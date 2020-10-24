Коронавирус в Украине: ситуация по областям на 24 октября

Об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья.
Так, за прошедшие сутки в Украине зафиксировали 7014 новых случаев COVID-19.
За минувшие сутки выздоровели 2177 пациентов, а 125 – умерли.
Всего за период эпидемии в Украине от COVID-19 выздоровели 139755 человек, а 6289 – умерли.
В Украине остается высоким показатель госпитализации больных COVID-19. На сегодня 61 % коек, отведенных для лечения пациентов с коронавирусной болезнью, уже заняты.
За прошедшие сутки было совершено рекордное количество ПЦР-тестов – более 40 000 исследований. МОЗ рассчитывает, что в ноябре этот показатель составит 50 000 тестов в сутки.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область – 9081 случай;
- Волынская область – 12 009 случаев;
- Днепропетровская область – 12 685 случаев;
- Донецкая область – 8410 случаев;
- Житомирская область – 11 748 случаев;
- Закарпатская область – 12 801 случай;
- Запорожская область – 7792 случая;
- Ивано-Франковская область – 17 984 случая;
- Кировоградская область – 1955 случаев;
- г. Киев – 33695 случаев;
- Киевская область – 14 247 случаев;
- Львовская область – 26 868 случаев;
- Луганская область – 3083 случая;
- Николаевская область – 6790 случаев;
- Одесская область – 21 491 случай;
- Полтавская область – 7694 случая;
- Ровенская область – 17 257 случаев;
- Сумская область – 10 112 случаев;
- Тернопольская область – 18 849 случаев;
- Харьковская область – 32 112 случаев;
- Херсонская область – 3061 случай;
- Хмельницкая область – 12863 случая;
- Черновицкая область – 19 116 случаев;
- Черкасская область – 7921 случай;
- Черниговская область – 7786 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
- С 19 октября в Украине начало действовать новое карантинное разделение регионов.
- В МОЗ Украины разработали детальный план, который учитывает способность системы охраны здоровья и определяет алгоритм действий в соответствии к четырем уровням опасности.