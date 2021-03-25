Об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья Украины и системы мониторинга аппарата СНБО.
Так, за сутки коронавирус обнаружили у 16 669 человек. Это самое большое количество людей, заболевших в течение суток, за все время эпидемии на территории Украины.
В частности, COVID-19 обнаружили у 786 детей и 446 медработников.
В больницы были госпитализированы еще 4838 человек.
За сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано: в г. Киев (1267), Одесской (1235), Житомирской (1136), Львовской (1032) и Хмельницкой (989) областях.
В течение суток от осложнений COVID-19 умерли 362 человека (что является наибольшим показателем за время эпидемии). Стоит отметить, что в Украине уже третий день подряд – абсолютный рекорд смертности от коронавируса за сутки.
За все время эпидемии умерли 31 135 человек.
Выздоровели за сутки 6748 пациентов. За все время коронавирус преодолели 1 млн 283 тыс. 020 пациентов.
Всего в Украине было выявлено 1 596 575 случаев заражения коронавирусом.
За сутки было сделано 128 615 тестирований на коронавирус (в частности методом ПЦР – 57 818, методом ИФА – 22 950, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 47 847).
Как отметили в МОЗ, в Украине установлен рекорд проведения ПЦР-тестов на COVID-19 за сутки с начала 2021 года.
За время эпидемии в Украине сделано 7 млн 836 тыс. 049 ПЦР-тестирований.
Ситуация по регионам Украины следующая:
• г. Киев – 1267 случаев за сутки; всего выявлено 156 603 случая – 3198 человек умерли, 103 722 выздоровели;
• Винницкая область – 772 случая за сутки; всего зафиксировано 53 866 случаев – 941 пациент умер, 33 458 выздоровели;
• Волынская область – 349 случаев за сутки; всего подтверждено 45 054 случая – 735 человек скончались, 39 935 выздоровели;
• Днепропетровская область – 892 случая за сутки; за все время диагностировано 86 190 случаев – 2265 человек умерли, 73 229 выздоровели;
• Донецкая область – 778 случаев за сутки; за время эпидемии выявлено 55 455 случаев – 1229 человек умерли, 46 624 выздоровели;
• Житомирская область – 1136 случаев за сутки; всего зафиксировано 67 367 случаев – 1099 человек умерли, 49 581 выздоровели;
• Закарпатская область – 668 случаев за сутки; всего подтверждено 52 234 случая – 1237 человек умерли, 38 469 выздоровели;
• Запорожская область – 488 случаев за сутки; всего диагностировано 75 880 случаев – 1351 пациент умер, 68 457 выздоровели;
• Ивано-Франковская область – 512 случаев за сутки; за все время выявлено 77 395 случаев – 1622 пациента умерли, 59 463 выздоровели;
• Киевская область – 872 случая за сутки; за время эпидемии зафиксировано 90 260 случаев – 1503 пациента умерли, 75 784 выздоровели;
• Кировоградская область – 184 случая за сутки; всего подтверждено 12 388 случаев – 447 человек скончались, 8829 выздоровели;
• Луганская область – 141 случай за сутки; всего диагностировано 16 662 случая – 506 человек скончались, 14 734 выздоровели;
• Львовская область – 1032 случая за сутки; за время эпидемии выявлено 97 440 случаев – 2552 пациента умерли, 76 479 выздоровели;
• Николаевская область – 377 случаев за сутки; за все время подтверждено 49 761 случай – 973 пациента умерли, 41 311 выздоровели;
• Одесская область – 1235 случаев за сутки; всего зафиксировано 101 783 случая – 1679 человек умерли, 82 439 выздоровели;
• Полтавская область – 521 случай за сутки; всего диагностировано 52 568 случаев – 1108 человек умерли, 44 964 выздоровели;
• Ровенская область – 626 случаев за сутки; за все время выявлено 55 256 случаев – 716 человек скончались, 50 058 выздоровели;
• Сумская область – 613 случаев за сутки; за время эпидемии зафиксировано 55 403 случая – 780 человек скончались, 48 739 выздоровели;
• Тернопольская область – 531 случай за сутки; всего подтверждено 51 495 случаев – 719 человек скончались, 43 378 выздоровели;
• Харьковская область – 918 случаев за сутки; всего диагностировано 97 986 случаев – 1865 человек умерли, 82 767 выздоровели;
• Херсонская область – 168 случаев за сутки; всего выявлено 23 356 случаев – 689 человек скончались, 21 054 выздоровели;
• Хмельницкая область – 989 случаев за сутки; всего зафиксировано 59 639 случаев – 1072 пациента умерли, 49 019 выздоровели;
• Черкасская область – 509 случаев за сутки; всего подтверждено 54 842 случая – 725 человек скончались, 48 707 выздоровели;
• Черновицкая область – 543 случая за сутки; за все время диагностировано 67 545 случаев – 1292 пациента умерли, 48 881 выздоровели;
• Черниговская область – 548 случаев за сутки; за время эпидемии выявлено 40 147 случаев – 832 пациента умерли, 32 939 выздоровели.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей отсутствуют.
Ситуация с вакцинацией
В течение 24 марта в Украине было привито 18 561 человек.
С начала кампании по вакцинации привито 155 587 человек.
Количество прививок, сделанных в регионах 24 марта:
• г. Киев – 1750 прививок;
• Винницкая область – 1160 прививок;
• Волынская область – 270 прививок;
• Днепропетровская область – 1610 прививок;
• Донецкая область – 340 прививок;
• Житомирская область – 730 прививок;
• Закарпатская область – 490 прививок;
• Запорожская область – 620 прививок;
• Ивано-Франковская область – 784 прививки;
• Киевская область – 1290 прививок;
• Кировоградская область – 380 прививок;
• Луганская область – 280 прививок;
• Львовская область – 1030 прививок;
• Николаевская область – 690 прививок;
• Одесская область – 470 прививок;
• Полтавская область – 840 прививок;
• Ровенская область – 550 прививок;
• Сумская область – 907 прививок;
• Тернопольская область – 870 прививок;
• Харьковская область – 350 прививок;
• Херсонская область – 1000 прививок;
• Хмельницкая область – 250 прививок;
• Черкасская область – 1000 прививок;
• Черновицкая область – 320 прививок;
• Черниговская область – 580 прививок.
Прививки проводились 183 мобильными бригадами по иммунизации и 457 прививочными пунктами.
По состоянию на 24 марта в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 341 952 человека.
- 24 февраля в Украине стартовал процесс вакцинации от коронавируса COVID-19. Первую прививку препаратом Covishield сделали врачу-реаниматологу из Черкасс. Речь идет о вакцине под торговой маркой Covishield, выпускаемая в Индии по лицензии британско-шведской компании AstraZeneca.
- Вакциной Covishield уже публично вакцинировались президент Владимир Зеленский, министр охраны здоровья Максим Степанов, заместитель министра охраны здоровья, главный санитарный врач Виктор Ляшко.
- 4 марта десять человек (пятеро врачей и пятеро селебрити) вакцинировались в прямом эфире программы “Право на власть”. Среди них певица Руслана, телеведущий Александр Педан и другие. Это стало возможным благодаря приказу МОЗ от 1 марта, согласно которому в Украине разрешили вакцинировать от COVID-19 общественных деятелей.
- Министерство охраны здоровья Украины издало приказ, согласно которому участники боевых действий, нардепы и известные люди старше 60 лет могут претендовать на остатки доз вакцины от коронавируса COVID-19.
- 19 марта министр охраны здоровья Максим Степанов объявил, что Украина перешла ко второму этапу вакцинации от коронавируса COVID-19.
- Министерство охраны здоровья Украины планирует в этом году закупить почти 8 млн доз вакцин от коронавируса COVID-19 для вакцинации 3,9 млн человек. Об этом сообщила экспертная организация StateWatch, которая проанализировала бюджетную программу МОЗ.