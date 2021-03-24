По состоянию на 24 марта в Украине подтверждено более 14 тысяч новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 и новый рекорд смертей за сутки.

Об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья Украины и системы мониторинга аппарата СНБО.

Так, за сутки коронавирус обнаружили у 14 174 человек: в частности, заболели 750 детей и 434 медработника.

В больницы были госпитализированы еще 5438 человек.

За сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано: в г. Киев (1300), Одесской (1177), Хмельницкой (994), Львовской (939) и Киевской (813) областях.

В течение суток от осложнений COVID-19 умерли 342 человека, что является новым рекордным показателем смертности за время эпидемии в Украине (предыдущий был зафиксирован по состоянию на 23 марта – 333 человека).

За все время эпидемии умерли 30 773 человека.

Выздоровели за сутки 7386 пациентов. За все время коронавирус преодолели 1 млн 276 тыс. 272 пациента.

Всего в Украине было выявлено 1 579 906 случаев заражения коронавирусом.

За сутки было сделано 126 948 тестирований на коронавирус (в частности методом ПЦР – 52 196, методом ИФА – 21 549, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 53 203).

За время эпидемии в Украине сделано 7 млн 778 тыс. 231 ПЦР-тестирование.

Ситуация по регионам Украины следующая:

• г. Киев – 1300 случаев за сутки; всего выявлено 155 336 случаев – 3163 пациента умерли, 103 122 выздоровели;

• Винницкая область – 616 случаев за сутки; всего зафиксировано 53 094 случая – 921 пациент умер, 33 075 выздоровели;

• Волынская область – 275 случаев за сутки; за все время выявлено 44 705 случаев – 732 пациента умерли, 39 808 выздоровели;

• Днепропетровская область – 785 случаев за сутки; всего подтверждено 85 298 случаев – 2228 человек умерли, 72 989 выздоровели;

• Донецкая область – 635 случаев за сутки; всего диагностировано 54 677 случаев – 1219 человек умерли, 46 413 выздоровели;

• Житомирская область – 453 случая за сутки; за все время выявлено 66 231 случай – 1092 пациента умерли, 49 321 выздоровел;

• Закарпатская область – 637 случаев за сутки; за время эпидемии зафиксировано 51 566 случаев – 1223 пациента умерли, 37 745 выздоровели;

• Запорожская область – 603 случая за сутки; всего подтверждено 75 392 случая – 1334 пациента умерли, 68 303 выздоровели;

• Ивано-Франковская область – 351 случай за сутки; всего диагностировано 76 883 случая – 1596 человек умерли, 58 729 выздоровели;

• Киевская область – 813 случаев за сутки; всего выявлено 89 388 случаев – 1482 пациента умерли, 75 431 выздоровели;

• Кировоградская область – 113 случаев за сутки; всего зафиксировано 12 204 случая – 443 пациента умерли, 8796 выздоровели;

• Луганская область – 152 случая за сутки; всего подтверждено 16 521 случай – 505 человек скончались, 14 681 выздоровели;

• Львовская область – 939 случаев за сутки; всего диагностировано 96 408 случаев – 2528 человек умерли, 76 273 выздоровели;

• Николаевская область – 380 случаев за сутки; за время эпидемии выявлено 49 384 случая – 952 пациента умерли, 41 122 выздоровели;

• Одесская область – 1177 случаев за сутки; за все время диагностировано 100 548 случаев – 1654 пациента умерли, 82 343 выздоровели;

• Полтавская область – 450 случаев за сутки; всего подтверждено 52 047 случаев – 1102 пациента умерли, 44 700 выздоровели;

• Ровенская область – 540 случаев за сутки; всего зафиксировано 54 630 случаев – 711 человек умерли, 49 840 выздоровели;

• Сумская область – 494 случая за сутки; всего выявлено 54 790 случаев – 771 пациент умер, 48 590 выздоровели;

• Тернопольская область – 522 случая за сутки; всего подтверждено 50 964 случая – 717 человек умерли, 43 015 выздоровели;

• Харьковская область – 809 случаев за сутки; за время эпидемии зафиксировано 97 068 случаев – 1846 человек умерли, 82 167 выздоровели;

• Херсонская область – 128 случаев за сутки; за все время выявлено 23 188 случаев – 684 пациента умерли, 20 978 выздоровели;

• Хмельницкая область – 994 случая за сутки; всего подтверждено 58 650 случаев – 1057 человек умерли, 48 718 выздоровели;

• Черкасская область – 426 случаев за сутки; всего выявлено 54 333 случая – 718 человек скончались, 48 552 выздоровели;

• Черновицкая область – 484 случая за сутки; всего зафиксировано 67 002 случая – 1271 пациент умер, 48 734 выздоровели;

• Черниговская область – 98 случаев за сутки; всего подтверждено 39 599 случаев – 824 пациента умерли, 32 827 выздоровели.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей отсутствуют.

Ситуация с вакцинацией

В течение 23 марта в Украине было привито 15 097 человек.

С начала кампании по вакцинации привито 137 026 человек. Из них получили 1 дозу – 137 025 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 1 человек.

Количество прививок, сделанных в регионах 23 марта:

• Винницкая область – 810 прививок;

• Волынская область – 390 прививок;

• Днепропетровская область – 1120 прививок;

• Донецкая область – 50 прививок;

• Житомирская область – 700 прививок;

• Закарпатская область – 630 прививок;

• Запорожская область – 430 прививок;

• Ивано-Франковская область – 712 прививок;

• Киевская область – 890 прививок;

• Кировоградская область – 400 прививок;

• Луганская область – 120 прививок;

• Львовская область – 1055 прививок;

• г. Киев – 1330 прививок;

• Николаевская область – 470 прививок;

• Одесская область – 520 прививок;

• Полтавская область – 610 прививок;

• Ровенская область – 530 прививок;

• Сумская область – 810 прививок;

• Тернопольская область – 740 прививок;

• Харьковская область – 520 прививок;

• Херсонская область – 550 прививок;

• Хмельницкая область – 240 прививок;

• Черновицкая область – 190 прививок;

• Черниговская область – 350 прививок;

• Черкасская область – 930 прививок.

Прививки проводились 179 мобильными бригадами по иммунизации и в 341 прививочном пункте.

По состоянию на 23 марта в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 331 131 человек.