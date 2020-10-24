Covid-19 Украина

обновлено 24.10.2020 в 12:02

Всего:

337410(+7014)

Болеют:

191366(+7014)

Выздоровели:

139755(+2177)

Умерло:

6289(+125)

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Коронавирус в Украине: ситуация по областям на 24 октября

По состоянию на 24 октября в Украине зафиксировано 337 410 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.

Суббота, 24 октября 2020, 12:55

Об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья.

Так, за прошедшие сутки в Украине зафиксировали 7014 новых случаев COVID-19.

За минувшие сутки выздоровели 2177 пациентов, а 125 – умерли.

Всего за период эпидемии в Украине от COVID-19 выздоровели 139755 человек, а 6289 – умерли.

В Украине остается высоким показатель госпитализации больных COVID-19. На сегодня 61 % коек, отведенных для лечения пациентов с коронавирусной болезнью, уже заняты.

За прошедшие сутки было совершено рекордное количество ПЦР-тестов – более 40 000 исследований. МОЗ рассчитывает, что в ноябре этот показатель составит 50 000 тестов в сутки.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
  • Винницкая область – 9081 случай;
  • Волынская область – 12 009 случаев;
  • Днепропетровская область – 12 685 случаев;
  • Донецкая область – 8410 случаев;
  • Житомирская область – 11 748 случаев;
  • Закарпатская область – 12 801 случай;
  • Запорожская область – 7792 случая;
  • Ивано-Франковская область – 17 984 случая;
  • Кировоградская область – 1955 случаев;
  • г. Киев – 33695 случаев;
  • Киевская область – 14 247 случаев;
  • Львовская область – 26 868 случаев;
  • Луганская область – 3083 случая;
  • Николаевская область – 6790 случаев;
  • Одесская область – 21 491 случай;
  • Полтавская область – 7694 случая;
  • Ровенская область – 17 257 случаев;
  • Сумская область – 10 112 случаев;
  • Тернопольская область – 18 849 случаев;
  • Харьковская область – 32 112 случаев;
  • Херсонская область – 3061 случай;
  • Хмельницкая область – 12863 случая;
  • Черновицкая область – 19 116 случаев;
  • Черкасская область – 7921 случай;
  • Черниговская область – 7786 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

  • С 19 октября в Украине начало действовать новое карантинное разделение регионов.
  • В МОЗ Украины разработали детальный план, который учитывает способность системы охраны здоровья и определяет алгоритм действий в соответствии к четырем уровням опасности.
Теги: МОЗ, Коронавирус, статистика

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