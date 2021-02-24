По состоянию на 24 февраля в Украине подтверждено более 5,8 тыс. новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 и на две тысячи меньше выздоровлений за сутки.

Об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья Украины и системы мониторинга аппарата СНБО.

Так, за сутки коронавирус выявили у 5850 человек: в частности, заболели 316 детей и 271 медик.

В больницы госпитализировали еще 3049 человек.

За сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано: в Винницкой (601), Ивано-Франковской (600) областях, г. Киев (547), Черновицкой (524) и Закарпатской (389) областях.

В течение суток скончались 152 пациента. За время эпидемии от осложнений COVID-19 умерли 25 461 человек. Выздоровели за сутки 3645 пациентов. За все время коронавирус преодолели 1 млн 155 тыс. 422 пациента.

Всего в Украине было выявлено 1 317 694 случая заражения коронавирусом.

За сутки было сделано 79 538 тестирований на коронавирус (в частности методом ПЦР – 34 351, методом ИФА – 15 548, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 29 639).

За время эпидемии в Украине сделано 6 млн 772 тыс. 495 ПЦР-тестирований.

Ситуация по регионам Украины следующая:

• г. Киев – 547 случаев за сутки; всего выявлено 135 676 случаев – 2602 пациента скончались, 92 498 выздоровели;

• Винницкая область – 601 случай за сутки; всего зафиксировано 33 983 случая – 633 человека скончались, 26 902 выздоровели;

• Волынская область – 140 случаев за сутки; всего обнаружено 39 307 случаев – 628 человек скончались, 36 446 выздоровели;

• Днепропетровская область – 227 случаев за сутки; за время эпидемии подтверждено 72 286 случаев – 1964 человека скончались, 66 972 выздоровели;

• Донецкая область – 126 случаев за сутки; за все время диагностировано 46 639 случаев – 1051 пациент скончался, 43 659 выздоровели;

• Житомирская область – 164 случая за сутки; всего зафиксировано 48 910 случаев – 820 человек скончались, 43 934 выздоровели;

• Закарпатская область – 389 случаев за сутки; всего выявлено 38 040 случаев – 856 человек скончались, 30 244 выздоровели;

• Запорожская область – 156 случаев за сутки; всего подтверждено 69 086 случаев – 1093 пациента скончались, 64 704 выздоровели;

• Ивано-Франковская область – 600 случаев за сутки; всего диагностировано 61 239 случаев – 1129 человек скончались, 47 970 выздоровели;

• Киевская область – 275 случаев за сутки; за время эпидемии обнаружено 74 025 случаев – 1228 человек скончались, 67 527 выздоровели;

• Кировоградская область – 58 случаев за сутки; за все время выявлено 10 429 случаев – 365 человек скончались, 7957 выздоровели;

• Луганская область – 51 случай за сутки; всего зафиксировано 14 849 случаев – 453 пациента скончались, 13 576 выздоровели;

• Львовская область – 287 случаев за сутки; всего диагностировано 76 917 случаев – 2243 пациента скончались, 68 019 выздоровели;

• Николаевская область – 204 случая за сутки; за время эпидемии подтверждено 41 490 случаев – 774 пациента скончались, 34 899 выздоровели;

• Одесская область – 215 случаев за сутки; всего выявлено 84 898 случаев – 1414 человек скончались, 78 284 выздоровели;

• Полтавская область – 92 случая за сутки; всего обнаружено 45 595 случаев – 964 человека скончались, 42 191 выздоровел;

• Ровенская область – 145 случаев за сутки; за все время диагностировано 48 317 случаев – 614 пациентов скончались, 46 120 выздоровели;

• Сумская область – 136 случаев за сутки; всего зафиксировано 47 942 случая – 663 пациента скончались, 45 456 выздоровели;

• Тернопольская область – 174 случая за сутки; всего выявлено 40 997 случаев – 588 человек скончались, 38 090 выздоровели;

• Харьковская область – 361 случай за сутки; за время эпидемии подтверждено 82 374 случая – 1553 человека скончались, 76 091 выздоровел;

• Херсонская область – 28 случаев за сутки; всего обнаружено 21 546 случаев – 633 пациента скончались, 20 143 выздоровели;

• Хмельницкая область – 235 случаев за сутки; всего выявлено 47 069 случаев – 870 человек скончались, 43 890 выздоровели;

• Черкасская область – 74 случая за сутки; всего зафиксировано 48 185 случаев – 618 человек скончались, 44 778 выздоровели;

• Черновицкая область – 524 случая за сутки; за время эпидемии диагностировано 52 514 случаев – 971 пациент скончался, 44 270 выздоровели;

• Черниговская область – 41 случай за сутки; всего обнаружено 35 381 случай – 734 человека скончались, 30 802 выздоровели.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей отсутствуют.