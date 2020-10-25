По состоянию на 25 октября в Украине зафиксировано более 6 тысяч новых случаев коронавируса COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья Украины и системы мониторинга аппарата СНБО.

Так, за минувшие сутки заболели 6088 человек: среди них 236 детей и 189 медиков.

Наибольшее количество новых случаев выявили: в Харьковской области (660), Житомирской области (440), Хмельницкой области (437), Львовской области (405), Киеве (359), Одесской области (340), Ивано-Франковской области (308), Киевской области (297), Сумской области (291), Черновицкой области (289).

За сутки скончались 102 пациента. В общей сложности от осложнений COVID-19 с начала вспышки умерли 6391 человек. При этом выздоровели за сутки 1753 пациента. С начала эпидемии коронавирус преодолели 141 508 пациентов.

За все время в Украине было обнаружено 343 498 случаев коронавируса. Заболели, в том числе, 20 357 детей и 21 349 медиков.

За минувшие сутки было проведено 42 840 тестирований на коронавирус (из них – 33 565 метолом ПЦР, остальные – методом ИФА, на антитела).

Всего проведено 3 025 148 тестирований методом ПЦР.

Ситуация по областям Украины следующая:

• Винницкая область – 9244 случая; 163 человека скончались, 5707 выздоровели;

• Волынская область – 12 222 случая; 243 человека скончались, 6945 выздоровели;

• Днепропетровская область – 12 916 случаев; 315 человек скончались, 5294 выздоровели;

• Донецкая область – 8508 случаев; в том числе 87 летальных; 1403 пациента выздоровели;

• Житомирская область – 12 188 случаев; 203 человека скончались, 6379 выздоровели;

• Закарпатская область – 12 972 случая; 350 человек скончались, 5961 выздоровел;

• Запорожская область – 7972 случая; в том числе 97 летальных; 1867 пациентов выздоровели;

• Ивано-Франковская область – 18 292 случая; 414 человек скончались, 9156 выздоровели;

• Кировоградская область – 2028 случаев; в том числе 80 летальных; 1112 пациентов выздоровели;

• г. Киев – 34 054 случаи; 684 пациента скончались, 11 744 выздоровели;

• Киевская область – 14 544 случая; 335 человек скончались, 7683 выздоровели;

• Львовская область – 27 273 случая; 777 человек скончались, 10 709 выздоровели;

• Луганская область – 3169 случаев; в том числе 59 летальных; 1063 пациента выздоровели;

• Николаевская область – 6935 случаев; 130 человек скончались, 1702 выздоровели;

• Одесская область – 21 831 случай; 328 человек скончались, 3272 выздоровели;

• Полтавская область – 7876 случаев; 151 человек скончался, 2750 выздоровели;

• Ровенская область – 17 469 случаев; 218 человек скончались, 13 303 выздоровели;

• Сумская область – 10 403 случая; 151 человек скончался, 3294 выздоровели;

• Тернопольская область – 19 050 случаев; 240 человек скончались, 14 054 выздоровели;

• Харьковская область – 32 772 случая; 493 человека скончались, 6280 выздоровели;

• Херсонская область – 3141 случай; в том числе 67 летальных; 1328 пациентов выздоровели;

• Хмельницкая область – 13 300 случаев; 200 человек скончались, 5782 выздоровели;

• Черновицкая область – 19 405 случаев; 435 человек скончались, 9947 выздоровели;

• Черкасская область – 8034 случая; в том числе 84 летальных; 3350 пациентов выздоровели;

• Черниговская область – 7900 случаев; 87 человек скончались, 1423 выздоровели.