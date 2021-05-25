Станом на 25 травня в Україні підтверджено понад 2,6 тис. нових випадків зараження коронавірусом COVID-19 та майже в 7 раз більше одужань за добу.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

Так, за добу коронавірус виявили у 2 608 людей. Серед них – 129 дітей та 76 медпрацівників.

До лікарень госпіталізували ще 854 особи.

За добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована: у м. Київ (402), Львівській (214), Запорізькій (206), Київській (170) та Дніпропетровській (168) областях.

Протягом доби від ускладнень COVID-19 померли 249 людей. За весь час епідемії померли 49 685 людей. Одужали за добу 17 504 пацієнта. За весь час коронавірус подолали 1 млн 975 тис. 064 пацієнта.

Всього в Україні було виявлено 2 млн 186 тис. 463 випадки зараження коронавірусом.

За добу було зроблено 52 279 тестувань на коронавірус (з них методом ПЛР – 23 440 осіб, методом ІФА – 12 650 осіб, експрес-тестами – 16 189 осіб).

За час епідемії в Україні зроблено 10 млн 045 тис. 897 ПЛР-тестувань.

Ситуація по регіонах України наступна:

• м. Київ – 402 випадки за добу; всього виявлено 204 678 випадків – 5035 людей померли, 150 195 одужали;

• Вінницька область – 47 випадків за добу; всього зафіксовано 70 180 випадків – 1651 пацієнт помер, 63 267 одужали;

• Волинська область – 92 випадки за добу; всього підтверджено 60 832 випадки – 1134 пацієнта померли, 55 877 одужали;

• Дніпропетровська область – 168 випадків за добу; всього діагностовано 132 021 випадок – 3993 пацієнта померли, 118 451 одужали;

• Донецька область – 75 випадків за добу; за весь час виявлено 88 517 випадків – 2160 людей померли, 80 145 одужали;

• Житомирська область – 33 випадки за добу; за час епідемії зафіксовано 87 225 випадків – 1724 пацієнта померли, 82 158 одужали;

• Закарпатська область – 38 випадків за добу; всього підтверджено 61 398 випадків – 1578 людей померли, 58 565 одужали;

• Запорізька область – 206 випадків за добу; всього діагностовано 101 870 випадків – 2270 людей померли, 93 311 одужали;

• Івано-Франківська область – 38 випадків за добу; всього виявлено 85 895 випадків – 2046 людей померли, 82 224 одужали;

• Київська область – 170 випадків за добу; всього зафіксовано 124 176 випадків – 2649 людей померли, 116 286 одужали;

• Кіровоградська область – 25 випадків за добу; за час епідемії підтверджено 20 082 випадки – 778 людей померли, 16 036 одужали;

• Луганська область – 56 випадків за добу; за весь час діагностовано 25 856 випадків – 870 людей померли, 23 082 одужали;

• Львівська область – 214 випадків за добу; всього виявлено 134 879 випадків – 3533 пацієнта померли, 125 849 одужали;

• Миколаївська область – 139 випадків за добу; всього зафіксовано 67 780 випадків – 1781 пацієнт помер, 64 140 одужали;

• Одеська область – 75 випадків за добу; всього підтверджено 138 963 випадки – 2868 людей померли, 121 424 одужали;

• Полтавська область – 112 випадків за добу; всього діагностовано 76 517 випадків – 1764 пацієнта померли, 72 668 одужали;

• Рівненська область – 138 випадків за добу; за весь час виявлено 77 387 випадків – 1159 людей померли, 73 706 одужали;

• Сумська область – 32 випадки за добу; за час епідемії підтверджено 76 436 випадків – 1272 пацієнта померли, 72 657 одужали;

• Тернопільська область – 53 випадки за добу; всього зафіксовано 69 094 випадки – 1160 людей померли, 64 688 одужали;

• Харківська область – 153 випадки за добу; всього діагностовано 145 683 випадки – 3178 людей померли, 130 146 одужали;

• Херсонська область – 22 випадки за добу; за час епідемії виявлено 34 240 випадків – 1046 людей померли, 29 783 одужали;

• Хмельницька область – 118 випадків за добу; за весь час зафіксовано 87 504 випадки – 1782 пацієнта померли, 81 323 одужали;

• Черкаська область – 106 випадків за добу; всього діагностовано 80 093 випадки – 1215 людей померли, 71 614 одужали;

• Чернівецька область – 39 випадків за добу; всього підтверджено 78 908 – 1751 пацієнт помер, 75 248 одужали;

• Чернігівська область – 57 випадків за добу; всього виявлено 56 249 випадків – 1288 людей померли, 52 221 одужали.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей відсутні.

Ситуація з вакцинацією

Протягом 24 травня в Україні було щеплено 14 056 людей. Одну дозу отримали 3 618 людей, повністю імунізовані – 10 438 людини.

Вакцинацію здійснювали 255 мобільних бригад і 343 пункти щеплення.

Від початку вакцинальної кампанії загалом проведено 1 млн 068 тис. 195 щеплень.

Повністю імунізовані та отримали 2 дози – 86 225 осіб.

Станом на 25 травня до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записались 587 732 людини.