По состоянию на 25 декабря в Украине подтверждено более 11 тысяч новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья Украины и системы мониторинга аппарата СНБО.

Так, за минувшие сутки заболели 11 035 человек: из них 484 ребенка и 388 медиков.

Наибольшее количество подтвержденных случаев за сутки зарегистрировано: в г. Киев (1038), Одесской (963), Киевской (877), Запорожской (690) и Харьковской (629) областях.

В течение суток скончались 186 человек. За все время эпидемии в Украине от осложнений COVID-19 умерли 17 581 человек. Выздоровели за сутки 15 337 пациентов. С начала эпидемии коронавирус преодолели 646 772 пациента.

Всего в Украине зафиксировано 1 млн 012 тыс. 167 случаев заражения коронавирусом.

За сутки было сделано 58 874 тестирования на коронавирус (в частности, методом ПЦР – 37 873, а методом ИФА – 21 001).

За все время было проведено 5 млн 428 тыс. 825 ПЦР-тестирований.

Ситуация по регионам Украины следующая:

• г. Киев – 106 078 случаев; 1816 человек скончались, 36 969 выздоровели;

• Винницкая область – 21 698 случаев; 374 человека скончались, 13 976 выздоровели;

• Волынская область – 32 149 случаев; 497 человек скончались, 26 427 выздоровели;

• Днепропетровская область – 55 680 случаев; 1320 человек скончались, 42 791 выздоровел;

• Донецкая область – 34 225 случаев; 678 человек скончались, 24 885 выздоровели;

• Житомирская область – 37 848 случаев; 628 человек скончались, 30 389 выздоровели;

• Закарпатская область – 27 650 случаев; 623 пациента скончались, 22 330 выздоровели;

• Запорожская область – 50 805 случаев; 515 человек скончались, 17 644 выздоровели;

• Ивано-Франковская область – 42 611 случаев; 790 человек скончались, 24 285 выздоровели;

• Киевская область – 56 374 случая; 928 человек скончались, 30 475 выздоровели;

• Кировоградская область – 8149 случаев; 239 пациентов скончались, 3795 выздоровели;

• Луганская область – 9725 случаев; 265 пациентов скончались, 6771 выздоровел;

• Львовская область – 58 875 случаев; 1698 человек скончались, 43 768 выздоровели;

• Николаевская область – 28 805 случаев; 478 человек скончались, 13 491 выздоровел;

• Одесская область – 67 934 случая; 996 человек скончались, 34 826 выздоровели;

• Полтавская область – 33 997 случаев; 708 пациентов скончались, 25 796 выздоровели;

• Ровенская область – 39 979 случаев; 492 пациента скончались, 35 174 выздоровели;

• Сумская область – 39 490 случаев; 513 человек скончались, 32 144 выздоровели;

• Тернопольская область – 33 175 случаев; 448 человек скончались, 29 184 выздоровели;

• Харьковская область – 67 417 случаев; 1041 пациент скончался, 52 961 выздоровел;

• Херсонская область – 16 679 случаев; 399 человек скончались, 7238 выздоровели;

• Хмельницкая область – 38 004 случая; 638 человек скончались, 31 246 выздоровели;

• Черкасская область – 36 947 случаев; 347 человек скончались, 19 165 выздоровели;

• Черновицкая область – 39 143 случая; 754 человека скончались, 26 750 выздоровели;

• Черниговская область – 28 730 случаев; 396 пациентов скончались, 14 292 выздоровели.