Станом на 24 травня в Україні підтверджено понад 1,3 тис. нових випадків зараження коронавірусом COVID-19 та в 5 разів більше одужань за добу.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

Так, за добу коронавірус виявили у 1 334 людей. Серед них – 86 дітей та 21 медпрацівник.

До лікарень госпіталізували ще 1 019 осіб.

За добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована: у Дніпропетровській (190), Миколаївській (151) областях, м. Київ (125), Харківській (101) та Київській (75) областях.

Протягом доби від ускладнень COVID-19 померли 68 людей. За весь час епідемії померли 49 436 людей. Одужали за добу 6 999 пацієнтів. За весь час коронавірус подолали 1 млн 957 тис. 560 пацієнт.

Всього в Україні було виявлено 2 млн 183 тис. 855 випадків зараження коронавірусом.

За добу було зроблено 16 097 тестувань на коронавірус (зокрема, методом ПЛР – 8 684 особи, методом ІФА – 1 462 особи, експрес-тестами – 5 951 особа).

За час епідемії в Україні зроблено 10 млн 022 тис. 457 ПЛР-тестувань.

Ситуація по регіонах України наступна:

• м. Київ – 125 випадків за добу; всього виявлено 204 276 випадків – 5023 пацієнта померли, 147 712 одужали;

• Вінницька область – 39 випадків за добу; всього зафіксовано 70 133 випадки – 1648 людей померли, 62 458 одужали;

• Волинська область – 67 випадків за добу; всього підтверджено 60 740 випадків – 1128 людей померли, 55 746 одужали;

• Дніпропетровська область – 190 випадків за добу; всього діагностовано 131 853 випадки за добу – 3978 людей померли, 118 112 одужали;

• Донецька область – 42 випадки за добу; за час епідемії виявлено 88 442 випадки – 2139 людей померли, 78 814 одужали;

• Житомирська область – 48 випадків за добу; за весь час зафіксовано 87 192 випадки – 1722 пацієнта померли, 81 543 одужали;

• Закарпатська область – 7 випадків за добу; всього підтверджено 61 360 випадків – 1576 людей померли, 58 419 одужали;

• Запорізька область – 54 випадки за добу; всього діагностовано 101 664 випадки – 2245 людей померли, 92 648 одужали;

• Івано-Франківська область – 35 випадків за добу; всього виявлено 85 857 випадків – 2039 людей померли, 82 014 одужали;

• Київська область – 75 випадків за добу; всього зафіксовано 124 006 випадків – 2641 пацієнт помер, 115 957 одужали;

• Кіровоградська область – 4 випадки за добу; за час епідемії підтверджено 20 057 випадків – 773 пацієнта померли, 15 695 одужали;

• Луганська область – 13 випадків за добу; за весь час діагностовано 25 800 випадків – 853 пацієнта померли, 22 933 одужали;

• Львівська область – 41 випадок за добу; всього виявлено 134 665 випадків – 3524 пацієнта померли, 125 065 одужали;

• Миколаївська область – 151 випадок за добу; всього зафіксовано 67 641 випадок – 1773 пацієнта померли, 63 370 одужали;

• Одеська область – 29 випадків за добу; всього підтверджено 138 888 випадків – 2860 людей померли, 118 181 одужали;

• Полтавська область – 7 випадків за добу; всього діагностовано 76 405 випадків – 1751 пацієнт помер, 72 020 одужали;

• Рівненська область – 46 випадків за добу; за весь час виявлено 77 249 випадків – 1154 пацієнта померли, 73 371 одужали;

• Сумська область – 33 випадки за добу; за час епідемії зафіксовано 76 404 випадки – 1265 людей померли, 72 178и одужали;

• Тернопільська область – 55 випадків за добу; всього підтверджено 69 041 випадок – 1159 людей померли, 64 511 одужали;

• Харківська область – 101 випадок за добу; всього діагностовано 145 530 випадків – 3161 пацієнт помер, 129 178 одужали;

• Херсонська область – 26 випадків за добу; всього виявлено 34 218 випадків – 1015 людей померли, 29 455 одужали;

• Хмельницька область – 16 випадків за добу; всього зафіксовано 87 386 випадків – 1777 людей померли, 80 904 одужали;

• Черкаська область – 69 випадків за добу; за час епідемії виявлено 79 987 випадків – 1203 пацієнта померли, 70 831 одужали;

• Чернівецька область – 35 випадків за добу; за весь час діагностовано 78 869 випадків – 1748 людей померли, 74 583 одужали;

• Чернігівська область – 26 випадків за добу; всього виявлено 56 192 випадки – 1281 пацієнт помер, 51 863 одужали.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей відсутні.

Ситуація з вакцинацією

Протягом 23 травня в Україні було щеплено 1 325 людей. Одну дозу отримали 321 людина, повністю імунізовані – 1 004 людини.

Вакцинація здійснювалася 28 мобільними бригадами та 17 пунктами щеплення.

Як зазначили в МОЗ України, за 23 травня було зроблено на 2178 щеплень менше, ніж за попередню добу.

Найбільше доз вакцини ввели у Харківській (300), Одеській (160), Черкаській (148), Закарпатській (117) та Херсонській (112) областях. Найменше щеплень зробили у Львівській (9), Вінницькій (9), Миколаївській (5) та Запорізькій (2) областях. На Івано-Франківщині, Луганщині, Хмельниччині, Чернігівщині та у Києві за минулу добу не зробили жодного щеплення.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні загалом проведено 1 млн 054 тис. 139 щеплень. З них повністю імунізовані та отримали 2 дози –75 787 осіб.

За минулий тиждень (з 17 травня до 23 травня 2021 року) загалом було щеплено проти коронавірусу 95 587 осіб. З них вакциновано 1 дозою — 38 308 осіб, 2 дозою — 57 279 осіб.

Станом на 24 травня до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записались 584 464 людини.