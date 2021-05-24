Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.
Так, за добу коронавірус виявили у 1 334 людей. Серед них – 86 дітей та 21 медпрацівник.
До лікарень госпіталізували ще 1 019 осіб.
За добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована: у Дніпропетровській (190), Миколаївській (151) областях, м. Київ (125), Харківській (101) та Київській (75) областях.
Протягом доби від ускладнень COVID-19 померли 68 людей. За весь час епідемії померли 49 436 людей.
Одужали за добу 6 999 пацієнтів. За весь час коронавірус подолали 1 млн 957 тис. 560 пацієнт.
Всього в Україні було виявлено 2 млн 183 тис. 855 випадків зараження коронавірусом.
За добу було зроблено 16 097 тестувань на коронавірус (зокрема, методом ПЛР – 8 684 особи, методом ІФА – 1 462 особи, експрес-тестами – 5 951 особа).
За час епідемії в Україні зроблено 10 млн 022 тис. 457 ПЛР-тестувань.
Ситуація по регіонах України наступна:
• м. Київ – 125 випадків за добу; всього виявлено 204 276 випадків – 5023 пацієнта померли, 147 712 одужали;
• Вінницька область – 39 випадків за добу; всього зафіксовано 70 133 випадки – 1648 людей померли, 62 458 одужали;
• Волинська область – 67 випадків за добу; всього підтверджено 60 740 випадків – 1128 людей померли, 55 746 одужали;
• Дніпропетровська область – 190 випадків за добу; всього діагностовано 131 853 випадки за добу – 3978 людей померли, 118 112 одужали;
• Донецька область – 42 випадки за добу; за час епідемії виявлено 88 442 випадки – 2139 людей померли, 78 814 одужали;
• Житомирська область – 48 випадків за добу; за весь час зафіксовано 87 192 випадки – 1722 пацієнта померли, 81 543 одужали;
• Закарпатська область – 7 випадків за добу; всього підтверджено 61 360 випадків – 1576 людей померли, 58 419 одужали;
• Запорізька область – 54 випадки за добу; всього діагностовано 101 664 випадки – 2245 людей померли, 92 648 одужали;
• Івано-Франківська область – 35 випадків за добу; всього виявлено 85 857 випадків – 2039 людей померли, 82 014 одужали;
• Київська область – 75 випадків за добу; всього зафіксовано 124 006 випадків – 2641 пацієнт помер, 115 957 одужали;
• Кіровоградська область – 4 випадки за добу; за час епідемії підтверджено 20 057 випадків – 773 пацієнта померли, 15 695 одужали;
• Луганська область – 13 випадків за добу; за весь час діагностовано 25 800 випадків – 853 пацієнта померли, 22 933 одужали;
• Львівська область – 41 випадок за добу; всього виявлено 134 665 випадків – 3524 пацієнта померли, 125 065 одужали;
• Миколаївська область – 151 випадок за добу; всього зафіксовано 67 641 випадок – 1773 пацієнта померли, 63 370 одужали;
• Одеська область – 29 випадків за добу; всього підтверджено 138 888 випадків – 2860 людей померли, 118 181 одужали;
• Полтавська область – 7 випадків за добу; всього діагностовано 76 405 випадків – 1751 пацієнт помер, 72 020 одужали;
• Рівненська область – 46 випадків за добу; за весь час виявлено 77 249 випадків – 1154 пацієнта померли, 73 371 одужали;
• Сумська область – 33 випадки за добу; за час епідемії зафіксовано 76 404 випадки – 1265 людей померли, 72 178и одужали;
• Тернопільська область – 55 випадків за добу; всього підтверджено 69 041 випадок – 1159 людей померли, 64 511 одужали;
• Харківська область – 101 випадок за добу; всього діагностовано 145 530 випадків – 3161 пацієнт помер, 129 178 одужали;
• Херсонська область – 26 випадків за добу; всього виявлено 34 218 випадків – 1015 людей померли, 29 455 одужали;
• Хмельницька область – 16 випадків за добу; всього зафіксовано 87 386 випадків – 1777 людей померли, 80 904 одужали;
• Черкаська область – 69 випадків за добу; за час епідемії виявлено 79 987 випадків – 1203 пацієнта померли, 70 831 одужали;
• Чернівецька область – 35 випадків за добу; за весь час діагностовано 78 869 випадків – 1748 людей померли, 74 583 одужали;
• Чернігівська область – 26 випадків за добу; всього виявлено 56 192 випадки – 1281 пацієнт помер, 51 863 одужали.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей відсутні.
Ситуація з вакцинацією
Протягом 23 травня в Україні було щеплено 1 325 людей. Одну дозу отримали 321 людина, повністю імунізовані – 1 004 людини.
Вакцинація здійснювалася 28 мобільними бригадами та 17 пунктами щеплення.
Як зазначили в МОЗ України, за 23 травня було зроблено на 2178 щеплень менше, ніж за попередню добу.
Найбільше доз вакцини ввели у Харківській (300), Одеській (160), Черкаській (148), Закарпатській (117) та Херсонській (112) областях. Найменше щеплень зробили у Львівській (9), Вінницькій (9), Миколаївській (5) та Запорізькій (2) областях. На Івано-Франківщині, Луганщині, Хмельниччині, Чернігівщині та у Києві за минулу добу не зробили жодного щеплення.
Від початку вакцинальної кампанії в Україні загалом проведено 1 млн 054 тис. 139 щеплень. З них повністю імунізовані та отримали 2 дози –75 787 осіб.
За минулий тиждень (з 17 травня до 23 травня 2021 року) загалом було щеплено проти коронавірусу 95 587 осіб. З них вакциновано 1 дозою — 38 308 осіб, 2 дозою — 57 279 осіб.
Станом на 24 травня до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записались 584 464 людини.
- 24 лютого в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Перше щеплення препаратом Covishield зробили лікарю-реаніматологу з Черкас. Йдеться про вакцину під торговою маркою Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca.
- Вакциною Covishield уже публічно вакцинувалися президент Володимир Зеленський, міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
- 19 березня Максим Степанов оголосив, що Україна перейшла до другого етапу вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Згодом він визнав, що вакцинація проти коронавірусу COVID-19 в Україні відстає майже в два рази від плану.
- 13 квітня в Україні розпочалося щеплення вакциною проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.
- 16 квітня до України доставлено першу партію вакцини проти коронавірусу COVID-19 розробки американської компанії Pfizer та німецької BioNTech. 18 квітня розпочалася вакцинація цим препаратом.
- 23 квітня в Україну доставили понад 367 тисяч доз вакцини AstraZeneca-SKBio. Її вирішили використати в основному для вакцинації людей віком 65+, а також для повторного щеплення тих, хто отримав першу дозу препарату Covishield.
- 30 квітня до України прибула друга партія вакцини проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. 9 травня до України прибула чергова партія вакцини CoronaVac від компанії Sinovac Biotech (500 тисяч доз).