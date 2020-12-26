По состоянию на 26 декабря в Украине подтверждено более 7,7 тыс. новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья Украины и системы мониторинга аппарата СНБО.

Так, за минувшие сутки заболели 7 709 человек: из них 366 детей и 198 медиков.

Наибольшее количество подтвержденных случаев за сутки зарегистрировано: в Днепропетровской (676), Львовской (676), Киевской (568), Одесской (513) и Запорожской (445) областях.

В течение суток скончался 121 человек. За все время эпидемии в Украине от осложнений COVID-19 умерли 17 702 человека. Выздоровели за сутки 5 145 пациентов. С начала эпидемии коронавирус преодолели 651 917 пациентов.

Всего в Украине зафиксировано 1 млн 019 тыс. 876 случаев заражения коронавирусом.

За сутки было сделано 31 482 тестирования на коронавирус (в частности, методом ПЦР – 24 621, а методом ИФА – 6 861).

За все время было проведено 5 млн 453 тыс. 446 ПЦР-тестирований.

Ситуация по регионам Украины следующая:

• г. Киев – 106 486 случаев; 1829 человек скончались, 37 130 выздоровели;

• Винницкая область – 21 858 случаев; 375 человек скончались, 14 161 выздоровели;

• Волынская область – 32 300 случаев; 499 человек скончались, 26 650 выздоровели;

• Днепропетровская область – 56 356 случаев; 1329 человек скончались, 42 908 выздоровели;

• Донецкая область – 34 586 случаев; 678 человек скончались, 25 164 выздоровели;

• Житомирская область – 38 219 случаев; 632 пациента скончались, 30 412 выздоровели;

• Закарпатская область – 27 754 случая; 625 человек скончались, 22 332 выздоровели;

• Запорожская область – 51 250 случаев; 530 человек скончались, 17 701 выздоровел;

• Ивано-Франковская область – 42 725 случаев; 793 человека скончались, 25 325 выздоровели;

• Киевская область – 56 942 случая; 931 пациент скончался, 31 124 выздоровели;

• Кировоградская область – 8205 случаев; 239 человек скончались, 3819 выздоровели;

• Луганская область – 9906 случаев; 267 человек скончались, 6771 выздоровел;

• Львовская область – 59 551 случай; 1709 человек скончались, 43 854 выздоровели;

• Николаевская область – 29 117 случаев; 485 человек скончались, 13 533 выздоровели;

• Одесская область – 68 447 случаев; 996 человек скончались, 34 903 выздоровели;

• Полтавская область – 34 341 случай; 711 человек скончались, 25 844 выздоровели;

• Ровенская область – 40 195 случаев; 494 человека скончались, 35 200 выздоровели;

• Сумская область – 39 848 случаев; 513 человек скончались, 32 324 выздоровели;

• Тернопольская область – 33 328 случаев; 450 человек скончались, 29 263 выздоровели;

• Харьковская область – 67 655 случаев; 1047 человек скончались, 53 612 выздоровели;

• Херсонская область – 16 917 случаев; 405 человек скончались, 7337 выздоровели;

• Хмельницкая область – 38 333 случая; 643 человека скончались, 31 349 выздоровели;

• Черкасская область – 37 321 случай; 354 пациента скончались, 19 781 выздоровел;

• Черновицкая область – 39 293 случая; 761 пациент скончался, 27 060 выздоровели;

• Черниговская область – 28 943 случая; 407 человек скончались, 14 360 выздоровели.