 49 004 случая – 943 пациента умерли, 40 749 выздоровели;

• Одесская область – 1122 случая за сутки; всего подтверждено 99 371 случай – 1626 человек умерли, 81 899 выздоровели;

• Полтавская область – 697 случаев за сутки; всего диагностировано 51 597 случаев – 1092 пациента умерли, 44 460 выздоровели;

• Ровенская область – 376 случаев за сутки; за время эпидемии выявлено 54 090 случаев – 704 пациента умерли, 49 653 выздоровели;

• Сумская область – 192 случая за сутки; за все время зафиксировано 54 296 случаев – 756 человек скончались, 48 381 выздоровели;

• Тернопольская область – 430 случаев за сутки; всего подтверждено 50 442 случая – 711 человек умерли, 42 796 выздоровели;

• Харьковская область – 843 случая за сутки; всего диагностировано 96 259 случаев – 1830 человек умерли, 81 769 выздоровели;

• Херсонская область – 31 случай за сутки; за время эпидемии зафиксировано 23 060 случаев – 682 пациента умерли, 20 956 выздоровели;

• Хмельницкая область – 376 случаев за сутки; за все время выявлено 57 656 случаев – 1043 пациента умерли, 48 511 выздоровели;

• Черкасская область – 277 случаев за сутки; всего диагностировано 53 907 случаев – 708 человек скончались, 48 163 выздоровели;

• Черновицкая область – 579 случаев за сутки; всего подтверждено 66 518 случаев – 1262 пациента умерли, 48 566 выздоровели;

• Черниговская область – 28 случаев за сутки; всего зафиксировано 39 501 случай – 821 пациент умер, 32 616 выздоровели.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей отсутствуют.

Ситуация с вакцинацией

В течение 22 марта в Украине было привито 10 904 человека.

С начала кампании по вакцинации привито 121 929 человек.

Количество прививок, сделанных в регионах 22 марта:

• Винницкая область – 490 прививок;

• Волынская область – 200 прививок;

• Днепропетровская область – 960 прививок;

• Донецкая область – 150 прививок;

• Житомирская область – 590 прививок;

• Закарпатская область – 500 прививок;

• Запорожская область – 310 прививок;

• Ивано-Франковская область – 454 прививки;

• Киевская область – 310 прививок;

• Кировоградская область – 300 прививок;

• Луганская область – 150 прививок;

• Львовская область – 880 прививок;

• г. Киев – 1030 прививок;

• Николаевская область – 250 прививок;

• Одесская область – 320 прививок;

• Полтавская область – 620 прививок;

• Ровенская область – 400 прививок;

• Сумская область – 450 прививок;

• Тернопольская область – 510 прививок;

• Харьковская область – 310 прививок;

• Херсонская область – 510 прививок;

• Хмельницкая область – 160 прививок;

• Черновицкая область – 110 прививок;

• Черниговская область – 100 прививок;

• Черкасская область – 840 прививок.

Прививки делали 172 мобильные бригады по иммунизации и 156 прививочных пунктов.

По состоянию на 22 марта в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 321 095 человек.