По состоянию на 25 августа в Украине подтверждено более 1,6 тысяч новых случаев коронавируса COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья Украины и системы мониторинга аппарата СНБО.

Так, за минувшие сутки заболели 1658 человек: в том числе 95 детей и 73 медика.

Больше всего новых случаев выявили: в Черновицкой области (204), Ивано-Франковской области (179), Харьковской области (173), Тернопольской области (158), Львовской области (136), Киеве (130), Одесской области (112).

За сутки скончались еще 25 человек. С начала эпидемии из-за осложнений COVID-19 в Украине умерли 2318 человек. При этом выздоровели за сутки 346 пациентов. В общей сложности с начала вспышки коронавирус преодолели 52 тысячи 870 человек.

За все время эпидемии в Украине заболели 108 тысяч 415 человек: в том числе 7362 ребенка и 10 тыс. 614 медиков.

За сутки было проведено 13 тысяч 426 тестирований образцов на коронавирус: из них 10 тыс. 855 – методом ПЦР, остальные – методом ИФА (на антитела к вирусу).

С начала эпидемии в Украине провели 1 млн 436 тысяч 206 ПЦР-исследований.

Ситуация по областям Украины следующая:

• Винницкая область – 3649 случаев; из них 74 летальных; 2636 пациентов выздоровели;

• Волынская область – 5187 случаев; 113 человек скончались, 3662 выздоровели;

• Днепропетровская область – 2050 случаев; из них 42 летальных; 1192 пациента выздоровели;

• Донецкая область – 1238 случаев; в том числе 20 летальных; 855 человек выздоровели;

• Житомирская область – 2923 случая; 60 человек скончались, 1753 выздоровели;

• Закарпатская область – 7063 случая; 248 человек скончались, 3051 выздоровел;

• Запорожская область – 1407 случаев; из них 24 человека скончались; 767 выздоровели;

• Ивано-Франковская область – 8154 случая; 196 человек скончались, 3025 выздоровели;

• Кировоградская область – 769 случаев; 45 человек скончались, 674 выздоровели;

• город Киев – 12 153 случая; 172 человека скончались, 3853 выздоровели;

• Киевская область – 5115 случаев; из них 84 летальных; 3384 человека выздоровели;

• Львовская область – 13 389 случаев; 364 человека скончались, 3871 выздоровел;

• Луганская область – 244 случая; из них 1 летальный; 153 пациента выздоровели;

• Николаевская область – 1004 случая; из них 19 летальных; 538 пациентов выздоровели;

• Одесская область – 6166 случаев; 88 человек скончались, 1689 выздоровели;

• Полтавская область – 677 случаев; из них 17 летальных; 464 пациента выздоровели;

• Ровенская область – 8644 случая; 119 человек скончались, 6072 выздоровели;

• Сумская область – 1246 случаев; из них 20 летальных; 520 пациентов выздоровели;

• Тернопольская область – 4923 случая; 60 человек скончались, 2837 выздоровели;

• Харьковская область – 7807 случаев; 186 человек скончались, 3049 выздоровели;

• Херсонская область – 337 случаев; из них 8 летальных; 236 пациентов выздоровели;

• Хмельницкая область – 2047 случаев; 38 человек скончались, 1202 выздоровели;

• Черновицкая область – 9371 случай; 261 человек скончался, 5920 выздоровели;

• Черкасская область – 1300 случаев; из них 37 летальных; 903 пациента выздоровели;

• Черниговская область – 1552 случая; 22 человека скончались, 564 выздоровели.

По состоянию на 25 августа в Украине выявлено 53 тыс. 227 активных больных COVID-19.

Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано: во Львовской, Черновицкой и Ивано-Франковской областях.

На стационарном лечении находятся 6209 человек, из них 166 человек подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

Летальность по стране составляет 2,1 %. Самый высокий показатель зафиксирован в Кировоградской (5,9 %), Закарпатской (3,5 %) и Черкасской (2,8 %) областях.