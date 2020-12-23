По состоянию на 23 декабря в Украине подтверждено более 10,1 тыс. новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Суточное количество выздоровлений превышает этот показатель более чем на 5 тысяч.

Об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья Украины и системы мониторинга аппарата СНБО.

Так, за минувшие сутки заболели 10 136 человек: из них 537 детей и 422 медика.

Наибольшее количество подтвержденных случаев за сутки зарегистрировано: в г. Киев (1381), Запорожской (887), Киевской (809), Одесской (792) и Харьковской (591) областях.

В течение суток скончались 275 пациентов. За все время эпидемии в Украине от осложнений COVID-19 умерли 17 172 человека. Выздоровели за сутки 15 372 пациента. С начала эпидемии коронавирус преодолели 615 660 пациентов.

Всего в Украине зафиксировано 989 642 случая заражения коронавирусом.

За сутки было сделано 61 445 тестирований на коронавирус (в частности, методом ПЦР – 41 219, а методом ИФА – 20 226).

За все время было проведено 5 млн 348 тыс. 820 ПЦР-тестирований.

Ситуация по регионам Украины следующая:

• г. Киев – 103 663 случая; 1779 человек скончались, 34 928 выздоровели;

• Винницкая область – 21 259 случаев; 368 человек скончались, 13 589 выздоровели;

• Волынская область – 31 490 случаев; 495 человек скончались, 25 368 выздоровели;

• Днепропетровская область – 54 625 случаев; 1279 человек скончались, 41 533 выздоровели;

• Донецкая область – 33 102 случая; 669 пациентов скончались, 23 362 выздоровели;

• Житомирская область – 36 975 случаев; 622 человека скончались, 29 565 выздоровели;

• Закарпатская область – 27 391 случай; 614 человек скончались, 21 756 выздоровели;

• Запорожская область – 49 341 случай; 495 человек скончались, 16 584 выздоровели;

• Ивано-Франковская область – 42 300 случаев; 781 пациент скончался, 22 135 выздоровели;

• Киевская область – 54 831 случай; 899 человек скончались, 27 354 выздоровели;

• Кировоградская область – 7949 случаев; 234 человека скончались, 3453 выздоровели;

• Луганская область – 9181 случай; 256 пациентов скончались, 6546 выздоровели;

• Львовская область – 57 906 случаев; 1671 пациент скончался, 42 821 выздоровел;

• Николаевская область – 27 970 случаев; 460 человек скончались, 12 760 выздоровели;

• Одесская область – 66 295 случаев; 959 человек скончались, 29 285 выздоровели;

• Полтавская область – 32 945 случаев; 691 пациент скончался, 24 279 выздоровели;

• Ровенская область – 39 251 случай; 484 человека скончались, 34 106 выздоровели;

• Сумская область – 38 501 случай; 506 человек скончались, 31 579 выздоровели;

• Тернопольская область – 32 738 случаев; 444 человека скончались, 28 701 выздоровел;

• Харьковская область – 66 243 случая; 1008 человек скончались, 51 419 выздоровели;

• Херсонская область – 16 162 случая; 386 человек скончались, 6834 выздоровели;

• Хмельницкая область – 37 142 случая; 628 пациентов скончались, 30 228 выздоровели;

• Черкасская область – 35 938 случаев; 328 человек скончались, 17 713 выздоровели;

• Черновицкая область – 38 721 случай; 749 человек скончались, 26 142 выздоровели;

• Черниговская область – 27 723 случая; 367 пациентов скончались, 13 620 выздоровели.