Станом на 26 березня в Україні підтверджено понад 18 тисяч нових випадків зараження коронавірусом COVID-19. Це найбільший показник добової захворюваності за весь час епідемії в нашій країні.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

Так, за добу коронавірус виявили у 18 132 людей. Зокрема, захворіли 923 дитини та 435 медпрацівників.

До лікарень госпіталізували ще 4 826 осіб.

За добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована: в Одеській (1 545), Дніпропетровській (1 358), Львівській (1 304), Харківській (1 204) областях та м. Київ (1 164).

Протягом доби від ускладнень COVID-19 померли 326 людей. За весь час епідемії померли 31 461 людина. Одужали за добу 7 138 пацієнтів. За весь час коронавірус подолали 1 млн 290 тис. 158 пацієнтів.

Всього в Україні було виявлено 1 614 707 випадків зараження коронавірусом.

За добу було зроблено 119 087 тестувань на коронавірус (зокрема методом ПЛР – 53 495, методом ІФА – 22 760, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 42 832).

За час епідемії в Україні зроблено 7 млн 889 тис. 544 ПЛР-тестування.

Ситуація по регіонах України наступна:

• м. Київ – 1 164 випадки за добу; всього виявлено 157 767 випадків – 3235 людей померли, 104 153 одужали;

• Вінницька область – 848 випадків за добу; всього зафіксовано 54 714 випадків – 961 пацієнт помер, 33 731 одужали;

• Волинська область – 356 випадків за добу; всього підтверджено 45 410 випадків – 740 людей померли, 40 054 одужали;

• Дніпропетровська область – 1 358 випадків за добу; всього діагностовано 87 548 випадків – 2290 людей померли, 73 502 одужали;

• Донецька область – 725 випадків за добу; за весь час виявлено 56 180 випадків – 1244 пацієнта померли, 46 819 одужали;

• Житомирська область – 891 випадок за добу; за час епідемії зафіксовано 68 258 випадків – 1118 людей померли, 49 985 одужали;

• Закарпатська область – 429 випадків за добу; всього підтверджено 52 663 випадки – 1252 пацієнта померли, 39 075 одужали;

• Запорізька область – 519 випадків за добу; всього діагностовано 76 399 випадків – 1371 пацієнт помер, 68 641 одужав;

• Івано-Франківська область – 402 випадки за добу; всього виявлено 77 797 випадків – 1644 пацієнта померли, 60 211 одужали;

• Київська область – 1 139 випадків за добу; всього зафіксовано 91 399 випадків – 1527 людей померли, 76 208 одужали;

• Кіровоградська область – 193 випадки за добу; всього підтверджено 12 581 випадок – 449 людей померли, 8888 одужали;

• Луганська область – 131 випадок за добу; за весь час діагностовано 16 793 випадки – 512 пацієнтів померли, 14 772 одужали;

• Львівська область – 1 304 випадки за добу; за час епідемії виявлено 98 744 випадки – 2569 людей померли, 77 112 одужали;

• Миколаївська область – 534 випадки за добу; всього зафіксовано 50 295 випадків – 986 людей померли, 41 652 одужали;

• Одеська область – 1 545 випадків за добу; всього підтверджено 103 328 випадків – 1698 людей померли, 82 738 одужали;

• Полтавська область – 669 випадків за добу; за час епідемії діагностовано 53 237 випадків – 1112 пацієнтів померли, 45 309 одужали;

• Рівненська область – 554 випадки за добу; за весь час виявлено 55 810 випадків – 719 людей померли, 50 199 одужали;

• Сумська область – 633 випадки за добу; всього зафіксовано 56 036 випадків – 783 пацієнта померли, 48 902 одужали;

• Тернопільська область – 627 випадків за добу; всього підтверджено 52 122 випадки – 725 людей померли, 43 582 одужали;

• Харківська область – 1 204 випадки за добу; всього діагностовано 99 190 випадків – 1880 людей померли, 83 122 одужали;

• Херсонська область – 177 випадків за добу; за час епідемії виявлено 23 533 випадки – 691 пацієнт помер, 21 099 одужали;

• Хмельницька область – 1 040 випадків за добу; за весь час зафіксовано 60 679 випадків – 1081 пацієнт помер, 49 299 одужали;

• Черкаська область – 704 випадки за добу; всього підтверджено 55 546 випадків – 735 людей померли, 48 911 одужали;

• Чернівецька область – 587 випадків за добу; за весь час діагностовано 68 132 випадки – 1303 пацієнта померли, 49 061 одужали;

• Чернігівська область – 399 випадків за добу; за час епідемії виявлено 40 546 випадків – 836 людей померли, 33 133 одужали.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей відсутні.

Ситуація з вакцинацією

Протягом 25 березня в Україні було щеплено 18 738 людей.

Від початку кампанії з вакцинації щеплено 174 325 людей. З них отримали 1 дозу – 174 324 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 1 особа.

Кількість щеплень, зроблених у регіонах 25 березня:

• м. Київ – 1 850 щеплень;

• Вінницька область – 1 150 щеплень;

• Волинська область – 360 щеплень;

• Дніпропетровська область – 1 380 щеплень;

• Донецька область – 130 щеплень;

• Житомирська область – 780 щеплень;

• Закарпатська – 510 щеплень;

• Запорізька область – 510 щеплень;

• Івано-Франківська область – 918 щеплень;

• Київська область – 1 380 щеплень;

• Кіровоградська область – 630 щеплень;

• Луганська область – 280 щеплень;

• Львівська область – 1 050 щеплень;

• Миколаївська область – 760 щеплень;

• Одеська область – 330 щеплень;

• Полтавська область – 690 щеплень;

• Рівненська область – 670 щеплень;

• Сумська область – 1 100 щеплень;

• Тернопільська область – 820 щеплень;

• Харківська область – 480 щеплень;

• Херсонська область – 950 щеплень;

• Хмельницька область – 240 щеплень;

• Черкаська область – 1 000 щеплень;

• Чернівецька область – 330 щеплень;

• Чернігівська область – 440 щеплень.

Щеплення проводилось 168 мобільними бригадами з імунізації та 483 пунктами щеплення.

Станом на 25 березня до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записались 349 713 людей.