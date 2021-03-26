Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.
Так, за добу коронавірус виявили у 18 132 людей. Зокрема, захворіли 923 дитини та 435 медпрацівників.
До лікарень госпіталізували ще 4 826 осіб.
За добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована: в Одеській (1 545), Дніпропетровській (1 358), Львівській (1 304), Харківській (1 204) областях та м. Київ (1 164).
Протягом доби від ускладнень COVID-19 померли 326 людей. За весь час епідемії померли 31 461 людина.
Одужали за добу 7 138 пацієнтів. За весь час коронавірус подолали 1 млн 290 тис. 158 пацієнтів.
Всього в Україні було виявлено 1 614 707 випадків зараження коронавірусом.
За добу було зроблено 119 087 тестувань на коронавірус (зокрема методом ПЛР – 53 495, методом ІФА – 22 760, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 42 832).
За час епідемії в Україні зроблено 7 млн 889 тис. 544 ПЛР-тестування.
Ситуація по регіонах України наступна:
• м. Київ – 1 164 випадки за добу; всього виявлено 157 767 випадків – 3235 людей померли, 104 153 одужали;
• Вінницька область – 848 випадків за добу; всього зафіксовано 54 714 випадків – 961 пацієнт помер, 33 731 одужали;
• Волинська область – 356 випадків за добу; всього підтверджено 45 410 випадків – 740 людей померли, 40 054 одужали;
• Дніпропетровська область – 1 358 випадків за добу; всього діагностовано 87 548 випадків – 2290 людей померли, 73 502 одужали;
• Донецька область – 725 випадків за добу; за весь час виявлено 56 180 випадків – 1244 пацієнта померли, 46 819 одужали;
• Житомирська область – 891 випадок за добу; за час епідемії зафіксовано 68 258 випадків – 1118 людей померли, 49 985 одужали;
• Закарпатська область – 429 випадків за добу; всього підтверджено 52 663 випадки – 1252 пацієнта померли, 39 075 одужали;
• Запорізька область – 519 випадків за добу; всього діагностовано 76 399 випадків – 1371 пацієнт помер, 68 641 одужав;
• Івано-Франківська область – 402 випадки за добу; всього виявлено 77 797 випадків – 1644 пацієнта померли, 60 211 одужали;
• Київська область – 1 139 випадків за добу; всього зафіксовано 91 399 випадків – 1527 людей померли, 76 208 одужали;
• Кіровоградська область – 193 випадки за добу; всього підтверджено 12 581 випадок – 449 людей померли, 8888 одужали;
• Луганська область – 131 випадок за добу; за весь час діагностовано 16 793 випадки – 512 пацієнтів померли, 14 772 одужали;
• Львівська область – 1 304 випадки за добу; за час епідемії виявлено 98 744 випадки – 2569 людей померли, 77 112 одужали;
• Миколаївська область – 534 випадки за добу; всього зафіксовано 50 295 випадків – 986 людей померли, 41 652 одужали;
• Одеська область – 1 545 випадків за добу; всього підтверджено 103 328 випадків – 1698 людей померли, 82 738 одужали;
• Полтавська область – 669 випадків за добу; за час епідемії діагностовано 53 237 випадків – 1112 пацієнтів померли, 45 309 одужали;
• Рівненська область – 554 випадки за добу; за весь час виявлено 55 810 випадків – 719 людей померли, 50 199 одужали;
• Сумська область – 633 випадки за добу; всього зафіксовано 56 036 випадків – 783 пацієнта померли, 48 902 одужали;
• Тернопільська область – 627 випадків за добу; всього підтверджено 52 122 випадки – 725 людей померли, 43 582 одужали;
• Харківська область – 1 204 випадки за добу; всього діагностовано 99 190 випадків – 1880 людей померли, 83 122 одужали;
• Херсонська область – 177 випадків за добу; за час епідемії виявлено 23 533 випадки – 691 пацієнт помер, 21 099 одужали;
• Хмельницька область – 1 040 випадків за добу; за весь час зафіксовано 60 679 випадків – 1081 пацієнт помер, 49 299 одужали;
• Черкаська область – 704 випадки за добу; всього підтверджено 55 546 випадків – 735 людей померли, 48 911 одужали;
• Чернівецька область – 587 випадків за добу; за весь час діагностовано 68 132 випадки – 1303 пацієнта померли, 49 061 одужали;
• Чернігівська область – 399 випадків за добу; за час епідемії виявлено 40 546 випадків – 836 людей померли, 33 133 одужали.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей відсутні.
Ситуація з вакцинацією
Протягом 25 березня в Україні було щеплено 18 738 людей.
Від початку кампанії з вакцинації щеплено 174 325 людей. З них отримали 1 дозу – 174 324 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 1 особа.
Кількість щеплень, зроблених у регіонах 25 березня:
• м. Київ – 1 850 щеплень;
• Вінницька область – 1 150 щеплень;
• Волинська область – 360 щеплень;
• Дніпропетровська область – 1 380 щеплень;
• Донецька область – 130 щеплень;
• Житомирська область – 780 щеплень;
• Закарпатська – 510 щеплень;
• Запорізька область – 510 щеплень;
• Івано-Франківська область – 918 щеплень;
• Київська область – 1 380 щеплень;
• Кіровоградська область – 630 щеплень;
• Луганська область – 280 щеплень;
• Львівська область – 1 050 щеплень;
• Миколаївська область – 760 щеплень;
• Одеська область – 330 щеплень;
• Полтавська область – 690 щеплень;
• Рівненська область – 670 щеплень;
• Сумська область – 1 100 щеплень;
• Тернопільська область – 820 щеплень;
• Харківська область – 480 щеплень;
• Херсонська область – 950 щеплень;
• Хмельницька область – 240 щеплень;
• Черкаська область – 1 000 щеплень;
• Чернівецька область – 330 щеплень;
• Чернігівська область – 440 щеплень.
Щеплення проводилось 168 мобільними бригадами з імунізації та 483 пунктами щеплення.
Станом на 25 березня до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записались 349 713 людей.
- 24 лютого в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Перше щеплення препаратом Covishield зробили лікарю-реаніматологу з Черкас. Йдеться про вакцину під торговою маркою Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca
- Вакциною Covishield уже публічно вакцинувалися президент Володимир Зеленський, міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
- 4 березня десятеро людей (п’ятеро лікарів і п’ятеро селебріті) вакцинувалися в прямому ефірі програми “Право на владу”. Серед них співачка Руслана, телеведучий Олександр Педан та інші. Це стало можливим завдяки наказу МОЗ від 1 березня, згідно з яким в Україні дозволили вакцинувати проти COVID-19 громадських діячів.
- Міністерство охорони здоров’я України видало наказ, згідно із яким учасники бойових дій, нардепи та відомі особи, старші за 60 років, можуть претендувати на залишки доз вакцини проти коронавірусу COVID-19.
- 19 березня Міністр охорони здоров’я Максим Степанов оголосив, що Україна перейшла до другого етапу вакцинації проти коронавірусу COVID-19.
- Міністерство охорони здоров’я України планує в 2021 році закупити майже 8 млн доз вакцин проти коронавірусу COVID-19 для вакцинування 3,9 млн осіб. Про це повідомила експертна організація StateWatch, яка проаналізувала бюджетну програму МОЗ.