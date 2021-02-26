По состоянию на 26 февраля в Украине подтверждено более 8 тысяч новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 и почти в два раза меньше выздоровлений за сутки.

Об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья Украины и системы мониторинга аппарата СНБО.

Так, за сутки коронавирус выявили у 8003 человек: в частности, заболели 475 детей и 312 медиков.

В больницы госпитализировали еще 2762 человек.

За сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано: в Ивано-Франковской области (857), г. Киев (748), Винницкой (738), Черновицкой (638), Киевской (548) и Закарпатской (515) областях.

В течение суток скончались 146 пациентов. За время эпидемии от осложнений COVID-19 умерли 25 742 человека. Выздоровели за сутки 4244 пациента. За все время коронавирус преодолели 1 млн 163 тыс. 555 пациентов.

Всего в Украине было выявлено 1 333 844 случаев заражения коронавирусом.

За сутки было сделано 78 264 тестирования на коронавирус (в частности методом ПЦР – 36 809, методом ИФА – 16 271, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 25 184).

За время эпидемии в Украине сделано 6 млн 845 тыс. 974 ПЦР-тестирования.

Ситуация по регионам Украины следующая:

• г. Киев – 748 случаев за сутки; всего выявлено 137 076 случаев – 2635 человек скончались, 93 402 выздоровели;

• Винницкая область – 738 случаев за сутки; всего зафиксировано 35 360 случаев – 645 человек скончались, 27 243 выздоровели;

• Волынская область – 219 случаев за сутки; всего обнаружено 39 719 случаев – 636 человек скончались, 36 639 выздоровели;

• Днепропетровская область – 421 случай за сутки; за время эпидемии подтверждено 73 023 случая – 1979 человек скончались, 67 481 выздоровел;

• Донецкая область – 136 случаев за сутки; за все время диагностировано 46 993 случая – 1054 человека скончались, 43 974 выздоровели;

• Житомирская область – 455 случаев за сутки; всего выявлено 50 076 случаев – 827 пациентов скончались, 44 173 выздоровели;

• Закарпатская область – 515 случаев за сутки; всего зафиксировано 39 209 случаев – 885 человек скончались, 30 396 выздоровели;

• Запорожская область – 120 случаев за сутки; за все время обнаружено 69 338 случаев – 1122 пациента скончались, 64 927 выздоровели;

• Ивано-Франковская область – 857 случаев за сутки; всего подтверждено 62 807 случаев – 1153 пациента скончались, 48 563 выздоровели;

• Киевская область – 548 случаев за сутки; за время эпидемии диагностировано 74 891 случай – 1242 пациента скончались, 68 330 выздоровели;

• Кировоградская область – 43 случая за сутки; всего обнаружено 10 535 случаев – 369 человек скончались, 8004 выздоровели;

• Луганская область – 31 случай за сутки; всего выявлено 14 927 случаев – 460 человек скончались, 13 754 выздоровели;

• Львовская область – 474 случая за сутки; за все время зафиксировано 77 823 случая – 2257 человек скончались, 68 349 выздоровели;

• Николаевская область – 150 случаев за сутки; всего подтверждено 41 834 случая – 782 пациента скончались, 35 189 выздоровели;

• Одесская область – 319 случаев за сутки; всего обнаружено 85 485 случаев – 1422 пациента скончались, 78 729 выздоровели;

• Полтавская область – 111 случаев за сутки; за все время диагностировано 45 916 случаев – 972 пациента скончались, 42 358 выздоровели;

• Ровенская область – 133 случая за сутки; всего выявлено 48 637 случаев – 618 человек скончались, 46 402 выздоровели;

• Сумская область – 160 случаев за сутки; за время эпидемии зафиксировано 48 321 случай – 666 человек скончались, 45 786 выздоровели;

• Тернопольская область – 305 случаев за сутки; всего подтверждено 41 634 случая – 593 пациента скончались, 38 357 выздоровели;

• Харьковская область – 331 случай за сутки; всего диагностировано 83 137 случаев – 1568 человек скончались, 76 344 выздоровели;

• Херсонская область – 32 случая за сутки; за все время обнаружено 21 630 случаев – 636 человек скончались, 20 189 выздоровели;

• Хмельницкая область – 262 случая за сутки; всего зафиксировано 47 616 случаев – 871 пациент скончался, 44 160 выздоровели;

• Черкасская область – 127 случаев за сутки; всего обнаружено 48 472 случая – 628 человек скончались, 45 243 выздоровели;

• Черновицкая область – 638 случаев за сутки; за все время диагностировано 53 713 случаев – 980 человек скончались, 44 616 выздоровели;

• Черниговская область – 130 случаев за сутки; всего подтверждено 35 672 случая – 742 пациента скончались, 30 947 выздоровели.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей отсутствуют.