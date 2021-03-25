По состоянию на 25 марта в Украине подтверждено более 16,6 тыс. новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, что является рекордным показателем, и наибольшее за все время количество смертей за сутки.

Об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья Украины и системы мониторинга аппарата СНБО.

Так, за сутки коронавирус обнаружили у 16 669 человек. Это самое большое количество людей, заболевших в течение суток, за все время эпидемии на территории Украины.

В частности, COVID-19 обнаружили у 786 детей и 446 медработников.

В больницы были госпитализированы еще 4838 человек.

За сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано: в г. Киев (1267), Одесской (1235), Житомирской (1136), Львовской (1032) и Хмельницкой (989) областях.

В течение суток от осложнений COVID-19 умерли 362 человека (что является наибольшим показателем за время эпидемии). Стоит отметить, что в Украине уже третий день подряд – абсолютный рекорд смертности от коронавируса за сутки.

За все время эпидемии умерли 31 135 человек.

Выздоровели за сутки 6748 пациентов. За все время коронавирус преодолели 1 млн 283 тыс. 020 пациентов.

Всего в Украине было выявлено 1 596 575 случаев заражения коронавирусом.

За сутки было сделано 128 615 тестирований на коронавирус (в частности методом ПЦР – 57 818, методом ИФА – 22 950, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 47 847).

Как отметили в МОЗ, в Украине установлен рекорд проведения ПЦР-тестов на COVID-19 за сутки с начала 2021 года.

За время эпидемии в Украине сделано 7 млн 836 тыс. 049 ПЦР-тестирований.

Ситуация по регионам Украины следующая:

• г. Киев – 1267 случаев за сутки; всего выявлено 156 603 случая – 3198 человек умерли, 103 722 выздоровели;

• Винницкая область – 772 случая за сутки; всего зафиксировано 53 866 случаев – 941 пациент умер, 33 458 выздоровели;

• Волынская область – 349 случаев за сутки; всего подтверждено 45 054 случая – 735 человек скончались, 39 935 выздоровели;

• Днепропетровская область – 892 случая за сутки; за все время диагностировано 86 190 случаев – 2265 человек умерли, 73 229 выздоровели;

• Донецкая область – 778 случаев за сутки; за время эпидемии выявлено 55 455 случаев – 1229 человек умерли, 46 624 выздоровели;

• Житомирская область – 1136 случаев за сутки; всего зафиксировано 67 367 случаев – 1099 человек умерли, 49 581 выздоровели;

• Закарпатская область – 668 случаев за сутки; всего подтверждено 52 234 случая – 1237 человек умерли, 38 469 выздоровели;

• Запорожская область – 488 случаев за сутки; всего диагностировано 75 880 случаев – 1351 пациент умер, 68 457 выздоровели;

• Ивано-Франковская область – 512 случаев за сутки; за все время выявлено 77 395 случаев – 1622 пациента умерли, 59 463 выздоровели;

• Киевская область – 872 случая за сутки; за время эпидемии зафиксировано 90 260 случаев – 1503 пациента умерли, 75 784 выздоровели;

• Кировоградская область – 184 случая за сутки; всего подтверждено 12 388 случаев – 447 человек скончались, 8829 выздоровели;

• Луганская область – 141 случай за сутки; всего диагностировано 16 662 случая – 506 человек скончались, 14 734 выздоровели;

• Львовская область – 1032 случая за сутки; за время эпидемии выявлено 97 440 случаев – 2552 пациента умерли, 76 479 выздоровели;

• Николаевская область – 377 случаев за сутки; за все время подтверждено 49 761 случай – 973 пациента умерли, 41 311 выздоровели;

• Одесская область – 1235 случаев за сутки; всего зафиксировано 101 783 случая – 1679 человек умерли, 82 439 выздоровели;

• Полтавская область – 521 случай за сутки; всего диагностировано 52 568 случаев – 1108 человек умерли, 44 964 выздоровели;

• Ровенская область – 626 случаев за сутки; за все время выявлено 55 256 случаев – 716 человек скончались, 50 058 выздоровели;

• Сумская область – 613 случаев за сутки; за время эпидемии зафиксировано 55 403 случая – 780 человек скончались, 48 739 выздоровели;

• Тернопольская область – 531 случай за сутки; всего подтверждено 51 495 случаев – 719 человек скончались, 43 378 выздоровели;

• Харьковская область – 918 случаев за сутки; всего диагностировано 97 986 случаев – 1865 человек умерли, 82 767 выздоровели;

• Херсонская область – 168 случаев за сутки; всего выявлено 23 356 случаев – 689 человек скончались, 21 054 выздоровели;

• Хмельницкая область – 989 случаев за сутки; всего зафиксировано 59 639 случаев – 1072 пациента умерли, 49 019 выздоровели;

• Черкасская область – 509 случаев за сутки; всего подтверждено 54 842 случая – 725 человек скончались, 48 707 выздоровели;

• Черновицкая область – 543 случая за сутки; за все время диагностировано 67 545 случаев – 1292 пациента умерли, 48 881 выздоровели;

• Черниговская область – 548 случаев за сутки; за время эпидемии выявлено 40 147 случаев – 832 пациента умерли, 32 939 выздоровели.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей отсутствуют.

Ситуация с вакцинацией

В течение 24 марта в Украине было привито 18 561 человек.

С начала кампании по вакцинации привито 155 587 человек.

Количество прививок, сделанных в регионах 24 марта:

• г. Киев – 1750 прививок;

• Винницкая область – 1160 прививок;

• Волынская область – 270 прививок;

• Днепропетровская область – 1610 прививок;

• Донецкая область – 340 прививок;

• Житомирская область – 730 прививок;

• Закарпатская область – 490 прививок;

• Запорожская область – 620 прививок;

• Ивано-Франковская область – 784 прививки;

• Киевская область – 1290 прививок;

• Кировоградская область – 380 прививок;

• Луганская область – 280 прививок;

• Львовская область – 1030 прививок;

• Николаевская область – 690 прививок;

• Одесская область – 470 прививок;

• Полтавская область – 840 прививок;

• Ровенская область – 550 прививок;

• Сумская область – 907 прививок;

• Тернопольская область – 870 прививок;

• Харьковская область – 350 прививок;

• Херсонская область – 1000 прививок;

• Хмельницкая область – 250 прививок;

• Черкасская область – 1000 прививок;

• Черновицкая область – 320 прививок;

• Черниговская область – 580 прививок.

Прививки проводились 183 мобильными бригадами по иммунизации и 457 прививочными пунктами.

По состоянию на 24 марта в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 341 952 человека.