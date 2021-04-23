Станом на 23 квітня загальна кількість випадків зараження коронавірусом COVID-19 в Україні перевищила 2 мільйони. За добу підтверджено понад 14 тисяч нових випадків інфікування.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

Так, за добу коронавірус виявили у 14 277 людей. Зокрема, захворіли 591 дитина та 277 медпрацівників.

До лікарень госпіталізували 3 728 осіб.

За добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована: у Дніпропетровській області (1 296), м. Київ (1 269), Харківській (1 137), Львівській (926) та Київській (922) областях.

Протягом доби від ускладнень COVID-19 померли 434 людини. За весь час епідемії померли 41 700 людей. Одужали за добу 18 964 пацієнта. За весь час коронавірус подолали 1 млн 552 тис. 267 пацієнтів.

Всього в Україні було виявлено 2 млн 004 тис. 630 випадків зараження коронавірусом.

За добу було зроблено 95 740 тестувань на коронавірус (зокрема методом ПЛР – 41 305, методом ІФА – 18 360, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 36 075).

За час епідемії в Україні зроблено 9 млн 130 тис. 606 ПЛР-тестувань.

Ситуація по регіонах України наступна:

• м. Київ – 1 269 випадків за добу; всього виявлено 190 138 випадків – 4386 людей померли, 119 101 одужали;

• Вінницька область – 259 випадків за добу; всього зафіксовано 66 463 випадки – 1440 людей померли, 47 412 одужали;

• Волинська область – 509 випадків за добу; всього підтверджено 55 246 випадків – 944 пацієнта померли, 46 264 одужали;

• Дніпропетровська область – 1 296 випадків за добу; за весь час діагностовано 115 198 випадків – 3090 людей померли, 91 150 одужали;

• Донецька область – 807 випадків за добу; за час епідемії виявлено 75 257 випадків – 1626 людей померли, 57 290 одужали;

• Житомирська область – 420 випадків за добу; всього зафіксовано 82 482 випадки – 1519 людей померли, 63 308 одужали;

• Закарпатська область – 87 випадків за добу; всього підтверджено 59 284 випадки – 1493 пацієнта померли, 50 781 одужали;

• Запорізька область – 839 випадків за добу; всього діагностовано 92 815 випадків – 1777 людей померли, 73 424 одужали;

• Івано-Франківська область – 147 випадків за добу; за весь час виявлено 83 178 випадків – 1919 людей померли, 75 168 одужали;

• Київська область – 922 випадки за добу; за час епідемії зафіксовано 115 462 випадки – 2213 пацієнтів померли, 92 111 одужали;

• Кіровоградська область – 199 випадків за добу; всього підтверджено 16 945 випадків – 597 людей померли, 10 379 одужали;

• Луганська область – 244 випадки за добу; всього діагностовано 22 127 випадків – 669 людей померли, 17 393 одужали;

• Львівська область – 926 випадків за добу; всього виявлено 126 096 випадків – 3135 людей померли, 94 544 одужали;

• Миколаївська область – 383 випадки за добу; всього зафіксовано 60 918 випадків – 1514 пацієнтів померли, 48 513 одужали;

• Одеська область – 658 випадків за добу; за час епідемії підтверджено 129 790 випадків – 2371 пацієнт помер, 92 580 одужали;

• Полтавська область – 621 випадок за добу; за весь час діагностовано 68 488 випадків – 1448 людей померли, 57 539 одужали;

• Рівненська область – 538 випадків за добу; всього виявлено 68 939 випадків – 967 людей померли, 58 607 одужали;

• Сумська область – 382 випадки за добу; за час епідемії зафіксовано 70 586 випадків – 1054 пацієнта померли, 59 134 одужали;

• Тернопільська область – 372 випадки за добу; за весь час підтверджено 64 396 випадків – 1011 людей померли, 54 389 одужали;

• Харківська область – 1 137 випадків за добу; всього діагностовано 130 273 випадки – 2528 людей померли, 100 490 одужали;

• Херсонська область – 287 випадків за добу; всього виявлено 29 855 випадків – 865 людей померли, 23 851 одужали;

• Хмельницька область – 640 випадків за добу; всього зафіксовано 81 081 випадок – 1526 людей померли, 64 216 одужали;

• Черкаська область – 698 випадків за добу; всього підтверджено 71 653 випадки – 945 людей померли, 56 900 одужали;

• Чернівецька область – 250 випадків за добу; за весь час діагностовано 76 257 випадків – 1601 пацієнт помер, 58 257 одужали;

• Чернігівська область – 387 випадків за добу; за час епідемії виявлено 51 703 випадки – 1062 пацієнта померли, 39 466 одужали.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей відсутні.

Ситуація з вакцинацією

Протягом 22 квітня в Україні було щеплено 16 169 людей.

Від початку кампанії з вакцинації щеплено 508 046 людей. З них отримали 1 дозу – 508 044 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 5 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

Кількість щеплень, зроблених у регіонах 22 квітня:

• м. Київ – 1 679 щеплень;

• Вінницька область – 478 щеплень;

• Волинська область – 534 щеплення;

• Дніпропетровська область – 1 453 щеплення;

• Донецька область – 352 щеплення;

• Житомирська область – 392 щеплення;

• Закарпатська область – 791 щеплення;

• Запорізька область – 1 084 щеплення;

• Івано-Франківська область – 436 щеплень;

• Київська область – 646 щеплень;

• Кіровоградська область – 335 щеплень;

• Луганська область – 311 щеплень;

• Львівська область – 859 щеплень;

• Миколаївська область – 477 щеплень;

• Одеська область – 837 щеплень;

• Полтавська область – 616 щеплень;

• Рівненська область – 542 щеплення;

• Сумська область – 454 щеплення;

• Тернопільська область – 350 щеплень;

• Харківська область – 918 щеплень;

• Херсонська область – 499 щеплень;

• Хмельницька область – 720 щеплень;

• Черкаська область – 537 щеплень;

• Чернівецька область – 606 щеплень;

• Чернігівська область – 263 щеплення.

Вакцинація здійснювалася 283 мобільними бригадами з імунізації та 470 пунктами щеплення.

Станом на 22 квітня до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записались 485 700 людей.