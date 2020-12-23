Об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья Украины и системы мониторинга аппарата СНБО.
Так, за минувшие сутки заболели 10 136 человек: из них 537 детей и 422 медика.
Наибольшее количество подтвержденных случаев за сутки зарегистрировано: в г. Киев (1381), Запорожской (887), Киевской (809), Одесской (792) и Харьковской (591) областях.
В течение суток скончались 275 пациентов. За все время эпидемии в Украине от осложнений COVID-19 умерли 17 172 человека.
Выздоровели за сутки 15 372 пациента. С начала эпидемии коронавирус преодолели 615 660 пациентов.
Всего в Украине зафиксировано 989 642 случая заражения коронавирусом.
За сутки было сделано 61 445 тестирований на коронавирус (в частности, методом ПЦР – 41 219, а методом ИФА – 20 226).
За все время было проведено 5 млн 348 тыс. 820 ПЦР-тестирований.
Ситуация по регионам Украины следующая:
• г. Киев – 103 663 случая; 1779 человек скончались, 34 928 выздоровели;
• Винницкая область – 21 259 случаев; 368 человек скончались, 13 589 выздоровели;
• Волынская область – 31 490 случаев; 495 человек скончались, 25 368 выздоровели;
• Днепропетровская область – 54 625 случаев; 1279 человек скончались, 41 533 выздоровели;
• Донецкая область – 33 102 случая; 669 пациентов скончались, 23 362 выздоровели;
• Житомирская область – 36 975 случаев; 622 человека скончались, 29 565 выздоровели;
• Закарпатская область – 27 391 случай; 614 человек скончались, 21 756 выздоровели;
• Запорожская область – 49 341 случай; 495 человек скончались, 16 584 выздоровели;
• Ивано-Франковская область – 42 300 случаев; 781 пациент скончался, 22 135 выздоровели;
• Киевская область – 54 831 случай; 899 человек скончались, 27 354 выздоровели;
• Кировоградская область – 7949 случаев; 234 человека скончались, 3453 выздоровели;
• Луганская область – 9181 случай; 256 пациентов скончались, 6546 выздоровели;
• Львовская область – 57 906 случаев; 1671 пациент скончался, 42 821 выздоровел;
• Николаевская область – 27 970 случаев; 460 человек скончались, 12 760 выздоровели;
• Одесская область – 66 295 случаев; 959 человек скончались, 29 285 выздоровели;
• Полтавская область – 32 945 случаев; 691 пациент скончался, 24 279 выздоровели;
• Ровенская область – 39 251 случай; 484 человека скончались, 34 106 выздоровели;
• Сумская область – 38 501 случай; 506 человек скончались, 31 579 выздоровели;
• Тернопольская область – 32 738 случаев; 444 человека скончались, 28 701 выздоровел;
• Харьковская область – 66 243 случая; 1008 человек скончались, 51 419 выздоровели;
• Херсонская область – 16 162 случая; 386 человек скончались, 6834 выздоровели;
• Хмельницкая область – 37 142 случая; 628 пациентов скончались, 30 228 выздоровели;
• Черкасская область – 35 938 случаев; 328 человек скончались, 17 713 выздоровели;
• Черновицкая область – 38 721 случай; 749 человек скончались, 26 142 выздоровели;
• Черниговская область – 27 723 случая; 367 пациентов скончались, 13 620 выздоровели.
- Более половины украинцев не намерены вакцинироваться от коронавируса COVID-19, если вакцина будет платной. Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы “Рейтинг”, проведенного 28-30 ноября 2020 года.
- В Украине в первую очередь будут вакцинированы от коронавируса COVID-19 люди из различных групп риска (по профессиональным признакам, в связи с заболеваниями и возрастом). Это более 20 млн человек.
- Министерство охраны здоровья Украины планирует провести первую вакцинацию от коронавируса COVID-19 в феврале 2021 года.