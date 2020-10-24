Коронавирус в Украине: ситуация по областям на 24 октября

По состоянию на 24 октября в Украине зафиксировано 337 410 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья.

Так, за прошедшие сутки в Украине зафиксировали 7014 новых случаев COVID-19.

За минувшие сутки выздоровели 2177 пациентов, а 125 – умерли.

Всего за период эпидемии в Украине от COVID-19 выздоровели 139755 человек, а 6289 – умерли.

В Украине остается высоким показатель госпитализации больных COVID-19. На сегодня 61 % коек, отведенных для лечения пациентов с коронавирусной болезнью, уже заняты.

За прошедшие сутки было совершено рекордное количество ПЦР-тестов – более 40 000 исследований. МОЗ рассчитывает, что в ноябре этот показатель составит 50 000 тестов в сутки.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 9081 случай;

Волынская область – 12 009 случаев;

Днепропетровская область – 12 685 случаев;

Донецкая область – 8410 случаев;

Житомирская область – 11 748 случаев;

Закарпатская область – 12 801 случай;

Запорожская область – 7792 случая;

Ивано-Франковская область – 17 984 случая;

Кировоградская область – 1955 случаев;

г. Киев – 33695 случаев;

Киевская область – 14 247 случаев;

Львовская область – 26 868 случаев;

Луганская область – 3083 случая;

Николаевская область – 6790 случаев;

Одесская область – 21 491 случай;

Полтавская область – 7694 случая;

Ровенская область – 17 257 случаев;

Сумская область – 10 112 случаев;

Тернопольская область – 18 849 случаев;

Харьковская область – 32 112 случаев;

Херсонская область – 3061 случай;

Хмельницкая область – 12863 случая;

Черновицкая область – 19 116 случаев;

Черкасская область – 7921 случай;

Черниговская область – 7786 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.