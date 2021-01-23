По состоянию на 23 января в Украине зафиксировано почти 5 тысяч новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 и в 2,5 раза больше выздоровлений за сутки.

Об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья Украины и системы мониторинга аппарата СНБО.

В больницы госпитализировали еще 1 862 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано: в г. Киев (536), Львовской (351), Днепропетровской (342), Запорожской (339) и Харьковской (325) областях.

В течение суток скончались 116 пациентов. За время эпидемии от осложнений COVID-19 умерли 21 778 человек. Выздоровели за сутки 13 138 пациентов. За все время коронавирус преодолели 942 107 пациентов.

Всего в Украине было выявлено 1 187 897 случаев заражения коронавирусом.

За сутки было сделано 40 144 тестирования на коронавирус (в частности методом ПЦР – 22 667, методом ИФА – 17 477).

За время эпидемии в Украине сделано 6 млн 080 тыс. 495 ПЦР-тестирований.

Ситуация по регионам Украины следующая:

• г. Киев – 536 случаев за сутки; всего зафиксировано 125 878 случаев – 2272 человека скончались, 56 972 выздоровели;

• Винницкая область – 178 случаев за сутки; всего обнаружено 25 777 случаев – 481 пациент скончался, 21 449 выздоровели;

• Волынская область – 119 случаев за сутки; всего диагностировано 35 975 случаев – 563 человека скончались, 33 400 выздоровели;

• Днепропетровская область – 342 случая за сутки; всего подтверждено 65 966 случаев – 1742 пациента скончались, 54 723 выздоровели;

• Донецкая область – 193 случая за сутки; всего выявлено 42 938 случаев – 804 человека скончались, 37 355 выздоровели;

• Житомирская область – 141 случай за сутки; всего обнаружено 43 327 случаев – 720 человек скончались, 39 709 выздоровели;

• Закарпатская область – 160 случаев за сутки; за время эпидемии подтверждено 30 462 случая – 702 пациента скончались, 27 098 выздоровели;

• Запорожская область – 339 случаев за сутки; всего выявлено 63 962 случая – 776 человек скончались, 45 446 выздоровели;

• Ивано-Франковская область – 248 случаев за сутки; всего обнаружено 44 936 случаев – 554 человека скончались, 41 657 выздоровели;

• Киевская область – 258 случаев за сутки; за все время подтверждено 67 520 случаев – 1102 пациента скончались, 51 200 выздоровели;

• Кировоградская область – 50 случаев за сутки; всего выявлено 9563 случая – 308 человек скончались, 6097 выздоровели;

• Луганская область – 42 случая за сутки; всего зафиксировано 13 415 случаев – 378 человек скончались, 10 757 выздоровели;

• Львовская область – 351 случай за сутки; всего подтверждено 68 945 случаев – 2015 человек скончались, 57 301 выздоровел;

• Николаевская область – 215 случаев за сутки; всего выявлено 37 667 случаев – 635 человек скончались, 21 237 выздоровели;

• Одесская область – 222 случая за сутки; всего диагностировано 79 965 случаев – 1281 пациент скончался, 68 150 выздоровели;

• Полтавская область – 199 случаев за сутки; всего обнаружено 42 179 случаев – 856 человек скончались, 36 702 выздоровели;

• Ровенская область – 207 случаев за сутки; за время эпидемии подтверждено 44 936 случаев – 554 человека скончались, 41 657 выздоровели;

• Сумская область – 89 случаев за сутки; всего выявлено 45 021 случай – 602 пациента скончались, 41 031 выздоровел;

• Тернопольская область – 133 случая за сутки; всего зафиксировано 36 778 случаев – 507 человек скончались, 33 585 выздоровели;

• Харьковская область – 325 случаев за сутки; за все время подтверждено 76 295 случаев – 1314 человек скончались, 65 004 выздоровели;

• Херсонская область – 97 случаев за сутки; всего выявлено 20 154 случая – 549 человек скончались, 15 697 выздоровели;

• Хмельницкая область – 105 случаев за сутки; всего подтверждено 43 040 случаев – 759 человек скончались, 39 182 выздоровели;

• Черкасская область – 161 случай за сутки; всего зафиксировано 44 848 случаев – 517 человек скончались, 38 069 выздоровели;

• Черновицкая область – 163 случая за сутки; всего обнаружено 43 963 случая – 847 человек скончались, 36 028 выздоровели;

• Черниговская область – 55 случаев за сутки; всего выявлено 33 036 случаев – 596 человек скончались, 22 534 выздоровели.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей отсутствуют.