По состоянию на 23 сентября в Украине подтвердили почти 3,5 тыс. случаев коронавируса COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья Украины и системы мониторинга аппарата СНБО.

Так, за минувшие сутки заболели 3497 человек: в том числе 288 детей, а также 140 медработников.

Наибольшее количество новых случаев выявили: в Харьковской области (403), Тернопольской области (337), Киеве (307), Одесской области (287), Львовской области (252), Днепропетровской области (176), Черновицкой области (144), Ивано-Франковской области (136), Донецкой области (129), Киевской области (128), Черниговской области (126), Запорожской области (115), Хмельницкой области (112), Ровенской области (106).

За сутки скончались 63 человека. С начала вспышки в Украине от осложнений COVID-19 умерли 3705 человек.

При этом выздоровели за сутки еще 1769 пациентов, что является рекордным показателем с начала эпидемии COVID-19 в Украине. Предыдущий такой рекорд был установлен накануне (выздоровели 1717 пациентов).

В общей сложности коронавирус в Украине преодолели 81 670 пациентов.

С начала вспышки в Украине зафиксировано 184 734 случая заражения COVID-19. Заболели, в том числе, 12 158 детей, а также 14 165 медицинских работников.

За сутки было проведено 45 157 тестирований на коронавирус (из них 22 895 – методом ПЦР, а остальные – методом ИФА, на антитела к вирусу).

С начала эпидемии проведено 2 млн 102 тыс. 377 тестирований методом ПЦР.

Ситуация по областям Украины следующая:

• Винницкая область – 5455 случаев; 103 человека скончались, 3580 выздоровели;

• Волынская область – 7132 случая; 150 человек скончались, 4931 выздоровел;

• Днепропетровская область – 4394 случая; из них 94 летальных; 2365 пациентов выздоровели;

• Донецкая область – 2634 случая; в том числе 54 летальных; 1033 пациента выздоровели;

• Житомирская область – 5191 случай; 92 человека скончались, 2853 выздоровели;

• Закарпатская область – 9343 случая; 294 человека скончались, 4295 выздоровели;

• Запорожская область – 3149 случаев; в том числе 49 летальных; 1158 пациентов выздоровели;

• Ивано-Франковская область – 12 811 случаев; 287 человек скончались, 5722 выздоровели;

• Кировоградская область – 1024 случая; из них 55 летальных; 800 пациентов выздоровели;

• г. Киев – 20 335 случаев; 330 человек скончались, 6043 выздоровели;

• Киевская область – 8148 случаев; 165 человек скончались, 5053 выздоровели;

• Львовская область – 19 045 случаев; 532 человека скончались, 6333 выздоровели;

• Луганская область – 814 случаев; из них 6 летальных; 433 пациента выздоровели;

• Николаевская область – 2643 случая; 68 человек скончались, 843 пациента выздоровели;

• Одесская область – 12 130 случаев; 167 человек скончались, 2518 выздоровели;

• Полтавская область – 1630 случаев; из них 34 летальных; 770 пациентов выздоровели;

• Ровенская область – 11 459 случаев; 155 человек скончались, 8990 выздоровели;

• Сумская область – 3280 случаев; 55 человек скончались, 1443 выздоровели;

• Тернопольская область – 12 069 случаев; 146 человек скончались, 5622 выздоровели;

• Харьковская область – 15 908 случаев; 315 человек скончались, 4248 выздоровели;

• Херсонская область – 868 случаев; из них 21 летальный; 477 пациентов выздоровели;

• Хмельницкая область – 5049 случаев; 96 человек скончались, 2171 выздоровел;

• Черновицкая область – 13 448 случаев; 341 человек скончался, 7719 выздоровели;

• Черкасская область – 3238 случаев; 50 человек скончались, 1486 выздоровели;

• Черниговская область – 3537 случаев; в том числе 46 летальных; 784 пациента выздоровели.