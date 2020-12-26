Об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья Украины и системы мониторинга аппарата СНБО.
Так, за минувшие сутки заболели 7 709 человек: из них 366 детей и 198 медиков.
Наибольшее количество подтвержденных случаев за сутки зарегистрировано: в Днепропетровской (676), Львовской (676), Киевской (568), Одесской (513) и Запорожской (445) областях.
В течение суток скончался 121 человек. За все время эпидемии в Украине от осложнений COVID-19 умерли 17 702 человека.
Выздоровели за сутки 5 145 пациентов. С начала эпидемии коронавирус преодолели 651 917 пациентов.
Всего в Украине зафиксировано 1 млн 019 тыс. 876 случаев заражения коронавирусом.
За сутки было сделано 31 482 тестирования на коронавирус (в частности, методом ПЦР – 24 621, а методом ИФА – 6 861).
За все время было проведено 5 млн 453 тыс. 446 ПЦР-тестирований.
Ситуация по регионам Украины следующая:
• г. Киев – 106 486 случаев; 1829 человек скончались, 37 130 выздоровели;
• Винницкая область – 21 858 случаев; 375 человек скончались, 14 161 выздоровели;
• Волынская область – 32 300 случаев; 499 человек скончались, 26 650 выздоровели;
• Днепропетровская область – 56 356 случаев; 1329 человек скончались, 42 908 выздоровели;
• Донецкая область – 34 586 случаев; 678 человек скончались, 25 164 выздоровели;
• Житомирская область – 38 219 случаев; 632 пациента скончались, 30 412 выздоровели;
• Закарпатская область – 27 754 случая; 625 человек скончались, 22 332 выздоровели;
• Запорожская область – 51 250 случаев; 530 человек скончались, 17 701 выздоровел;
• Ивано-Франковская область – 42 725 случаев; 793 человека скончались, 25 325 выздоровели;
• Киевская область – 56 942 случая; 931 пациент скончался, 31 124 выздоровели;
• Кировоградская область – 8205 случаев; 239 человек скончались, 3819 выздоровели;
• Луганская область – 9906 случаев; 267 человек скончались, 6771 выздоровел;
• Львовская область – 59 551 случай; 1709 человек скончались, 43 854 выздоровели;
• Николаевская область – 29 117 случаев; 485 человек скончались, 13 533 выздоровели;
• Одесская область – 68 447 случаев; 996 человек скончались, 34 903 выздоровели;
• Полтавская область – 34 341 случай; 711 человек скончались, 25 844 выздоровели;
• Ровенская область – 40 195 случаев; 494 человека скончались, 35 200 выздоровели;
• Сумская область – 39 848 случаев; 513 человек скончались, 32 324 выздоровели;
• Тернопольская область – 33 328 случаев; 450 человек скончались, 29 263 выздоровели;
• Харьковская область – 67 655 случаев; 1047 человек скончались, 53 612 выздоровели;
• Херсонская область – 16 917 случаев; 405 человек скончались, 7337 выздоровели;
• Хмельницкая область – 38 333 случая; 643 человека скончались, 31 349 выздоровели;
• Черкасская область – 37 321 случай; 354 пациента скончались, 19 781 выздоровел;
• Черновицкая область – 39 293 случая; 761 пациент скончался, 27 060 выздоровели;
• Черниговская область – 28 943 случая; 407 человек скончались, 14 360 выздоровели.
- Министерство охраны здоровья Украины определило 9 приоритетных групп населения, которые будут в первую очередь вакцинированы от коронавируса COVID-19. Весь процесс вакцинации планируется провести в пять этапов.
- Вакцинация от коронавируса COVID-19 в Украине будет добровольной для граждан.
- Более половины украинцев не намерены вакцинироваться от коронавируса COVID-19, если вакцина будет платной. Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы “Рейтинг”, проведенного 28-30 ноября 2020 года.
- Министерство охраны здоровья Украины планирует провести первую вакцинацию от коронавируса COVID-19 в феврале 2021 года.