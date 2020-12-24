По состоянию на 24 декабря в Украине подтверждено почти 11,5 тыс. случаев заражения коронавирусом COVID-19. Общее количество случаев уже превысило 1 миллион.

Об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья Украины и системы мониторинга аппарата СНБО.

Так, за минувшие сутки заболели 11 490 человек: из них 488 детей и 445 медиков.

Наибольшее количество подтвержденных случаев за сутки зарегистрировано: в г. Киев (1377), Запорожской (774), Одесской (676), Киевской (666) и Донецкой (636) областях.

В течение суток скончались 223 пациента. За все время эпидемии в Украине от осложнений COVID-19 умерли 17 395 человек. Выздоровели за сутки 15 775 пациентов. С начала эпидемии коронавирус преодолели 631 435 пациентов.

Всего в Украине зафиксировано 1 001 132 случая заражения коронавирусом.

За сутки было сделано 66 358 тестирований на коронавирус (в частности, методом ПЦР – 42 132, а методом ИФА – 24 226).

За все время было проведено 5 млн 390 тыс. 952 ПЦР-тестирования.

Ситуация по регионам Украины следующая:

• г. Киев – 105 040 случаев; 1802 пациента скончались, 35 761 выздоровел;

• Винницкая область – 21 490 случаев; 372 пациента скончались, 13 802 выздоровели;

• Волынская область – 31 917 случаев; 496 человек скончались, 25 762 выздоровели;

• Днепропетровская область – 55 174 случая; 1300 человек скончались, 42 233 выздоровели;

• Донецкая область – 33 738 случаев; 673 человека скончались, 23 931 выздоровел;

• Житомирская область – 37 468 случаев; 623 человека скончались, 30 088 выздоровели;

• Закарпатская область – 27 543 случая; 619 человек скончались, 22 109 выздоровели;

• Запорожская область – 50 115 случаев; 505 человек скончались, 17 195 выздоровели;

• Ивано-Франковская область – 42 482 случая; 787 человек скончались, 23 234 выздоровели;

• Киевская область – 55 497 случаев; 917 человек скончались, 28 836 выздоровели;

• Кировоградская область – 8090 случаев; 236 пациентов скончались, 3599 выздоровели;

• Луганская область – 9443 случая; 259 человек скончались, 6681 выздоровел;

• Львовская область – 58 372 случая; 1689 человек скончались, 43 133 выздоровели;

• Николаевская область – 28 351 случай; 471 пациент скончался, 13 097 выздоровели;

• Одесская область – 66 971 случай; 977 человек скончались, 32 579 выздоровели;

• Полтавская область – 33 509 случаев; 701 пациент скончался, 24 992 выздоровели;

• Ровенская область – 39 634 случая; 487 человек скончались, 34 667 выздоровели;

• Сумская область – 38 923 случая; 510 человек скончались, 31 895 выздоровели;

• Тернопольская область – 32 972 случая; 446 человек скончались, 28 977 выздоровели;

• Харьковская область – 66 788 случаев; 1023 человека скончались, 52 124 выздоровели;

• Херсонская область – 16 408 случаев; 393 пациента скончались, 6994 выздоровели;

• Хмельницкая область – 37 600 случаев; 631 пациент скончался, 30 764 выздоровели;

• Черкасская область – 36 418 случаев; 337 человек скончались, 18 470 выздоровели;

• Черновицкая область – 38 914 случаев; 749 человек скончались, 26 473 выздоровели;

• Черниговская область – 28 275 случаев; 392 пациента скончались, 14 039 выздоровели.